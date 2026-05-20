Unilever Việt Nam nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Unilever Việt Nam trong việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đồng thời đóng góp vào các lĩnh vực thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cải thiện chất lượng sống của người dân.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện các hiệp hội, đối tác chiến lược cùng đội ngũ Unilever Việt Nam.

Đại diện Unilever Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác xã hội giai đoạn 2020–2025

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, chúc mừng Unilever Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp trong hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam.

Ông Thạnh cho biết: “Thành phố Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp có năng lực quản trị quốc tế, có nền tảng công nghệ, có trách nhiệm xã hội và cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Sau hơn ba mươi năm hiện diện và phát triển tại Việt Nam, Unilever không chỉ là doanh nghiệp hàng tiêu dùng hàng đầu, mà đã trở thành một phần của hệ sinh thái kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, điều đáng trân trọng là Unilever đã cho thấy phát triển bền vững có thể trở thành một phần cốt lõi của chiến lược kinh doanh - đây cũng là định hướng TP. Hồ Chí Minh đang thúc đẩy trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Unilever Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, đặc biệt ở các lĩnh vực Thành phố ưu tiên như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về phía Unilever Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia Unilever Việt Nam, chia sẻ: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự lớn lao đối với tập thể Unilever Việt Nam, đồng thời là sự khích lệ giúp củng cố niềm tin mà Unilever luôn kiên định theo đuổi rằng: Một doanh nghiệp chỉ thật sự phát triển bền vững khi sự tăng trưởng của mình không chỉ tạo ra giá trị cho chính doanh nghiệp, mà còn góp phần tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường, cho đất nước. Trong chặng đường phía trước, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam bằng chính những năng lực cốt lõi của mình: phục vụ tốt hơn nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, nâng cao chuẩn mực chuỗi giá trị cùng đối tác, đổi mới vận hành, phát triển con người và thúc đẩy các mô hình bền vững tạo ra tác động thực chất”.

Hành trình kiến tạo giá trị từ Việt Nam, cho Việt Nam

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Unilever Việt Nam đã kết hợp kinh nghiệm quản trị toàn cầu với sự am hiểu thị trường và nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong nước. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và giải pháp phù hợp hơn với đời sống hằng ngày của người Việt, giúp các sản phẩm của Unilever được tin dùng trong hàng triệu gia đình Việt, mỗi ngày.

Không chỉ dừng ở việc phục vụ thị trường nội địa, Unilever Việt Nam còn từng bước xây dựng năng lực vận hành, sản xuất và chuỗi cung ứng ngay tại Việt Nam. Đến nay, doanh nghiệp đã tạo ra gần 1.400 việc làm trực tiếp và đóng góp vào hệ sinh thái khoảng 10.000 việc làm gián tiếp thông qua mạng lưới đối tác rộng khắp. Các sản phẩm “Made in Vietnam” được sản xuất tại nhà máy Củ Chi và Bắc Ninh, với tỷ lệ tự động hóa 98%, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế, góp phần khẳng định năng lực sản xuất của Việt Nam.

Trong những giai đoạn nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Unilever Việt Nam đã duy trì chuỗi cung ứng sản phẩm thiết yếu, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo vệ đời sống người dân và củng cố niềm tin xã hội.

Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp đã tích cực đóng góp cho các hoạt động phát triển cộng đồng, thông qua các chương trình như “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” của Lifebuoy, “Bảo vệ nụ cười Việt Nam” của P/S, “Hành trình nhà vệ sinh sạch khuẩn” của VIM… Các chương trình này đã góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho hàng chục triệu người dân, đặc biệt là trẻ em và cộng đồng nông thôn.

Những kết quả trên cho thấy đóng góp của Unilever Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô hoạt động, mà còn ở khả năng chuyển hóa sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam thành các giá trị cụ thể cho người tiêu dùng, cộng đồng, chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất trong nước. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đóng góp trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Từ sự ghi nhận hôm nay đến cam kết cho giai đoạn phát triển mới

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được trao trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh dài hạn. Trong bối cảnh đó, vai trò của doanh nghiệp không chỉ được nhìn nhận qua kết quả sản xuất, kinh doanh, mà còn qua khả năng tạo dựng những nền tảng giúp nền kinh tế phát triển bền vững và có sức chống chịu tốt hơn.

Với Unilever Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc tiếp tục phát huy các năng lực đã được xây dựng trong hơn ba thập kỷ qua, đồng thời chuyển hóa những năng lực đó thành các đóng góp cụ thể hơn trong giai đoạn tới. Đây là cơ sở để doanh nghiệp cụ thể hóa định hướng phát triển thông qua bốn năng lực tạo giá trị dài hạn:

Thứ nhất là năng lực phục vụ đời sống thiết yếu. Với danh mục sản phẩm gắn liền với nhu cầu hằng ngày của hàng triệu gia đình Việt Nam, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và không ngừng cải tiến để phục vụ người tiêu dùng tốt hơn trong từng khoảnh khắc của đời sống.

Thứ hai là năng lực kết nối quốc tế và nâng chuẩn chuỗi cung ứng. Thông qua hệ sinh thái gồm nhà cung ứng, nhà phân phối, đối tác bán lẻ, tiểu thương và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, Unilever Việt Nam mong muốn mở rộng hợp tác để đưa phát triển bền vững, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đi sâu hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp cũng hướng tới việc thúc đẩy chuỗi cung ứng tại Việt Nam tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị của tập đoàn trên toàn cầu, qua đó góp phần xây dựng một chuỗi cung ứng hiệu quả, có khả năng chống chịu tốt hơn và bền vững hơn.

Thứ ba là năng lực đổi mới vận hành và phát triển con người. Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ, tự động hóa và các mô hình vận hành mới vào thực tiễn nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và khả năng thích ứng. Song song đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, tạo điều kiện để đội ngũ trong nước tiếp cận kỹ năng mới, tiêu chuẩn mới và cách làm mới trong môi trường toàn cầu.

Thứ tư là năng lực phát triển bền vững. Với Unilever Việt Nam, đây không phải là một chương trình riêng lẻ, mà là một phần cốt lõi trong cách doanh nghiệp vận hành và tạo giá trị. Các nỗ lực này được triển khai thông qua kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải, tiêu dùng có trách nhiệm, cùng các chương trình dài hạn về sức khỏe, vệ sinh, sinh kế và môi trường. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các mô hình có thể đo lường, nhân rộng và tạo tác động thực chất trong đời sống.

Thông qua bốn trọng tâm này, Unilever Việt Nam kỳ vọng tiếp tục góp phần vào những nền tảng tăng trưởng chất lượng hơn của Việt Nam, từ năng lực chuỗi cung ứng, chuẩn mực vận hành, nguồn nhân lực đến các mô hình phát triển bền vững có khả năng nhân rộng trong cộng đồng và thị trường.

Khép lại sự kiện, Unilever Việt Nam trân trọng cảm ơn sự ghi nhận và đồng hành của Chính phủ, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, hiệp hội, đối tác, người tiêu dùng và đội ngũ nhân viên trong suốt hơn ba thập kỷ qua. Với tinh thần “Vì Việt Nam là Nhà”, doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.