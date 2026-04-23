中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Mừng đại lễ, chào hè rực rỡ:

Viettel tặng ưu đãi kép Data Roaming và Data 5G trong nước

Thứ Năm, 16:15, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 24/4, đồng hành cùng khách hàng trong những chuyến du lịch, công tác nước ngoài dịp hè và chào đón mùa Đại lễ 30/4 – 1/5, Viettel Telecom chính thức triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho dịch vụ Roaming (Chuyển vùng quốc tế) mang tên “Hè sang rộn ràng, Data ngập tràn”.

Chương trình mang đến ưu đãi "kép" chưa từng có, giúp khách hàng duy trì kết nối Internet tốc độ cao xuyên quốc gia với chi phí tối ưu nhất.

Theo đó, từ ngày 24/4 đến hết ngày 31/5, khách hàng đăng ký các gói cước Roaming trong danh sách sẽ nhận được đồng thời hai đặc quyền sau: Tặng thêm 30% dung lượng Data vào tài khoản gói cước chính khi đăng ký các gói Raoaming trong danh sách.

Ngoài ưu đãi tại nước ngoài, khách hàng đăng ký các gói Roaming quốc tế (trừ gói IRU1) còn được tặng kèm gói cước 5G10 (6GB sử dụng trong 24h) để truy cập Data khi ở trong nước.

Cú pháp đăng ký:

- Nhắn tin SMS: Tengoicuoc gửi 191

- Đăng ký qua app My Viettel, website https://vietteltelecom.vn/cvqt hoặc link:  https://www.myvt.vn/roaming

Để nhận ưu đãi gói 5G10 miễn phí, khách hàng soạn 5G10 gửi 191.

Lưu ý: Hạn sử dụng voucher gói 5G10 giá 0đ sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ thời điểm đăng ký gói Roaming. Đăng ký sau thời gian này, khách hàng sẽ sử dụng gói với giá 10.000đ

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ: "Mùa hè là thời điểm nhu cầu di chuyển quốc tế tăng cao. Với chương trình 'Hè sang rộn ràng, Data ngập tràn', chúng tôi mong muốn mang lại trải nghiệm lướt mạng mượt mà, giúp khách hàng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ và xử lý công việc từ xa mà không cần thay SIM hay phụ thuộc vào wifi công cộng. Bên cạnh đó, việc tặng kèm gói cước 5G10 sử dụng tại Việt Nam cũng giúp khách hàng trải nghiệm công nghệ mạng vượt trội ngay khi vừa hạ cánh trở về quê hương. Viettel luôn tự hào là nhà mạng đồng hành cùng khách hàng trên mọi điểm đến”.

Với vùng phủ sóng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp giải pháp chuyển vùng quốc tế chất lượng cao, giá thành rẻ và thủ tục đăng ký đơn giản nhất tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, mời khách hàng liên hệ 198 (Miễn phí) hoặc truy cập website: https://vietteltelecom.vn/cvqt

Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

VOV.VN - Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

CTV Mạnh Hòa/VOV.VN
Tag: Viettel Viettel Telecom ưu đãi nghỉ lễ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Viettel Telecom ký kết hợp tác với IPification tại MWC 2026

Viettel Telecom ra mắt “5G Family”-Kết nối gia đình thời đại số cùng NSND Tự Long

Viettel Telecom nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng