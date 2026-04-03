VNPT và Bắc Ninh tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh

Dấu ấn hợp tác: Nền tảng vững chắc từ những con số biết nói

Giai đoạn 2021–2025 ghi nhận sự đồng hành hiệu quả giữa VNPT và Bắc Ninh, không chỉ ở định hướng mà còn được thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể. Toàn bộ các nhiệm vụ trọng tâm đã được hoàn thành, với 4/4 nhiệm vụ tại Bắc Ninh và 5/5 nhiệm vụ tại Bắc Giang, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, phủ kín 100% địa bàn đến cấp xã, phường, thôn, xóm. Riêng tại Bắc Ninh, hệ thống gồm 636 trạm phát sóng di động, kết hợp cùng gần 200.000 cổng cáp quang, bảo đảm kết nối Internet tốc độ cao đến từng khu vực dân cư. Trong khi đó, tại Bắc Giang, 667 trạm 4G cùng hàng chục trạm 5G đã được triển khai, từng bước hình thành nền tảng cho các ứng dụng số thế hệ mới.

Trên nền tảng hạ tầng đó, các dịch vụ và ứng dụng số được triển khai sâu rộng. Hơn 12.682 doanh nghiệp tại Bắc Ninh đã sử dụng hóa đơn điện tử; gần 212.568 thuê bao chữ ký số SmartCA và hàng nghìn doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp số trong quản trị, thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.

Ở lĩnh vực xã hội, chuyển đổi số cũng ghi nhận những bước tiến rõ rệt. Hệ thống y tế số được triển khai tới nhiều trung tâm y tế và cơ sở y tế tuyến xã; trong khi lĩnh vực giao thông chứng kiến việc lắp đặt khoảng 850 camera tại Bắc Ninh và hơn 800 camera tại Bắc Giang, kết nối về hệ thống giám sát tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an ninh trật tự.

Những con số này cho thấy chuyển đổi số tại Bắc Ninh không chỉ dừng ở quy mô triển khai, mà đã thực sự đi vào chiều sâu, tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống xã hội.

Tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới đô thị thông minh

Trên nền tảng đã được thiết lập, giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng sẽ là bước tăng tốc mạnh mẽ trong hợp tác giữa VNPT và Bắc Ninh, với trọng tâm chuyển từ “xây dựng hạ tầng” sang “khai thác hiệu quả dữ liệu và nền tảng số”.

Hạ tầng số sẽ tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại và tích hợp, với việc mở rộng mạng di động thế hệ mới 5G/6G, phát triển các nền tảng điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và hệ thống kết nối dữ liệu quy mô lớn. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng thông minh trong quản lý và điều hành.

Một điểm nhấn của giai đoạn này là việc xây dựng các trung tâm điều hành thông minh (IOC) và hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trên cơ sở đó, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được ứng dụng sâu rộng, giúp nâng cao chất lượng dự báo, phân tích và ra quyết định trong quản lý nhà nước.

Chuyển đổi số cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ sang khu vực doanh nghiệp và đời sống người dân. Các nền tảng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Đồng thời, các chương trình đào tạo kỹ năng số, phát triển công dân số sẽ từng bước hình thành một xã hội số toàn diện.

Định hướng này gắn liền với mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, hướng tới mô hình đô thị thông minh, phát triển bền vững và giàu bản sắc văn hóa.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, hợp tác giữa VNPT và tỉnh Bắc Ninh cần chuyển từ định hướng sang hành động cụ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Các nội dung hợp tác giữa UNND tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn VNPT sẽ được lượng hóa, làm rõ đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế, năng suất và ngân sách. Trên cơ sở đó, Tỉnh xác định rõ “bài toán” và VNPT tập trung nguồn lực, công nghệ để triển khai, tạo ra kết quả cụ thể.

Ông Tô Dũng Thái khẳng định, Tập đoàn VNPT cam đồng hành cùng Bắc Ninh trong xây dựng hạ tầng số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện mọi mặt hoạt động của Tỉnh. Các giải pháp được thiết kế, cung cấp tại tỉnh Bắc Ninh sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ; tương thích với các hệ thống quốc gia nhưng vẫn đáp ứng các điều kiện đặc thù, của tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh 3 định hướng trọng tâm của Tỉnh trong giai đoạn tới gồm: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tăng cường hiệu lực quản trị nhà nước.

Về tăng trưởng, Bắc Ninh đặt mục tiêu duy trì mức hai con số, giai đoạn 2026 - 2031 phấn đấu bình quân khoảng 10,5%/năm; riêng năm 2026 đạt 12,5 - 13%. Tỉnh đang rà soát từng lĩnh vực để ưu tiên nguồn lực cho các ngành đóng góp lớn vào tăng trưởng. Về quản trị, tỉnh tập trung hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh quy mô dân số và địa bàn tăng nhanh, tỷ lệ lao động, chuyên gia nước ngoài cao.

Về hợp tác với VNPT, ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị cụ thể hóa nội dung ký kết bằng các chương trình, dự án có sản phẩm và chỉ tiêu rõ ràng, bảo đảm hiệu quả thực chất, trong đó uu tiên hợp tác phát triển hạ tầng số, triển khai 5G, xây dựng nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số chính quyền cơ sở và dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Hồng Thái cũng bày tỏ tin tưởng việc ký kết sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.