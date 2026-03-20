TV360 mang giải đấu eSports đẳng cấp thế giới LCK đến Việt Nam

TV360, nền tảng nội dung số của Viettel Telecom, hợp tác cùng đội tuyển Esport DRX, mang một trong những hệ sinh thái eSports đỉnh cao nhất thế giới – LCK (League of Legends Champions Korea) – đến Việt Nam thông qua sự kiện 2026 LCK Team Roadshow Vietnam – DRX Homefront Presented by TV360.

Đây là lần đầu tiên các trận đấu thuộc hệ thống LCK được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Việt Nam chính thức trở thành điểm đến của các trải nghiệm eSports đẳng cấp quốc tế.

LCK – chuẩn mực cao nhất của eSports toàn cầu

Trong hệ sinh thái Liên Minh Huyền Thoại, LCK được xem là giải đấu có chất lượng chuyên môn và tính biểu tượng cao nhất thế giới, nơi sản sinh ra nhiều đội tuyển và tuyển thủ huyền thoại, định hình lối chơi và tiêu chuẩn thi đấu toàn cầu. Không chỉ là một giải đấu, LCK là một hệ sinh thái hoàn chỉnh với trình độ thi đấu đỉnh cao, nhiều lần thống trị các giải vô địch thế giới; Hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, vận hành như thể thao thành tích cao; Mô hình tổ chức và sản xuất sự kiện đạt chuẩn giải trí quốc tế

5 thành viên của đội DRX mùa giải League of Legends Champions Korea (LCK) 2026

Lần đầu tiên “không khí LCK” được tái hiện tại Việt Nam

Sự kiện quy tụ các đội tuyển hàng đầu LCK như DRX, Gen.G, Hanwha Life Esports (HLE) – những đại diện tiêu biểu của nền eSports Hàn Quốc. Không dừng lại ở các trận đấu, sự kiện được thiết kế như một festival eSports đa tầng trải nghiệm, tái hiện trọn vẹn không khí LCK tại Hàn Quốc với: Fan Festa & Fan Meeting với tuyển thủ; Sân khấu âm nhạc kết hợp nghệ sĩ Việt Nam – Hàn Quốc; Hoạt động tương tác cộng đồng quy mô lớn. Với khoảng 36.000 vé dự kiến phát hành, đây sẽ là một trong những sự kiện eSports lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Biểu tượng truyền cảm hứng: tuyển thủ Việt Nam trở về từ LCK

Sự kiện đặc biệt đánh dấu sự trở về của LazyFeel (Trần Bảo Minh) – tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu trong đội hình chính thức tại LCK trong màu áo DRX. Sự xuất hiện của LazyFeel không chỉ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng eSports trong nước, mà còn trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ game thủ trẻ Việt Nam vươn ra đấu trường quốc tế.

TV360 – nền tảng kết nối và mở rộng trải nghiệm eSports

Không chỉ mang sự kiện về Việt Nam, TV360 đóng vai trò là trung tâm kết nối trải nghiệm, mở rộng eSports từ sự kiện trực tiếp sang hệ sinh thái số: Quyền mua vé sớm và tặng vé độc quyền; Gói đặc quyền: merchandise, hậu trường, gặp gỡ tuyển thủ; Nội dung độc quyền xuyên suốt trước – trong – sau sự kiện; Tính năng tương tác: bình chọn, đồng hành cùng trận đấu.

TV360 cũng sẽ triển khai hệ sinh thái nội dung toàn diện xoay quanh sự kiện, bao gồm: Livestream các hoạt động nổi bật; Video hậu trường và hành trình đội tuyển; Phỏng vấn độc quyền chỉ có trên TV360. Qua đó, người dùng không chỉ “xem” eSports, mà còn trực tiếp tham gia và trải nghiệm một cách toàn diện.

Sự kiện đánh dấu bước tiến của TV360 trong việc đưa các tài sản nội dung toàn cầu về Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của thị trường eSports trong nước trên bản đồ khu vực.