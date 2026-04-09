VNPAY-VPBank triển khai giải pháp Nộp thuế số hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Hộ kinh doanh: “Chúng tôi tìm giải pháp tiết kiệm chi phí, hỗ trợ nộp thuế nhanh chóng, chính xác”

Sau khi Nghị định 68/2026/NĐ-CP được ban hành, nhiều hộ kinh doanh chủ động tìm hiểu quy định, từ đó tìm kiếm giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu kê khai và nộp thuế.

Chị Hương, chủ một salon tóc tại Hà Nội, cho biết mỗi ngày cửa hàng có nhiều giao dịch với giá trị khác nhau, từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng. Nhân viên làm theo ca kíp, mỗi lúc một người thu tiền nên việc tổng hợp doanh thu tương đối tốn thời gian và thường xuyên sai sót. “Lượng khách đông kéo theo doanh thu rải rác, cuối tháng tổng hợp lại rất mất thời gian, nhiều khi không chắc đã đủ hay chưa. Nếu không có công cụ hỗ trợ thì rất khó để kê khai thuế”, chị chia sẻ.

Thực tế, phần lớn hộ kinh doanh vẫn duy trì thói quen ghi chép thủ công, trong khi phải đồng thời thích ứng với nhiều quy định mới được ban hành. Việc vừa bán hàng, vừa cập nhật chính sách và chuẩn bị dữ liệu kê khai trở thành áp lực không nhỏ.

Hộ kinh doanh hiểu tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ để thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác.

VNPAY và VPBank triển khai giải pháp thực tế từ nhu cầu của hộ kinh doanh

Xuất phát từ thực trạng đó, ngày 9/4, VNPAY và VPBank phối hợp triển khai giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số, tích hợp xuyên suốt từ thanh toán, ghi nhận doanh thu đến kê khai thuế trên cùng một thiết bị.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện VPBank, bà Phan Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân cho rằng việc kết hợp giữa năng lực tài chính của ngân hàng và nền tảng công nghệ của VNPAY sẽ mang tới các giải pháp thiết thực cho hộ kinh doanh ứng dụng chuyển đổi số. Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ mở rộng mạng lưới thanh toán số, nộp thuế số trên toàn quốc. Sự phối hợp sẽ giúp hộ kinh doanh tiếp cận phương thức thanh toán mới, chuẩn hóa vận hành, từ đó kê khai thuế dễ dàng, nộp thuế chính xác để rút ngắn thời gian, phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

Đại diện đơn vị cung cấp giải pháp, ông Hoàng Sơn - Phó Tổng giám đốc VNPAY chia sẻ: “VNPAY không chỉ là đơn vị cung cấp công nghệ, mà định hướng trở thành đối tác đồng hành lâu dài với hộ kinh doanh, để trong thời gian tới thanh toán hay nộp thuế số sẽ trở thành thói quen với những thao tác bất kể ai cũng có thể thực hiện được mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Hợp tác giữa VNPAY và VPBank không chỉ giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả vận hành, mà còn giúp họ tối ưu chi phí thông qua chính sách miễn phí phần mềm quản lý bán hàng và trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028”.

Lễ ký kết hợp tác triển khai trọn bộ giải pháp Thanh toán và Nộp thuế số cho hộ kinh doanh của VNPAY và VPBank.

Cụ thể, khi người bán sử dụng các hình thức thanh toán số như VNPAY-QR, SmartPOS hay PhonePOS, mọi giao dịch sẽ được ghi nhận ngay tại thời điểm phát sinh. Dữ liệu doanh thu được tự động tổng hợp, dễ dàng theo dõi tình hình kinh doanh theo ngày, tuần hoặc tháng.

Từ nguồn dữ liệu này, hệ thống tiếp tục hỗ trợ chuẩn bị thông tin phục vụ kê khai thuế. Người dùng chỉ cần kiểm tra và thực hiện nộp thuế dựa trên số liệu đã được tổng hợp sẵn, không cần ghi chép thủ công hay đối soát nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ quy trình có thể thực hiện trên một thiết bị duy nhất là điện thoại thông minh. Ngay cả khi không có mặt tại cửa hàng, người bán vẫn có thể theo dõi doanh thu và quản lý hoạt động kinh doanh một cách chính xác.

Bên cạnh đó, trọn bộ giải pháp nộp thuế số đang được miễn phí sử dụng đến hết năm 2028, bao gồm các chức năng như phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số phục vụ kê khai thuế. Dữ liệu được lưu trữ an toàn trong 10 năm, đáp ứng các yêu cầu khi cần tra cứu mà không phát sinh chi phí.

Để đồng hành cùng hộ kinh doanh làm quen với công nghệ, VNPAY và VPBank cũng triển khai đội ngũ hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Người bán, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hoặc người lớn tuổi, được hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ thường xuyên và giải đáp mọi thắc mắc ngay tại cửa hàng, từ đó từng bước tiếp cận và sử dụng thành thạo các công cụ số.

Trong bối cảnh các quy định về quản lý thuế ngày càng rõ ràng, việc ứng dụng công nghệ đang trở thành giải pháp thiết thực giúp hộ kinh doanh chủ động hơn trong việc quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế. Sự phối hợp giữa VNPAY và VPBank được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa quy trình, giúp người bán yên tâm duy trì hoạt động kinh doanh.