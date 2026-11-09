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VNPT – Symphony hợp tác cung cấp dịch vụ truyền dẫn quốc tế

Thứ Hai, 19:24, 09/11/2026
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VOV.VN - Ngày 9/11, tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net), đại diện VNPT, Symphony Communication Public Company Limited (Thái Lan) đã chính thức ký kết các thỏa thuận hợp tác cung cấp hạ tầng kết nối quốc tế theo mô hình dịch vụ mạng toàn trình (Network as a Service).

Theo đó, Symphony có thể khai thác năng lực truyền dẫn và kết nối quốc tế của VNPT, chủ động mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế và thanh toán tương ứng với phạm vi, thời gian và mức độ sử dụng dịch vụ.

Cung cấp dịch vụ quản trị, vận hành mạng truyền dẫn quốc tế toàn trình

Thỏa thuận hiện thực hóa những cam kết hợp tác phát triển tại Biên bản ghi nhớ (MoU) ký ngày 16/6/2026. Theo đó, VNPT sẽ cung cấp cho Symphony dịch vụ quản trị, vận hành toàn trình hệ thống truyền dẫn quang (Managed DWDM) với dung lượng băng thông siêu lớn, độ trễ thấp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống kết nối từ các cửa khẩu biên giới đường bộ đến các trạm cập bờ cáp biển quốc tế, kết hợp giải pháp cung cấp dung lượng truyền dẫn quốc tế tới các trung tâm dữ liệu (IDC) quy mô lớn trong khu vực theo nhu cầu sử dụng.

VNPT cam kết trực tiếp quản lý, giám sát hệ thống 24/7, áp dụng cơ chế tự động bảo vệ đường truyền và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm bảo đảm tính sẵn sàng, an toàn và thông suốt cho đối tác.

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận là mô hình cung cấp dịch vụ không dừng ở dung lượng kết nối mà bao gồm cả năng lực quản trị và vận hành mạng toàn trình.

Symphony là nhà khai thác sở hữu mạng lưới kết nối cáp đất liền và cáp biển rộng khắp Thái Lan, Lào, Malaysia và Singapore, đồng thời cung cấp các giải pháp kết nối, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số cho các nhà mạng, doanh nghiệp quốc tế.

Phát biểu buổi lễ, Tổng Giám đốc điều hành Symphony – ông Alex Loh Chi Kwan chia sẻ: Sự kiện này hiện thực hóa khát vọng chung của cả hai bên, đó là xây dựng hạ tầng kết nối số ngày càng vững mạnh hơn trên toàn khu vực Đông Nam Á và vươn xa hơn nữa – đặc biệt trong bức tranh toàn cảnh về viễn thông và hạ tầng số hiện đang biến chuyển với tốc độ hết sức nhanh chóng, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, các trung tâm dữ liệu và các dịch vụ số đang làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của các doanh nghiệp cũng như phương thức kết nối giữa các quốc gia. Symphony và VNPT cùng sẻ chia cơ hội và cùng chung cam kết mang lại những dịch vụ với chất lượng vượt trội nhất đến cho khách hàng của hai bên.

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Về phía VNPT, năng lực cung cấp dịch vụ được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng viễn thông kết nối quốc tế qua các phương thức gồm vệ tinh, cáp biển, cáp đất liền, kết nối trực tiếp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, cùng mạng trục cáp quang phủ kín lãnh thổ Việt Nam. VNPT Net là đơn vị thành viên nòng cốt, trực tiếp chủ trì, tổ chức thực hiện và vận hành toàn trình mạng lưới, bảo đảm năng lực triển khai các dịch vụ theo thỏa thuận với Symphony.

Thương mại hóa năng lực mạng, mở rộng không gian tăng trưởng quốc tế

Thị trường viễn thông đang chứng kiến sự chuyển dịch cạnh tranh từ quy mô hạ tầng đơn thuần sang khả năng cung cấp các dịch vụ quản trị chuyên sâu. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận với Symphony là một trường hợp triển khai cụ thể chiến lược Network Monetization (thương mại hóa năng lực và tài nguyên mạng) của VNPT, gắn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ (Techco) dẫn dắt hạ tầng số vào năm 2035.

Chiến lược này được VNPT triển khai trên bốn trụ cột chuyển dịch: từ bán kết nối sang bán năng lực mạng; từ khai thác tài nguyên riêng lẻ sang cung cấp giải pháp tích hợp theo mô hình NaaS và Managed Services; từ thị trường trong nước mở rộng ra thị trường quốc tế; và từ nguồn thu truyền thống sang đa dạng hóa các nguồn doanh thu bền vững.

Trong phát biểu chia sẻ tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT – ông Huỳnh Quang Liêm nhần mạnh: VNPT là nhà khai thác truyền dẫn lớn nhất Việt Nam và cũng là nhà khai thác duy nhất có vệ tinh không gian có cáp đất quốc tế. Sự kiện hôm nay thể hiện quyết tâm của VNPT bên cạnh phát huy thế mạnh về năng lực mạng lưới - thì còn là kinh nghiệm về quản lý, vận hành, khai thác các cái hệ thống truyền dẫn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế chuyên nghiệp. VNPT cam kết mang lại trải nghiệm khách hàng của Symphony một cách tốt nhất. Hai bên sẽ cùng thực hiện hợp đồng quan trọng này để mang đến kết quả tốt nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng, để hướng tới mở rộng hợp tác về công nghệ mạnh mẽ hơn trong tương lai.

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Thông qua mô hình hợp tác với Symphony, VNPT có thêm trường hợp ứng dụng thực tiễn để chứng minh năng lực cung cấp dịch vụ cho các tập đoàn công nghệ quy mô lớn (Hyperscalers), đơn vị tổng hợp dịch vụ (Aggregators), nhà phát triển công nghệ (Developers) và các nhà khai thác viễn thông toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa chiến lược Go-Global của VNPT. Định hướng này gắn với những giá trị VNPT cam kết mang lại cho xã hội, khách hàng và đối tác.

Đối với xã hội, VNPT hướng tới phát huy vai trò của hạ tầng viễn thông Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong kinh tế số ASEAN, bảo đảm kết nối xuyên biên giới thông suốt, an toàn, bền vững, góp phần nâng cao vị thế công nghệ quốc gia.

Đối với khách hàng, VNPT tập trung cung cấp các dịch vụ viễn thông theo tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế trọn gói theo nhu cầu, bảo đảm tính ổn định và cam kết mức chất lượng dịch vụ (SLA) cao, qua đó hỗ trợ tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí đầu tư.

Đối với đối tác, VNPT theo đuổi mô hình hệ sinh thái mạng mở, sẵn sàng chia sẻ năng lực hạ tầng, mở rộng kết nối và hợp tác cùng các đối tác trên toàn cầu nhằm tạo ra giá trị chung.

Trên cơ sở tình hình triển khai thỏa thuận, VNPT và Symphony sẽ tiếp tục xem xét khả năng mở rộng hợp tác phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên, hướng tới kết nối, chia sẻ và phát triển các nhóm dịch vụ thế hệ mới, tối ưu giá trị tài nguyên mạng lưới, tạo nguồn doanh thu định kỳ bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

CTV Cao Hưng/VOV.VN
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