Triển lãm quốc tế SaigonTex - SaigonFabric 2026

Là triển lãm quốc tế hàng đầu tại Việt Nam về ngành công nghiệp dệt may được UFI công nhận - nơi cập nhật công nghệ, mở rộng cơ hội kinh doanh trong bối cảnh ngành dệt may chuyển mình theo hướng tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trên diện tích trưng bày hơn 30.000m², triển lãm quy tụ trên 1.000 doanh nghiệp tham gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đơn vị bảo trợ và đồng tổ chức: Liên Đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Khu vực TP.HCM; Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS); Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX); Hiệp Hội Dệt May Thời Trang TP.HCM (AGTEK); CP Exhibition Ltd (Hong Kong); Công ty TNHH Tổ Chức Triển Lãm CP Việt Nam

Triển lãm trưng bày đa dạng các lĩnh vực của ngành dệt may: máy móc, thiết bị và công nghệ; các loại vải, vải không dệt và vải lót; phụ liệu may mặc; sợi, bông, nguyên liệu dệt; công nghệ và giải pháp sản xuất mới, xanh và bền vững; thành phẩm may mặc & thời trang; kiểm soát chất lượng và chứng chỉ; hóa chất và nhuộm.

Điểm nhấn SaigonTex - SaigonFabric 2026: Giới thiệu Công nghệ thông minh & Giải pháp AI ứng dụng trong thời trang và dệt may; Giải pháp bền vững & xanh cho vải và phụ kiện may mặc.

Các hoạt động nổi bật:

- Các buổi tọa đàm tập trung vào xu hướng công nghệ, thị trường và chiến lược phát triển bền vững cho ngành dệt may.

- Chương trình PPP - nền tảng để các đơn vị trưng bày giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất.

- Chương trình diễu hành thời trang.

- Khu vực với gần 40 thương hiệu và nhà sản xuất thành phẩm thời trang, may mặc uy tín tại Việt Nam.

- “Made in Vietnam” Hub - nơi tập trung các nhà cung cấp có nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, vải tại Việt Nam và đạt các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất đảm bảo chất lượng quốc gia và quốc tế.

- Khu vực nhà mua hàng VIP.

Đơn vị tài trợ Hiệp hội Bông Mỹ (CCI)

Trong bối cảnh ngành dệt may đang chuyển mình mạnh mẽ, SaigonTex - SaigonFabric hứa hẹn sẽ là điểm đến giao thương quan trọng nơi các doanh nghiệp nắm bắt nhanh xu hướng, và rộng mở cơ hội kinh doanh mới cũng như đẩy mạnh kết nối mạng lưới đối tác toàn cầu.

Trong 4 ngày diễn ra, triển lãm dự kiến thu hút hơn 32.000 khách tham quan.