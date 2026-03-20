中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VietinBank và MUFG lan tỏa giá trị cho chuỗi thực phẩm – nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Sáu, 16:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/3/2026, tại Sheraton Saigon Hotel, VietinBank phối hợp cùng MUFG Bank tổ chức thành công Sự kiện Kết nối kinh doanh (Business Matching Fair) 2026, thu hút gần 70 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự, với 8 phiên gặp gỡ trực tiếp 1:1 được thiết lập.

Quy mô ấn tượng – Kết nối chuyên sâu

Chương trình năm nay tập trung vào các lĩnh vực: thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, đồ uống, công nghệ nông nghiệp, công nghệ thực phẩm và đối tác nhà hàng. Việc định hướng rõ nhóm ngành đã gia tăng tính tương thích giữa các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các cuộc trao đổi tập trung vào nhu cầu hợp tác cụ thể thay vì dừng ở mức giới thiệu chung.

vietinbank va mufg lan toa gia tri cho chuoi thuc pham nong nghiep cong nghe cao hinh anh 1
Các doanh nghiệp gặp gỡ 1:1 tại sự kiện

Sự kiện được tổ chức theo mô hình sắp xếp phiên làm việc dựa trên chọn lọc hồ sơ và khớp nối nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các cuộc gặp gỡ diễn ra liên tục, tập trung vào mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm nguồn cung đạt chuẩn quốc tế, chuyển giao công nghệ chế biến, hợp tác phân phối và phát triển chuỗi nhà hàng.

Các doanh nghiệp tham gia đánh giá cao chất lượng kết nối khi được tiếp cận trực tiếp với đối tác đến từ Nhật Bản, Thái Lan. Sự tương đồng về định hướng phát triển bền vững, tiêu chuẩn chất lượng và chiến lược mở rộng thị trường đã tạo nền tảng thuận lợi cho các bước hợp tác tiếp theo.

vietinbank va mufg lan toa gia tri cho chuoi thuc pham nong nghiep cong nghe cao hinh anh 2
Các doanh nghiệp gặp gỡ 1:1 tại sự kiện

Giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp tham dự

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc theo hướng minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tối ưu công nghệ, doanh nghiệp thực phẩm – nông nghiệp cần nhiều hơn một đối tác giao dịch đơn thuần. Họ cần sự liên kết chuỗi giá trị và một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh để tăng tốc.

Thông qua sự kiện, doanh nghiệp không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn có cơ hội:

* Tiếp cận thị trường mới thông qua hệ sinh thái khách hàng quốc tế của VietinBank và MUFG

* Tìm kiếm giải pháp công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

* Thiết lập nền tảng hợp tác dài hạn trong sản xuất, phân phối và dịch vụ

* Gia tăng nhận diện và uy tín thương hiệu trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực

Những giá trị này tạo động lực để các cuộc gặp gỡ tại sự kiện sớm phát triển thành các thỏa thuận hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

vietinbank va mufg lan toa gia tri cho chuoi thuc pham nong nghiep cong nghe cao hinh anh 3
Các đối tác tư vấn tại sự kiện

Đối tác phát triển bền vững của doanh nghiệp

Với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng kết nối không ngừng nâng cao, Kết nối kinh doanh đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện thường niên, trở thành nền tảng hợp tác bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện Kết nối kinh doanh 2026 tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của VietinBank và MUFG Bank, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thông qua hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện theo chuẩn mực quốc tế – từ tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, quản lý dòng tiền đến hỗ trợ xuất nhập khẩu – cùng lợi thế mạng lưới rộng khắp và am hiểu thị trường trong nước và quốc tế, VietinBank và MUFG Bank cam kết đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các đối tác phù hợp với mức độ tin cậy cao.

vietinbank va mufg lan toa gia tri cho chuoi thuc pham nong nghiep cong nghe cao hinh anh 4
Các Lãnh đạo VietinBank và MUFG Bank tham gia sự kiện

Quý doanh nghiệp quan tâm tới chương trình hoặc các giải pháp tài chính, dịch vụ của VietinBank vui lòng liên hệ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc hotline 1900 558 886 (dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp) để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

CTV Nguyễn Nhị/VOV.VN
Tag: VietinBank VietinBank và MUFG chuỗi thực phẩm nông nghiệp công nghệ cao kết nối kinh doanh 2026 MUFG Bank
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VietinBank - Bản lĩnh đổi mới, kiến tạo dẫn đầu

VietinBank và những công trình từ trái tim

VietinBank tiên phong triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng