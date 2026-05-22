Cải chính

6 loại trà thảo dược giúp sĩ tử tỉnh táo, giảm áp lực mùa thi

Thứ Sáu, 06:11, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa thi khiến nhiều học sinh dễ mệt mỏi, mất ngủ và căng thẳng do áp lực học tập kéo dài. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, một số loại trà thảo dược có thể giúp thư giãn tinh thần, tăng tập trung và duy trì trạng thái cân bằng khi ôn thi.

Trà tâm sen - hỗ trợ ngủ ngon, giảm căng thẳng

Tâm sen từ lâu được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhờ công dụng an thần, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Với vị đắng nhẹ và tính mát, trà tâm sen giúp làm dịu thần kinh, giảm cảm giác hồi hộp, lo âu thường gặp trước kỳ thi.

Chỉ cần dùng khoảng 3-5 gam tâm sen hãm với nước nóng là có thể tạo thành thức uống giúp dễ ngủ và ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, do có tính hàn, nếu sử dụng quá nhiều có thể gây lạnh bụng, mệt mỏi hoặc chán ăn. Những người thể trạng yếu hoặc huyết áp thấp nên dùng với lượng vừa phải.

Trà hoa cúc - giúp thư giãn đầu óc

Trà hoa cúc là loại trà quen thuộc với công dụng thanh nhiệt, làm dịu cơ thể và hỗ trợ giảm áp lực tinh thần. Với học sinh phải học tập liên tục trong thời gian dài, trà hoa cúc có thể giúp giảm đau đầu, mỏi mắt và căng thẳng thần kinh.

Hương thơm nhẹ nhàng của hoa cúc còn tạo cảm giác thư thái, giúp tinh thần ổn định hơn trong mùa thi. Có thể kết hợp thêm kỷ tử để hỗ trợ thị lực. Tuy nhiên, người dễ lạnh bụng hoặc huyết áp thấp không nên uống quá nhiều.

Trà táo đỏ - kỷ tử - hỗ trợ bồi bổ cơ thể

Sự kết hợp giữa táo đỏ và kỷ tử thường được dùng để tăng cường thể lực, giảm cảm giác mệt mỏi do học tập căng thẳng kéo dài. Táo đỏ giúp cơ thể dễ chịu hơn, trong khi kỷ tử hỗ trợ giảm khô mắt và mỏi mắt khi học nhiều.

Loại trà này phù hợp với những học sinh hay chóng mặt, thiếu ngủ hoặc ăn uống kém. Có thể dùng vài quả táo đỏ kết hợp khoảng 10-15 hạt kỷ tử hãm cùng nước ấm và uống trong ngày.

Trà bạc hà - tăng sự tỉnh táo

Trà bạc hà có hương thơm dễ chịu, giúp tạo cảm giác sảng khoái và tỉnh táo. Một cốc trà bạc hà vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều có thể hỗ trợ cải thiện khả năng tập trung, giảm cảm giác buồn ngủ khi học bài.

Ngoài ra, mùi thơm từ bạc hà cũng giúp thư giãn tinh thần, giảm áp lực trong quá trình ôn thi. Có thể thêm vài lát chanh để tăng hương vị. Tuy nhiên, không nên uống quá muộn vào buổi tối vì có thể gây khó ngủ ở một số người.

Trà gừng mật ong - làm ấm cơ thể

Thức khuya học bài dễ khiến cơ thể mệt mỏi, lạnh bụng hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ. Trà gừng mật ong là lựa chọn phù hợp giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác dễ chịu.

Dùng một cốc trà gừng mật ong vào buổi sáng còn giúp tinh thần tỉnh táo hơn để bắt đầu ngày học mới. Tuy nhiên, người có cơ địa nóng hoặc dễ nhiệt miệng nên dùng với lượng vừa phải.

Trà đậu đen rang - hỗ trợ thanh nhiệt

Nước đậu đen rang thường được dùng để thanh nhiệt, giúp cơ thể dễ chịu hơn khi thời tiết nóng hoặc thức khuya nhiều. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hay thay thế hoàn toàn nước lọc vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Trà thảo dược chỉ hỗ trợ thư giãn, học sinh vẫn cần ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ và cân bằng thời gian học tập để giữ sức khỏe mùa thi.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Loại hoa màu đỏ đem phơi khô, pha trà lại thành "thảo dược quý" cho tim mạch

Muốn giảm đau đầu do căng thẳng, đừng bỏ qua loại trà thảo dược này

6 loại trà thảo dược tốt cho sức khỏe người cao tuổi

