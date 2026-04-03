Tỷ lệ tử vong tới 30% sau gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi

Gãy cổ xương đùi: Nguy cơ lớn từ những tai nạn nhỏ

Ở người cao tuổi, chỉ một cú trượt chân trong sinh hoạt thường ngày cũng có thể dẫn đến gãy cổ xương đùi – một trong những chấn thương nghiêm trọng và phổ biến nhất trong nhóm bệnh lý cơ xương khớp.

Theo thống kê y khoa, tỷ lệ gãy cổ xương đùi gia tăng rõ rệt theo tuổi, đặc biệt ở nhóm trên 70 tuổi, do loãng xương và suy giảm thăng bằng.

Hình ảnh phim chụp X-Quang gãy cổ xương đùi trái và chụp X-Quang phổi của bệnh nhân

Đáng lưu ý, khoảng 20–30% người bệnh cao tuổi có thể tử vong trong vòng 2–3 tháng sau chấn thương. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các biến chứng do nằm bất động kéo dài như viêm phổi, tắc mạch và loét vùng tỳ đè.

Vì sao gãy cổ xương đùi đặc biệt nguy hiểm?

Không giống nhiều loại gãy xương khác, gãy cổ xương đùi khiến người bệnh gần như mất khả năng vận động ngay lập tức. Khi phải nằm lâu, cơ thể nhanh chóng đối mặt với hàng loạt nguy cơ như loét tì đè, viêm phổi, huyết khối tĩnh mạch sâu hay suy kiệt toàn thân.

Những biến chứng này là nguyên nhân chính khiến tình trạng trở nên nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong sớm nếu không được kiểm soát kịp thời.

Theo ThS.BS Vũ Song Linh - bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mặt Trời Sun Group, gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi cần được xem như một tình trạng cấp cứu tương đối. “Nếu không được can thiệp kịp thời, nguy cơ biến chứng và tử vong sẽ tăng lên đáng kể”, bác sĩ cho biết.

Điều trị đúng: Yếu tố quyết định tiên lượng

Trong đa số trường hợp, phẫu thuật là phương pháp điều trị tiêu chuẩn, giúp người bệnh sớm vận động trở lại và giảm thiểu biến chứng. Các nghiên cứu cho thấy, việc phẫu thuật trong 48 giờ sau chấn thương có thể làm giảm rõ rệt tỷ lệ biến chứng và cải thiện khả năng hồi phục. Ngược lại, điều trị bảo tồn kéo dài bằng thuốc và nghỉ ngơi thường không mang lại hiệu quả, đặc biệt ở người cao tuổi – khi nguy cơ bất động kéo dài luôn hiện hữu.

Thực tế điều trị tại Bệnh viện Mặt Trời ghi nhận không ít trường hợp người bệnh nhập viện muộn sau một thời gian điều trị bảo tồn. Khi đó, các biến chứng như loét tì đè, huyết khối tĩnh mạch sâu hay tổn thương hô hấp đã bắt đầu xuất hiện, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

Những trường hợp này cho thấy, chỉ một quyết định trì hoãn ban đầu cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn tiên lượng, trong khi can thiệp phẫu thuật đúng thời điểm lại giúp cải thiện rõ rệt tình trạng người bệnh.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Mặt Trời Hà Nội đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cổ xương đùi phức tạp

“Phẫu thuật sớm không chỉ giúp phục hồi vận động mà còn là yếu tố then chốt để kiểm soát biến chứng. Càng trì hoãn, việc điều trị càng phức tạp và rủi ro càng gia tăng”, ThS.BS Vũ Song Linh nhấn mạnh.

Sau phẫu thuật: Hồi phục sớm để tránh biến chứng

Phẫu thuật là bước quan trọng nhưng chưa phải là điểm kết thúc. Việc tập vận động sớm ngay từ những ngày đầu sau mổ đóng vai trò quyết định đến khả năng hồi phục lâu dài.

Người bệnh thường được hướng dẫn tập ngồi dậy, đứng lên và đi lại với sự hỗ trợ phù hợp, kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát tốt các bệnh lý nền.

Theo các chuyên gia, khi được phẫu thuật và phục hồi chức năng đúng cách tại các cơ sở có chuyên khoa phù hợp như Bệnh viện Mặt Trời, phần lớn người bệnh có thể lấy lại khả năng vận động cơ bản và cải thiện đáng kể chất lượng sống.

Nâng cao nhận thức để bảo vệ người cao tuổi

Trong bối cảnh dân số già hóa, gãy cổ xương đùi ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở tần suất xảy ra mà còn ở việc nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của tình trạng này.

Việc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình ngay từ đầu, lựa chọn đúng phương pháp điều trị và can thiệp đúng thời điểm là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu biến chứng, bảo toàn khả năng vận động và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.