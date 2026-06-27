Ăn thịt gà sau khi nhổ răng: Nên hay không nên?

Nhổ răng ăn thịt gà được không?

Nhiều người cho rằng sau khi nhổ răng không nên ăn thịt gà, nhất là phần da gà vì có thể gây mưng mủ, đau nhức hoặc làm chậm lành vết thương. Thịt gà cũng có độ dai, dễ gây khó chịu khi nhai.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là quan niệm truyền miệng, chưa có cơ sở khoa học rõ ràng. Thực tế, thịt gà không gây mưng mủ và vẫn có thể ăn sau khi nhổ răng nếu chế biến phù hợp, tránh nhai trực tiếp vào vị trí vết thương. Người bệnh nên xé nhỏ hoặc xay nhuyễn thịt gà để giảm lực nhai, đồng thời ưu tiên thực phẩm mềm để hạn chế tác động lên vùng nướu đang hồi phục.

Nhiều người cho rằng sau khi nhổ răng không nên ăn thịt gà, nhất là phần da gà vì có thể gây mưng mủ, đau nhức hoặc làm chậm lành vết thương

Những món ăn cần kiêng sau khi nhổ răng

Sau khi nhổ răng, đặc biệt là nhổ răng khôn, người bệnh không cần kiêng hoàn toàn thịt gà nhưng nên thận trọng trong lựa chọn thực phẩm vì vùng nướu còn nhạy cảm và dễ kích ứng.

Trong giai đoạn này, nên hạn chế một số nhóm thực phẩm như: đồ nếp trong 3-5 ngày đầu; bánh kẹo, đồ chiên rán, thực phẩm giòn dễ vụn; các loại hạt và ngũ cốc cứng; đồ ngọt và nước có gas; trái cây chua giàu axit như chanh, bưởi, sấu, me. Đồng thời tránh thực phẩm cứng, dai như thịt bò, thịt gà nếu chưa được chế biến mềm, cùng các món cay nóng, trái cây có hạt nhỏ và rượu bia, chất kích thích vì có thể làm chậm quá trình lành thương và gây kích ứng vùng nhổ răng.

Những thực phẩm nên ăn sau khi nhổ răng

Bên cạnh thịt gà, người bệnh vẫn có thể ăn nhiều nhóm thực phẩm khác nếu chế biến phù hợp để giảm lực nhai và hỗ trợ quá trình hồi phục.

Một số lựa chọn gợi ý gồm: cháo, súp (có thể xay thêm rau củ, thịt hoặc cá); rau xanh và trái cây nên nấu mềm hoặc xay sinh tố; các loại thịt như gà, bò, heo nên ninh nhừ hoặc xay nhỏ; sữa, sữa chua, phô mai giúp bổ sung canxi và lợi khuẩn; kem lạnh có thể giúp giảm sưng, hỗ trợ cầm máu và làm dịu đau nếu dùng lượng nhỏ, ít đường.

Những điều cần lưu ý sau khi nhổ răng

Người bệnh cần lưu ý: cắn gạc khoảng 30 phút để cầm máu; chườm lạnh trong 24 giờ đầu, sau đó có thể chuyển sang chườm ấm; nhai bên không nhổ răng cho đến khi vết thương ổn định; tránh dùng ống hút để không làm bong cục máu đông; hạn chế đồ ăn, thức uống quá nóng; uống đủ nước, ưu tiên nước ấm; vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng, có thể súc miệng nước muối loãng; dùng thuốc giảm đau theo chỉ định bác sĩ; và tái khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường như sốt, sưng nề hoặc chảy máu kéo dài.