  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Thứ Năm, 09:30, 28/05/2026
VOV.VN - Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

Vợ tôi mặt nặng mày nhẹ cả tuần qua vì bức xúc với chị dâu. Tôi tuy cố gắng xoa dịu cô ấy nhưng bản thân cũng rất bực bội, khó chịu. Nguyên nhân là chúng tôi dự định đưa các con về quê với ông bà nội trong 2 tháng hè như mọi năm; nhưng khi tôi gọi facetime để thăm hỏi cả nhà và thông báo ngày giờ về, chị dâu chẳng ngại ngần gì, thẳng thừng yêu cầu đóng 1 triệu đồng/tháng làm sinh hoạt phí, chủ yếu là tiền điện nước cho 3 đứa nhỏ.

Chị bảo mọi năm không sao nhưng nay các cháu đều lớn hơn; thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nên tiêu thụ điện nước đều nhiều hơn, số tiền đó là để hỗ trợ, chia sẻ một chút với anh chị.

Nghe vậy, tôi đớ người luôn, chỉ biết ậm ừ đánh trống lảng, nói vài câu khách sáo rồi lấy cớ bận chấm dứt cuộc trò chuyện. Hai vợ chồng đều bất bình. Số tiền tuy không nhiều nhưng cho thấy chị dâu là người tính toán, khiến tôi cảm thấy rất tổn thương. Anh trai và bố mẹ tôi thì không bao giờ có kiểu "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành như vậy".

Yêu cầu của chị dâu khiến vợ chồng tôi khó xử. (Ảnh: Shutterstock)

Vợ chồng tôi lên Hà Nội lập nghiệp 15 năm nay, cuộc sống không dư dả khi phải nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chúng tôi chẳng dám chi tiêu nhiều cho mình; mỗi tháng vẫn luôn gửi biếu anh trai ở quê 2 triệu đòng để phụ chăm sóc bố mẹ già.

Bố mẹ tôi năm nay ngoài 70 tuổi, sống chung với vợ chồng anh cả. Mọi năm, vợ chồng tôi vẫn hay cho các con về chơi vài tháng hè để ông bà và các cháu được ở gần nhau, các anh em họ cũng vậy, thắt chặt thêm tình cảm trong đại gia đình. Chúng được ông bà và bác quý lắm, lúc nào cũng chào đón nồng hậu, chị dâu cũng không biểu hiện gì là không hài lòng. Vậy mà lần này, chị ấy lại đưa ra yêu cầu lạnh lẽo như vậy, cứ như bảo chứng tôi đừng đưa trẻ về nữa, cứ như chúng tôi đưa con về nhờ nuôi vậy.

Vợ tôi giận cá chém thớt, hùng hổ mang những bất bình trút lên tôi, bảo trẻ con về quê chủ yếu ăn cơm rau muống, trứng rán, cá kho của nhà có sẵn, điện nước ở quê thì đáng bao nhiêu, không có bọn trẻ nhà tôi chẳng lẽ không bật đèn, bật quạt, không bật bếp nấu cơm. Đó là quê nội của các con, là nơi bố chúng sinh ra và lớn lên, chẳng lẽ không đóng tiền thì đừng về thăm ông bà...

Cô ấy trách chị dâu quá rạch ròi, tính toán chi li với chính các cháu ruột của mình, rằng nếu khó khăn thì cứ nói thẳng một tiếng, vợ chồng tôi sẵn sàng hỗ trợ, chứ ai lại đòi tiền sinh hoạt phí như với người ngoài đi ở trọ thế này.... Rồi vợ tôi nêu nghi vấn, phải chăng những năm trước, do không đóng tiền, bọn trẻ nhà tôi có lẽ không được bác dâu cho sắc mặt tốt, sẽ khó chịu mỗi làn chúng bật cái quạt, cái tivi.

Vợ trách chị dâu nhưng giọng nói, ánh mắt, thái độ lại như đang kể tội chồng, khiến tôi càng ức chế. Tôi nghĩ, chuyện chị dâu yêu cầu đóng tiền như vậy có lẽ cũng cho thấy lâu nay chị ấy không vui khi các cháu về, nay lại căng thẳng như thế, có lẽ hè này vợ chồng tôi không nên cho bọn trẻ nghỉ hè ở quê nữa, chỉ về thăm ông bà vài ngày thôi.

Tuy như vậy thì ông bà sẽ buồn, bọn trẻ cũng cụt hứng nhưng nếu các con tôi khiến bác dâu ức chế thì cả hai bên đều chẳng vui vẻ gì. Theo các bạn, tôi nghĩ như vậy có phải suy diễn quá không?

Như Loan/VTC News
