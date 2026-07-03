GELEX cùng Chủ nhật Đỏ viết tiếp hành trình sẻ chia vì cộng đồng

Năm nay, chương trình được tổ chức tại 6 địa điểm trên toàn quốc từ tháng 6 đến tháng 8/2026, bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP HCM, thu hút khoảng 1.200 người đăng ký tham gia.

Để chương trình diễn ra an toàn và thuận lợi, Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và các đơn vị tiếp nhận máu tại từng địa phương, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, quy trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe và chăm sóc sau hiến máu.

Bên cạnh sự tham gia của các CBNV trên toàn hệ thống GELEX, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều doanh nghiệp đối tác, tổ chức và các đơn vị trong cộng đồng, tạo nên một mạng lưới kết nối rộng lớn vì một suy nghĩ chung: trao đi sự sống bằng chính những điều giản dị nhất.

Chương trình hiến máu được tổ chức tại CTCP Thiết bị đo điện EMIC (Bắc Ninh) vào ngày 24/6

Ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc GELEX cho biết, điều khiến ông trân trọng nhất sau hai năm triển khai không chỉ là số lượng người tham gia hay lượng máu tiếp nhận được, mà chính là tinh thần hợp lực của tập thể.

"Hoạt động hiến máu là một nghĩa cử đã rất quen thuộc trong xã hội. Tuy nhiên, với GELEX, đây mới là năm thứ hai chương trình được triển khai. Từ một ý tưởng ban đầu, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ nhân viên ở nhiều đơn vị, nhiều vùng miền. Chính sự hợp lực của những giá trị nhân văn ấy mới là điều quý giá nhất mà tôi cảm nhận được trong hành trình này và cũng là những giá trị cốt lõi mà Tập đoàn luôn hướng tới”.

Đại diện Viện Huyết học Truyền máu Trung ương trao tặng biểu trưng linh vật hiến máu cho Lãnh đạo Tập đoàn GELEX

Năm nay, chương trình cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ XVIII, do báo Tiền Phong khởi xướng, với sự đồng hành của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tiếp tục góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị trong bối cảnh nhu cầu máu luôn ở mức cao.

Ngày 24/6/2026, chương trình hiến máu “Một giọt máu – Một tấm lòng GELEX” được tổ chức thành công tại Đồng Nai

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong: "Ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng. Máu chính là món quà vô giá nhất của sự sống mà chúng ta có thể hiến tặng cho cuộc đời. Tôi tin rằng những giọt máu chúng ta sẽ cứu được một em bé, một người mẹ, một người cha là trụ cột gia đình.”

“Một giọt máu – Một tấm lòng GELEX” cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 36 năm thành lập Tập đoàn GELEX. Trên hành trình 36 năm kiến tạo các giá trị bền vững cho nền kinh tế, GELEX hiểu rằng tầm vóc của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng quy mô tài sản hay biểu đồ tăng trưởng, mà còn được định vị bằng những đóng góp cho cộng đồng.

Nếu mỗi đơn vị máu là một món quà dành cho sự sống, thì sự đồng hành của hàng nghìn cán bộ nhân viên, các đối tác và nhiều tổ chức trong cộng đồng đã tạo nên một giá trị lớn hơn: sức mạnh của sự kết nối.

Từ một chương trình hiến máu, những tấm lòng nhân ái đã gặp nhau, cùng lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đó không chỉ là dấu ấn của một hoạt động thiện nguyện, mà còn là minh chứng rằng khi doanh nghiệp biết kết nối những giá trị tốt đẹp, những điều tử tế sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, được tiếp nối và lan tỏa.