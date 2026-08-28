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Từ lợi thế cà phê đến năng lực sản xuất:

Vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Nestlé

Thứ Sáu, 16:43, 28/08/2026
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VOV.VN - Nestlé đưa vào vận hành dây chuyền mới tại Trị An với công suất hơn 350.000 hũ mỗi ngày, phục vụ 11 thị trường, mở rộng năng lực chế biến, đóng gói cà phê xuất khẩu tại Việt Nam.

Dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line) hoạt động từ tháng 8, có thể sản xuất linh hoạt Nescafé Gold và Nescafé Classic với nhiều quy cách đóng gói theo yêu cầu thị trường.

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Jar Line được thiết kế có mức độ tự động hóa và số hóa cao

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đưa Jar Line vào vận hành là nỗ lực tiếp theo trong hành trình Nestlé đầu tư và phát triển mạng lưới sản xuất cà phê tại Việt Nam. Trong hơn 30 năm, Nestlé từng bước xây dựng chuỗi giá trị cà phê từ vùng nguyên liệu, hỗ trợ canh tác đến chế biến và xuất khẩu. Cùng thời gian đó, nhà máy Nestlé Trị An tích lũy công nghệ, nhân lực và kinh nghiệm vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu. Nền tảng năng lực đó đã giúp nhà máy có thể tiếp nhận dây chuyền hiện đại như Jar Line, đồng thời mở rộng phần giá trị mà thị trường Việt Nam đảm nhận trong mạng lưới sản xuất cà phê của Nestlé.

Từ lợi thế robusta đến sản phẩm cho 11 thị trường

Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất cà phê lớn trên thế giới, với robusta giữ vai trò nổi bật. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị của hạt cà phê Việt Nam, lợi thế về nguồn nguyên liệu cần đi cùng sự phát triển đồng bộ từ vùng trồng, phương thức canh tác đến năng lực chế biến, sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Mặt khác, Nestlé xác định Việt Nam là một thị trường quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn tại khu vực Đông Nam Á. Trong lĩnh vực cà phê, doanh nghiệp đã đầu tư xuyên suốt chuỗi giá trị, bắt đầu từ việc đồng hành cùng người nông dân tại vùng trồng.

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Ông Binu Jacob, CEO Nestlé Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Điển hình là sáng kiến NESCAFÉ Plan được Nestlé triển khai tại Việt Nam từ năm 2011 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành cà phê. Đến nay, chương trình đã kết nối với hơn 21.000 hộ nông dân tại các vùng trồng trọng điểm để thực hành các hoạt động đào tạo kỹ thuật canh tác, hỗ trợ tái canh cà phê già cỗi và khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên trong sản xuất.

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Sáng kiến NESCAFÉ Plan được Nestlé triển khai tại Việt Nam từ năm 2011

Bên cạnh đó, chương trình thúc đẩy áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh và tiêu chuẩn canh tác bền vững, qua đó góp phần cải thiện năng suất, chất lượng hạt cà phê, nâng cao thu nhập và năng lực sản xuất của nông dân. Những nỗ lực này ngay tại vùng trồng giúp doanh nghiệp đảm bảo chất lượng đầu vào trước khi nguyên liệu đi vào nhà máy.

Song song với phát triển nguồn nguyên liệu, Nestlé tiếp tục mở rộng năng lực chế biến và sản xuất. Gần đây nhất, dây chuyền Jar Line đã chính thức đi vào hoạt động tại nhà máy Nestlé Trị An. Việc Jar Line phục vụ cùng lúc nhiều thị trường đã đặt ra yêu cầu cao về sản lượng, khả năng kiểm soát chất lượng, linh hoạt quy cách sản phẩm nhằm phục vụ nhiều thị trường quốc tế.

Thúc đẩy năng lực nội địa từ góc độ FDI

Để xuất khẩu cà phê tại Việt Nam đến nhiều thị trường, dây chuyền nhà máy cần đồng thời đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, năng lực vận hành và tiêu chuẩn sản xuất.

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Dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh (Jar Line) chính thức vận hành

Ông Trương Hoàng Phương, Giám đốc nhà máy Nestlé Trị An cho biết, Jar Line được thiết kế có mức độ tự động hóa và số hóa cao, vận hành đồng bộ từ tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện thành phẩm. Hệ thống cảm biến, camera và quản lý dữ liệu theo thời gian thực hỗ trợ nhà máy theo dõi liên tục quá trình sản xuất và xử lý thông tin vận hành.

Trước khi dây chuyền được đưa vào vận hành, các kỹ sư và nhân viên Việt Nam tham gia đào tạo tại Anh, Tây Ban Nha và Úc, đồng thời làm việc cùng chuyên gia quốc tế trong quá trình lắp đặt, chạy thử và chuẩn hóa quy trình. Đến nay , đội ngũ tại Trị An hiện có thể vận hành Jar Line độc lập theo tiêu chuẩn toàn cầu của Nestlé. Nhờ vậy, nhà máy đồng thời tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng và khả năng tự chủ, qua đó tạo nền tảng để tiếp nhận những công nghệ có yêu cầu cao hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, Jar Line cũng góp phần tăng cường kết nối cho hệ sinh thái công nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia vào những khâu như bao bì, nguyên vật liệu, logistics, bảo trì thiết bị và kiểm định chất lượng.

Theo ông Binu Jacob, CEO Nestlé Việt Nam: “Khi các nhà cung cấp Việt Nam hợp tác cùng chúng tôi và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, điều đó chắc chắn mang lại lợi ích cho Nestlé, nhưng quan trọng hơn là cũng mang lại giá trị cho chính các nhà cung cấp. Khi làm việc cùng Nestlé, các nhà cung cấp Việt Nam được tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, an toàn, cải tiến và quản trị rủi ro, từ đó giúp họ hoàn thiện năng lực và tăng khả năng cạnh tranh trong chuỗi cung ứng.”

Liconin là một ví dụ điển hình cho tinh thần hợp tác và phát triển đó. Từ một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cơ điện và tham gia xây dựng các kết cấu thép cho nhà máy, qua 4 năm đồng hành cùng Nestlé họ đã từng bước mở rộng năng lực và phạm vi hoạt động. Nhờ đó, Liconin không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu của Nestlé mà còn đủ năng lực để hợp tác với nhiều doanh nghiệp quốc tế khác.

Một ví dụ khác là Tuấn Mạnh Logistics, khởi nguồn từ một nhóm cựu sinh viên trường Giao thông vận tải. Việc hợp tác với doanh nghiệp ngoại, tiêu chuẩn cao như Nestlé đã giúp doanh nghiệp nội non trẻ mở rộng tệp khách hàng, tăng lượng xe tải lên gấp 10 lần trong giai đoạn 2013-2025. “Theo tôi, việc doanh nghiệp FDI hỗ trợ doanh nghiệp nội dần lớn lên là câu chuyện "hai bên cùng thắng", ông Binu Jacob nói.

Có thể thấy, việc Nestlé đưa vào vận hành dây chuyền Jar Line là cột mốc phản ánh vai trò của dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng và tạo thêm động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương lẫn ngành cà phê Việt Nam.

CTV Giang Trần/VOV.VN
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