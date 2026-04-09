Từ chính sách đến thị trường – thúc đẩy hợp tác xã trở thành đối tác chiến lược

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi tham gia hợp tác xã nông nghiệp, Diễn đàn không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc mà còn là một sự kiện mang tính thực tiễn cao, gắn với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Chủ đề “Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân” phản ánh một cách tiếp cận mới: thay vì nhìn nhận hợp tác xã như một khu vực độc lập, Diễn đàn đặt hợp tác xã vào mối quan hệ tương hỗ với doanh nghiệp tư nhân. Đây là hướng đi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW, khi kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Thực tế cho thấy, dù có nhiều tiềm năng, song mối liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân vẫn còn lỏng lẻo, thiếu bền vững. Nguyên nhân không chỉ nằm ở năng lực nội tại của hợp tác xã mà còn ở những rào cản về thể chế, cơ chế hợp tác và niềm tin thị trường. Chính vì vậy, Diễn đàn năm nay dành nhiều thời lượng để phân tích sâu các vấn đề như thực thi hợp đồng, tiếp cận vốn tín dụng, tiêu chuẩn hóa sản xuất và xây dựng thương hiệu.

Các tham luận từ chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp sẽ tập trung làm rõ vì sao doanh nghiệp tư nhân chưa coi hợp tác xã là đối tác chiến lược, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ rào cản này. Đặc biệt, các mô hình liên kết thành công trong chuỗi giá trị nông sản sẽ được chia sẻ như những bài học thực tiễn có thể nhân rộng.

Phiên tọa đàm đối thoại được xem là “điểm nhấn” của Diễn đàn, nơi các bên liên quan có thể trao đổi trực tiếp, thẳng thắn về những vướng mắc trong hợp tác. Từ câu chuyện rủi ro hợp đồng đến cơ chế chia sẻ lợi ích, tất cả đều hướng tới mục tiêu thiết lập các mối quan hệ hợp tác dài hạn, bền vững và cùng có lợi.

Với cách tiếp cận từ chính sách đến thị trường, Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026: Kết nối kinh tế hợp tác với hệ sinh thái kinh tế tư nhân không chỉ là nơi đưa ra các khuyến nghị mà còn góp phần thúc đẩy hành động cụ thể, từng bước đưa hợp tác xã trở thành đối tác tin cậy trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân.