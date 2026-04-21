  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vietcombank mang đến trải nghiệm thanh toán đa quốc gia ngay trên VCB Digibank

Thứ Ba, 16:23, 21/04/2026
VOV.VN - Dịch vụ QR xuyên biên giới trên VCB Digibank do Vietcombank phối hợp cùng Alipay triển khai mang đến một trải nghiệm thanh toán đa quốc gia thuận tiện hơn cho khách hàng.

Đầu tháng 4/2026, Vietcombank, NAPAS và Ant International đã thông báo triển khai dịch vụ thanh toán QR song phương Việt Nam - Trung Quốc, giúp cho cả tỷ người dùng ví điện tử Alipay tại Trung Quốc có thể thanh toán bằng cách quét mã QR tại hàng nghìn điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Trong đó, Vietcombank đóng vai trò là ngân hàng quyết toán của toàn hệ thống.

Ngay sau đó, Vietcombank tiếp tục thông báo đã chính thức hợp tác với Alipay và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hiện cung cấp dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, cho phép khách hàng tại Việt Nam sử dụng ứng dụng VCB Digibank để quét và thanh toán bằng mã QR tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

vietcombank mang den trai nghiem thanh toan da quoc gia ngay tren vcb digibank hinh anh 1

Xu hướng thanh toán QR đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu

Khi thanh toán số đang trở thành một phần tự nhiên của hành vi tiêu dùng toàn cầu, mã QR ngày càng khẳng định vai trò như một “ngôn ngữ thanh toán chung” của thời đại di động. Tại Việt Nam, xu hướng này tăng tốc rất mạnh: theo số liệu được công bố từ Vụ Thanh toán - Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2025, giao dịch thanh toán qua mã QR tăng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị so với cùng kỳ. Cùng lúc đó, Alipay đang kết nối hơn 1,8 tỷ tài khoản người dùng, hơn 150 triệu nhà bán hàng và trên 100 thị trường toàn cầu, cho thấy quy mô ngày càng lớn của hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới dựa trên QR.

Sự phổ biến của QR không chỉ đến từ tốc độ hay thao tác đơn giản, mà còn từ việc phương thức này phù hợp với nhịp sống hiện đại: người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại để thanh toán cho nhiều tình huống tiêu dùng khác nhau, từ mua sắm, ăn uống đến di chuyển và du lịch. Trong bối cảnh các hệ sinh thái thanh toán số ngày càng được kết nối sâu rộng, QR đang dần trở thành phương thức giúp rút ngắn khoảng cách giữa trải nghiệm thanh toán trong nước và ngoài nước, đặc biệt với những người dùng thường xuyên di chuyển, công tác hoặc du lịch quốc tế.

Nhu cầu thanh toán xuyên biên giới tăng theo đà di chuyển quốc tế

Nhu cầu thanh toán đa quốc gia của người Việt cũng đang gia tăng song hành với du lịch, công tác, học tập và mua sắm ở nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng phổ biến, người dùng không chỉ cần một phương thức thanh toán an toàn mà còn tiện lợi, đơn giản: không phải đổi nhiều tiền mặt, đồng thời dễ kiểm soát chi tiêu ngay trên ứng dụng ngân hàng mình đang sử dụng hằng ngày. Chính nhu cầu hai chiều này đang thúc đẩy các giải pháp QR xuyên biên giới phát triển nhanh hơn, từ việc hỗ trợ du khách quốc tế thanh toán tại Việt Nam đến việc giúp người Việt quét mã thanh toán tại nước ngoài thuận tiện như đang ở trong nước.

Vietcombank và Alipay mang đến trải nghiệm thanh toán đa quốc gia ngay trên VCB Digibank

Trong xu hướng đó, dịch vụ QR xuyên biên giới trên VCB Digibank do Vietcombank phối hợp cùng Alipay triển khai mang đến một trải nghiệm thanh toán đa quốc gia thuận tiện hơn cho khách hàng. Vietcombank hiện là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ này ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia,… Chỉ với một ứng dụng ngân hàng nội địa, người dùng có thể tiếp cận mạng lưới chấp nhận thanh toán rộng khắp ở nước ngoài, đồng thời hưởng trải nghiệm quét mã quen thuộc như tại Việt Nam.

vietcombank mang den trai nghiem thanh toan da quoc gia ngay tren vcb digibank hinh anh 2

Điểm nổi bật của dịch vụ này là giá trị thiết thực cho khách hàng trong các chuyến đi quốc tế. Việc không cần mang theo nhiều tiền mặt giúp người dùng giảm bớt nỗi lo mất cắp, thất lạc hoặc gặp rủi ro liên quan đến tiền giả khi giao dịch tại nước ngoài. Đồng thời, tỷ giá được hiển thị minh bạch, rõ ràng ngay trên ứng dụng trước khi thanh toán cũng giúp khách hàng chủ động theo dõi số tiền quy đổi, an tâm hơn khi chi tiêu và dễ dàng kiểm soát ngân sách trong suốt hành trình.

CTV Thu Hiền/VOV.VN
Vietcombank phát động Tết trồng cây "Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh"

VOV.VN - Tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh - một trong 9 di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát động Tết trồng cây “Vietcombank - Vì một Việt Nam xanh” năm 2026 Xuân Bính Ngọ và trồng 108 cây tùng.

Vietcombank hỗ trợ 1 tỷ đồng thiết bị y tế, 200 suất quà tại Hóc Môn và Củ Chi

VOV.VN - Hòa trong không khí những ngày đầu xuân Bính Ngọ và kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, ngày 26/02/2026, Đoàn công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức trao tặng an sinh xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (TP.HCM).

Vietcombank lần thứ 4 liên tiếp dược vinh danh là Tổ chức Tín dụng xuất sắc

VOV.VN - Vietcombank là một trong 5 TCTD được vinh danh “TCTD xuất sắc trong hoạt động TTTD nằm 2025”. Đặc biệt đây là năm thứ 4 liên tiếp Vietcombank vinh dự nhận danh hiệu này.

