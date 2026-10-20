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7 công dụng bất ngờ của vỏ trứng, đừng vội vứt bỏ

Thứ Ba, 07:07, 20/10/2026
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VOV.VN - Vỏ trứng tưởng chừng chỉ là rác thải nhà bếp nhưng có thể tận dụng để trồng cây, bổ sung canxi cho đất và làm nhiều vật dụng hữu ích.

 

Vỏ trứng chứa nhiều canxi và có thể tái sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong sinh hoạt, làm vườn và các hoạt động sáng tạo. Trước khi sử dụng, cần rửa sạch và phơi hoặc để khô hoàn toàn nhằm loại bỏ những chất còn sót lại.

Bổ sung canxi cho đất trồng cây

Vỏ trứng nghiền nhỏ có thể được trộn vào đất hoặc rắc xung quanh gốc cây để bổ sung khoáng chất. Theo chuyên gia, hàm lượng canxi trong vỏ trứng có thể hỗ trợ sự phát triển của cây trồng, đặc biệt là cà chua và ớt. Việc bổ sung canxi cũng có thể góp phần hạn chế hiện tượng thối đáy quả liên quan đến tình trạng thiếu canxi.

Tuy nhiên, canxi từ vỏ trứng được giải phóng chậm nên không phải giải pháp khắc phục tức thời. Chuyên gia cũng lưu ý vỏ trứng phân hủy khá lâu, thậm chí có thể còn tồn tại trong đống phân ủ sau nhiều năm.

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Vỏ trứng tưởng chừng chỉ là rác thải nhà bếp nhưng có thể tận dụng để trồng cây, bổ sung canxi cho đất và làm nhiều vật dụng hữu ích (Ảnh: Getty)

Làm tranh ghép trang trí

Những mảnh vỏ trứng có thể trở thành nguyên liệu làm đồ thủ công thân thiện với môi trường. Sau khi rửa sạch và làm khô, có thể sơn hoặc nhuộm màu vỏ trứng, sau đó sắp xếp các mảnh nhỏ lên khung ảnh, miếng lót cốc hoặc vật dụng trang trí để tạo thành những họa tiết độc đáo. Cuối cùng, phủ một lớp sơn bóng trong suốt để bảo vệ và hoàn thiện sản phẩm.

Dùng vỏ trứng để ươm hạt giống

Một nửa vỏ trứng có thể được sử dụng như chiếc chậu nhỏ để gieo hạt. Chỉ cần cho một lượng đất trồng vừa đủ vào vỏ trứng, đặt một hạt giống vào bên trong rồi xếp các vỏ trứng trong khay đựng trứng để thuận tiện chăm sóc. Khi cây con phát triển đủ lớn để chuyển ra vườn, nhẹ nhàng làm nứt vỏ rồi đặt cả cây và vỏ xuống đất.

Theo chuyên gia, cách làm này giúp hạn chế tác động đến cây con khi chuyển chậu, đồng thời tận dụng được nguyên liệu thường bị bỏ đi trong nhà bếp.

Hạn chế ốc sên gây hại cây trồng

Một số người làm vườn sử dụng vỏ trứng nghiền nhỏ, rắc xung quanh gốc cây nhằm tạo hàng rào ngăn ốc sên và sên trần. Cách làm này dựa trên giả thuyết rằng các cạnh sắc của vỏ trứng có thể khiến những loài gây hại này ngại bò qua. Theo chuyên gia, vỏ trứng có thể được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ, đồng thời bổ sung khoáng chất cho đất khi phân hủy. Tuy nhiên, hiệu quả xua đuổi ốc sên của vỏ trứng chưa được chứng minh chắc chắn, vì vậy không nên coi đây là biện pháp phòng trừ duy nhất.

Làm đồ trang trí trong nhà

Nếu lấy phần lòng trứng ra ngoài mà không làm vỡ vỏ, có thể tận dụng nguyên vỏ để tạo những món đồ trang trí. Vỏ trứng màu trắng có thể được nhuộm hoặc sơn nhiều màu sắc, kết hợp kim tuyến, dây ruy băng và các phụ kiện nhỏ. Những quả trứng trang trí có thể được treo trên cành cây, sử dụng trong dịp lễ Phục sinh, Giáng sinh hoặc làm đồ thủ công tại nhà.

Bổ sung canxi vào thức ăn cho chó

Vỏ trứng nghiền thành bột mịn có thể được sử dụng như một nguồn bổ sung canxi tự nhiên cho chó khỏe mạnh, nhưng chỉ khi được bác sĩ thú y đồng ý. Nếu được chấp thuận, vỏ trứng cần được làm sạch, sấy ở nhiệt độ thấp cho đến khi khô hoàn toàn, sau đó nghiền thành bột thật mịn. Lượng bột bổ sung vào thức ăn phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ thú y để hỗ trợ sức khỏe xương và răng.

Không nên tự ý bổ sung canxi vì lượng canxi dư thừa có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng, đặc biệt với chó đang phát triển hoặc đã ăn thức ăn có đầy đủ dưỡng chất.

Tận dụng vỏ trứng làm bình cắm hoa nhỏ

Những vỏ trứng còn nguyên hình dạng có thể được biến thành bình cắm hoa mini. Sau khi lấy phần lòng trứng, rửa sạch và làm khô vỏ, có thể đặt những bông hoa nhỏ vào bên trong để trang trí bàn ăn hoặc góc sinh hoạt. Vỏ trứng có thể được đặt trên giá đỡ nhỏ hoặc trong khay đựng trứng để giữ thăng bằng, tạo điểm nhấn tự nhiên cho không gian sống.

Những cách tận dụng này cho thấy vỏ trứng không chỉ là rác thải nhà bếp mà còn có thể trở thành nguyên liệu hữu ích. Việc tái sử dụng đúng cách giúp giảm lượng rác thải sinh hoạt và tạo thêm những vật dụng đơn giản, tiết kiệm.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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