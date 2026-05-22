Bác sỹ ngỡ ngàng phát hiện dây chuyền vàng trong bụng chó hoang

Thứ Sáu, 09:38, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một chú chó hoang được đưa đến trung tâm cứu hộ để phẫu thuật gãy chân, nhưng bác sỹ lại phát hiện chiếc dây chuyền vàng trong bụng cũng đang gây nguy hiểm cho nó.

Hội Bảo vệ Động vật Tampa Bay (Humane Society of Tampa Bay) tại bang Florida, Mỹ vừa chia sẻ câu chuyện của chú chó hoang 5 tuổi tên Edward. Ngày 13/5, một người qua đường tốt bụng đã đưa Edward đi cấp cứu sau khi phát hiện chú chó này đi tập tễnh trong đau đớn.

Nash McCutchen, đại diện của Hội Bảo vệ Động vật Tampa Bay, cho biết, để đảm bảo an toàn, đội ngũ y tế chụp X-quang toàn thân cho chú chó lai dòng Chihuahua này. Các bác sỹ thú y phát hiện dị vật trong cả dạ dày và đại tràng. Dị vật ở đại tràng được tiên lượng là có thể tự đào thải ra ngoài một cách an toàn. Thế nhưng, dị vật nằm trong dạ dày lại có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Chú chó có dị vật lớn ở dạ dày

Ngay lập tức, Edward được đưa vào phòng mổ mở bụng để lấy dị vật đó ra. McCutchen cho biết thêm, đội ngũ bác sỹ thú y đã phải chạy đua với thời gian để làm phẫu thuật khẩn cấp cứu sống chú chó.

Lúc mổ, các bác sỹ đều ngạc nhiên khi lấy dị vật ra. Đó là chiếc dây chuyền vàng 18k. Mọi người đều không hiểu tại sao chú chó hoang nhỏ lại nuốt phải món đồ quý giá đến như vậy. Bên cạnh ca phẫu thuật khẩn cấp này, Edward còn phải nhổ nhiều chiếc răng, làm phẫu thuật triệt sản và vẫn đang phải điều trị chứng thiếu máu.

Tổ chức cứu trợ động vật chia sẻ trên mạng xã hội rằng, chú chó có thể sẽ phải cắt bỏ chiếc chân bị thương. Thủ thuật này đang được hoãn cho đến khi Edward hồi phục thể trạng.

McCutchen giải thích thêm, chú chó không thể chịu đựng nổi cùng lúc cả ca phẫu thuật vùng bụng lẫn ca đoạn chi. Hiện tại, các bác sỹ chờ các chỉ số máu của nó ổn định trở lại trước khi cắt bỏ chân. Dù bị gãy xương, Edward đã thoải mái hơn, không còn đau đớn và có thể đi lại nhẹ nhàng.

Mẫu dây chuyền vàng và nhiều phụ kiện khác mắc trong bụng Edward

Chuyện chó nuốt phải trang sức quý giá cũng từng xảy ra. Vào năm 2010, tại cửa hàng trang sức ở Rockville, bang Maryland, Mỹ, ông chủ George Kaufmann dẫn chú chó cưng thuộc giống Golden Retriever tên là Sollie đến. Trong khi Kaufmann cùng đối tác thẩm định một viên kim cương thô nặng 3 carat trị giá khoảng 20.000 USD, viên đá quý vô tình rơi khỏi bàn và lăn trên sàn nhà.

Sollie, với bản tính tò mò và thói quen thấy gì lạ là đớp, đã nhanh như chớp nuốt chửng viên kim cương trước sự bàng hoàng của những người có mặt.

Các bác sỹ thú y khuyên không nên phẫu thuật vì viên đá có cạnh tròn, không gây nguy hiểm cho nội tạng. Kết quả là suốt 3 ngày sau, Kaufmann phải kiên nhẫn sàng lọc chất thải của chú chó để lấy lại viên kim cương đắt tiền.

Hé lộ bí ẩn vì sao loài người nuôi mèo như thú cưng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây chỉ rằng mối quan hệ gắn bó giữa con người và loài mèo có thể bắt nguồn từ những nghi lễ hiến tế tập thể ở Ai Cập cổ đại – nơi từng tôn vinh mèo lông xù như hiện thân của thần linh.

Hoàng Hà/VTCNews
Tác dụng bất ngờ từ việc nuôi thú cưng khi sống một mình ở tuổi 50

VOV.VN - Nghiên cứu cho biết việc nuôi thêm thú cưng có thể giảm nguy cơ mắc phải tình trạng suy giảm nhận thức đối với những người sống một mình ở tuổi 50.

Mẹo chọn ghế sofa cho gia đình nuôi thú cưng

VOV.VN - Nếu nuôi thú cưng trong nhà, bạn có thể sẽ thấy lông của chúng bám đầy ở khắp nơi, còn đồ nội thất bị trầy xước. Vì thế, lựa chọn một số loại vải bền hơn cho nội thất, đặc biệt cho ghế sofa là một lựa chọn mà bạn nên biết.

Chi tiền triệu mua con ếch sắc màu nuôi làm thú cưng

VOV.VN - Nhiều người chi hàng triệu đồng để nhập ếch ngoại về làm thú cưng. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc coi ếch cảnh là linh vật phong thủy chỉ là “chiêu trò” để đẩy giá loại vật nuôi này lên cao.

