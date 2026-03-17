中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Anh Tây ăn sáng với lòng lợn và rượu táo mèo, khen "ngon nhức nách"

Thứ Ba, 11:55, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - "Thật điên rồ nhưng nó ngon nhức nách" là cảm nhận của anh Tây khi được mời thử bữa sáng với lòng lợn luộc và rượu táo mèo, dân mạng thì khuyên "phải chấm mắm tôm".

Clip chàng Tây mê mẩn đĩa lòng khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @sonuutu90)

Mạng xã hội đang lan truyền clip du khách Tây đi ăn sáng với hướng dẫn viên, đó là món lòng lợn luộc chấm mắm, cháo lòng, nhâm nhi rượu táo mèo. Lần đầu tiên thưởng thức món đặc sản này của Việt Nam, chàng trai trẻ không khỏi tò mò, sau khi thưởng thức thì ngỡ ngàng, kinh ngạc vì ngon đến không ngờ.

Mở đầu clip, hướng dẫn viên giới thiệu đây là món lòng lợn non. Vị khách Tây liền bảo đã nghe đến món ăn này nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thử, đây là lần đầu trong đời; mùi hương với hình thức đĩa lòng trông đã rất ngon rồi. Sau đó,vị khách được hướng dẫn gắp miếng lòng, chấm nước mắm, ăn rau thơm rồi nhấp hụm rượu. Hoàn tất chuỗi thao tác, chàng trai trẻ phải gật gù khen ngon, bảo rượu táo mèo mạnh như vodka.

anh tay an sang voi long lon va ruou tao meo, khen ngon nhuc nach hinh anh 1
Lần đầu tiên trong đời, vị khách Tây được thử món lòng lợn luộc, uống rượu táo mèo. (Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip với chú thích: "Bữa sáng thư giãn của người Việt" thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú khi món ngon Việt Nam được du khách nước ngoài tán thưởng.

"Sợ anh Tây ăn xong bữa sáng này là say quên luôn đường về nước, tối lại xách ghế ra đầu ngõ ngồi chờ hội anh em gọi đi làm thêm vài chén thì đúng là nhập gia tùy tục quá mức cho phép"; "Clip ghi là bữa sáng thư giãn nhưng tôi đồ rằng sau khi ăn lòng ngon nhấp hụm rượu táo mèo đó thì cả buổi chiều của anh khách cũng thư giãn trên giường vì say mồi".

"Đúng là sức mạnh của ẩm thực Việt Nam, lòng luộc mắm thì đến người Tây cũng phải khuất phục"; "Ông hướng dẫn viên tổ chức như này để chiều không còn phải dẫn khách đi đâu nữa"...

Mai Chi bình luận: "Nhìn bữa sáng lòng lợn, rau thơm cộng thêm chén rượu thuốc thế kia thì đúng là quy trình du lịch trải nghiệm rồi. Chúc mừng anh đã chính thức vượt qua bài kiểm tra nhập môn để trở thành một anh Tây Việt Nam chính hiệu, giờ chỉ thiếu mỗi cái áo ba lỗ và đôi dép tổ ong nữa là đủ bộ".

Bên cạnh đó, không ít dân mạng hài hước đùa rằng ăn lòng lợn chấm nắm là mất đi 50% độ ngon, lần sau anh Tây hãy thử mắm tôm. "Ăn lòng mà chấm nước mắm thì anh mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. Đợi đến lúc hướng dẫn viên cho anh nếm mùi mắm tôm đánh sủi bọt với chanh ớt, lúc đó anh mới hiểu thế nào là tình yêu không lối thoát", Huyền Anh viết.

Khánh Vân bình phẩm: "Hướng dẫn viên có tâm đấy, cho ăn nước mắm trước để khởi động tâm lý, chứ ngay từ đầu mà bưng bát mắm tôm tím lịm tìm sim ra thì chắc anh khách tưởng mình đang tham gia thử thách sinh tồn mất. Thôi thì cứ từ từ, để anh quen dần rồi nâng cấp lên đẳng cấp mắm tôm sau cho đỡ sốc văn hóa".

Thanh Tùng bàn thêm: "Ăn lòng chấm nước mắm giống như đi xem phim mà bỏ lỡ đoạn kết vậy, vẫn hay nhưng chưa đủ phê. Đề nghị lần tới hướng dẫn viên bồi thêm bát mắm tôm nhiều ớt, đảm bảo anh Tây sẽ có trải nghiệm chấn động tâm can mà không món ngon nào có thể nào mang lại cảm giác bùng nổ đến thế".

Ngoài ra, một số cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm bản thân hướng dẫn bạn bè ngoại quốc thưởng thức đồ ăn Việt Nam. Ngọc Long kể: "Tôi có ông bạn Mỹ học cùng lớp du học. Đợt hắn sang Việt Nam chơi, tôi cho thử cà phê nâu cực mạnh. Hắn mê xong hôm sau đi chơi còn uống một lúc 2 cốc nâu liền, kết quả cả buổi cứ ngồi trên ô tô cười ngây ngốc. Tôi lái xe cứ sợ bị gọi vào thổi nồng độ cồn".

Ăn mắm tôm có hại không? Những ai cần cân nhắc trước khi dùng

VOV.VN - Mắm tôm là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống Việt Nam, nổi bật với mùi vị đậm và đặc trưng. Tuy nhiên, do được sản xuất theo phương pháp lên men tự nhiên và có mùi khá nồng, nhiều người vẫn băn khoăn về thành phần cũng như mức độ an toàn đối với sức khỏe.

Hoàng Hà/VTC News
Tag: lòng lợn anh tây ăn lòng lợn mắm tôm rượu táo mèo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cách pha mắm tôm ngon chuẩn vị không phải ai cũng biết

Hướng dẫn làm món bún đậu mắm tôm và pha nước chấm đơn giản

Lòng lợn ngon đến mấy những người này cũng cần tránh kẻo "mang họa vào thân"

Nhóm người không nên ăn lòng lợn

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI