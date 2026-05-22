5 cách vệ sinh giấy dán tường sạch đẹp như mới

Giấy dán tường ngày càng được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ cao, mẫu mã đa dạng và khả năng làm mới không gian sống một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chất liệu này đòi hỏi quy trình chăm sóc tỉ mỉ hơn để không làm phai màu hay bong tróc lớp keo kết dính.

Qua thời gian, bụi bẩn, dấu vân tay hay các vết ố do dầu mỡ, ẩm mốc sẽ khiến bề mặt tường mất đi vẻ bóng bẩy ban đầu. Việc giữ cho những bức tường dán giấy luôn sạch sẽ, sáng bóng không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của vật liệu mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nhiều loại giấy dán tường đẹp nhưng dễ bám bụi, bẩn (Ảnh: HomeClean)

Định kỳ xử lý bụi khô trên giấy dán tường

Trước khi bắt tay vào bất kỳ quy trình lau chùi bằng nước hay hóa chất nào, bước tiên quyết và quan trọng nhất là loại bỏ lớp bụi khô bám dính trên bề mặt. Nhiều người thường mắc sai lầm khi dùng ngay khăn ướt lau lên tường đầy bụi, khiến bụi bẩn hòa vào nước tạo thành những vệt bùn đen loang lổ, bám sâu hơn vào các đường vân của giấy.

Bạn nên sử dụng một chổi phất trần bằng lông tơ mềm hoặc máy hút bụi có gắn đầu chải lông mềm để quét nhẹ nhàng từ trần nhà xuống sàn. Bên cạnh đó, việc hiểu rõ đặc tính của loại giấy dán tường đang sử dụng sẽ quyết định độ bền của chúng sau khi vệ sinh.

Các loại giấy dán tường hiện đại thường được phủ một lớp vinyl bảo vệ, cho phép chịu ẩm tốt và có thể lau chùi bằng khăn ẩm. Ngược lại, nếu là giấy truyền thống bằng chất liệu bột giấy nguyên chất hoặc vải dệt cao cấp, bạn tuyệt đối không được để nước thấm qua vì sẽ gây mủn và rách giấy.

Đối với loại giấy không chịu nước này, một miếng bọt biển khô chuyên dụng (dry sponge) chuyên dùng để hút bụi bẩn sẽ là giải pháp làm sạch an toàn nhất.

Tùy vào chất liệu có cách xử lý riêng biệt (Ảnh: Dreamstime)

Cách vệ sinh giấy dán tường

Để làm sạch giấy dán tường hiệu quả mà không gây hư hại đến cấu trúc cấu tạo, bạn cần phân biệt rõ loại chất liệu mình đang sử dụng và áp dụng đúng phương pháp. Dưới đây là 5 cách vệ sinh giấy dán tường từ cơ bản đến chuyên sâu, giúp không gian sống của bạn luôn sạch đẹp như mới.

Nước rửa chén pha loãng

Với những khu vực thường xuyên có người qua lại như phòng khách hay hành lang, giấy dán tường rất dễ dính phải các vết bẩn thông thường như vệt mồ hôi, dấu vân tay hay bụi bẩn tích tụ lâu ngày. Để giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng, dung dịch nước rửa chén pha loãng với nước ấm là sự lựa chọn tối ưu.

Tính chất tẩy rửa dịu nhẹ của nước rửa chén đủ để bẻ gãy các liên kết bẩn mà không làm mòn hay tẩy mất hoa văn trên giấy. Bạn chỉ cần hòa vài giọt nước rửa chén vào một chậu nước ấm nhỏ cho đến khi sủi bọt nhẹ.

Dùng một miếng vải sợi nhân tạo (microfiber) thật mềm, nhúng vào dung dịch rồi vắt thật ráo nước, đảm bảo khăn chỉ còn độ ẩm vừa phải. Lau nhẹ nhàng theo chuyển động tròn hoặc từ trên xuống dưới tại vùng có vết bẩn.

Sau khi lau bằng nước xà phòng, hãy dùng một chiếc khăn sạch khác nhúng nước lã, vắt khô để lau lại toàn bộ bọt thừa, cuối cùng dùng khăn khô hoặc bật quạt để làm khô tường ngay lập tức, tránh để nước ngấm vào mép giấy.

Bột bắp hoặc phấn rôm

Khu vực bếp ăn hoặc những mảng tường gần bàn ăn là nơi rất dễ bị dính các tia dầu mỡ bắn lên trong quá trình nấu nướng và sinh hoạt. Vết dầu mỡ nếu không được xử lý sớm sẽ thấm sâu vào sợi giấy, tạo thành những mảng ố vàng loang lổ rất mất thẩm mỹ và thu hút côn trùng.

Vì dầu mỡ không tan trong nước, việc dùng khăn ướt thông thường lau chùi đôi khi còn làm vết bẩn loang rộng ra xung quanh. Giải pháp thông minh trong trường hợp này là sử dụng các loại bột có tính hút ẩm và thấm dầu cao như bột bắp (bột ngô) hoặc phấn rôm trẻ em.

Nhiều mảng giấy dán tường bị ám vết dầu mỡ (Ảnh: Dreamstine)

Bạn hòa một ít bột bắp với nước tạo thành một hỗn hợp sệt, sau đó bôi đều lên vùng giấy dán tường bị dính dầu mỡ và để yên cho đến khi hỗn hợp này khô hoàn toàn. Khi bột khô lại, nó sẽ tự động hút sạch lượng dầu mỡ bám trên bề mặt giấy.

Lúc này, chỉ cần dùng một chiếc bàn chải lông mềm quét sạch lớp bột khô đi là mảng tường sẽ trở lại trạng thái sạch sẽ. Nếu vết mỡ mới xuất hiện, bạn cũng có thể rắc trực tiếp phấn rôm lên, để khoảng 10 phút rồi lau sạch bằng khăn khô.

Máy sấy tóc

Nếu gia đình có trẻ nhỏ, việc giấy dán tường biến thành một bức tranh vẽ đầy các vệt bút chì, bút sáp màu hay thậm chí là bị dính kẹo cao su là điều khó tránh khỏi. Sáp màu có gốc dầu nên rất bám dính, còn kẹo cao su khi khô lại sẽ bám chặt vào bề mặt giấy. Cạo rửa thô bạo chắc chắn sẽ làm rách lớp bề mặt của giấy dán tường.

Đối với vết bút sáp màu, bạn có thể tận dụng nhiệt độ từ chiếc máy sấy tóc quen thuộc. Hãy bật máy sấy ở chế độ nhiệt vừa phải, thổi trực tiếp vào vùng có vết sáp để nhiệt độ làm mềm lớp sáp dính trên tường.

Ngay khi sáp bắt đầu chảy mềm ra, bạn dùng một chiếc khăn giấy hoặc khăn vải mềm lau nhanh tay để lấy đi vệt màu. Đối với vết kẹo cao su, hãy dùng một viên đá lạnh đặt lên vết kẹo trong vài phút để kẹo đông cứng lại.

Khi kẹo đã giòn do gặp lạnh, bạn dùng móng tay hoặc một chiếc thìa nhựa nhẹ nhàng gỡ sạch miếng kẹo ra khỏi tường mà không để lại dấu vết.

Thường xuyên vệ sinh giúp tăng tuổi thọ giấy dán tường (Ảnh: Stewart)

Giấm trắng

Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, đặc biệt là vào mùa nồm, giấy dán tường rất dễ bị tấn công bởi nấm mốc, tạo thành các chấm đen hoặc xanh rêu gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp của các thành viên.

Khi phát hiện nấm mốc, bạn cần xử lý ngay lập tức để tránh bào tử mốc lan rộng ra toàn bộ bề mặt tường. Thay vì dùng các chất tẩy rửa có chứa clo quá mạnh dễ làm bay màu giấy, giấm trắng chính là "vũ khí" tự nhiên tuyệt vời.

Axit axetic nhẹ trong giấm trắng có khả năng tiêu diệt tận gốc các bào tử nấm mốc một cách an toàn. Bạn pha giấm trắng với nước sạch theo tỷ lệ bằng nhau, cho vào bình xịt rồi phun nhẹ một lớp sương mỏng lên vùng bị mốc. Hãy để dung dịch thấm và hoạt động trong khoảng từ 5-10 phút. Sau đó, dùng một miếng bọt biển hoặc khăn mềm lau sạch mảng mốc.

Khi tường đã sạch, điều quan trọng nhất là phải làm khô khu vực đó triệt để bằng cách dùng khăn khô lau lại, mở cửa thông thoáng hoặc dùng máy sấy tóc sấy mát để ngăn ngừa mầm mống nấm mốc có cơ hội quay trở lại.