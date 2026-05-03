中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bài thuốc dân gian cai rượu: Đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ

Chủ Nhật, 06:09, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cai rượu bia giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, việc từ bỏ thói quen này không dễ, nhất là với người sử dụng lâu năm. Dưới đây là một số bài thuốc cai rượu dân gian đơn giản, dễ thực hiện có thể tham khảo.

Tác hại của rượu đối với sức khỏe

Trước khi tìm hiểu các cách cai rượu, cần hiểu rõ những ảnh hưởng của rượu bia đối với cơ thể. Khi uống rượu, cồn được hấp thu qua dạ dày và ruột non, sau đó chuyển hóa chủ yếu tại gan. Vì vậy, gan là cơ quan chịu tác động lớn nhất từ các độc tố trong rượu.

Uống rượu kéo dài có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Ngoài ra, rượu còn gây nhiều tác hại khác: tăng nguy cơ bệnh tim mạch (suy tim, đột quỵ), ảnh hưởng não bộ (suy giảm trí nhớ, rối loạn hành vi, sảng rượu khi cai), gây tổn thương dạ dày (viêm loét, đầy hơi, buồn nôn), làm tăng nguy cơ gout do tích tụ acid uric, đồng thời suy giảm miễn dịch, ảnh hưởng sinh sản, gây lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính khác.

bai thuoc dan gian cai ruou Don gian nhung hieu qua bat ngo hinh anh 1
Cai rượu bia giúp giảm nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm và cải thiện sức khỏe tổng thể

Bài thuốc cai rượu dân gian

Cai rượu giúp bảo vệ sức khỏe và hạn chế nguy cơ bệnh tật. Một số phương pháp dân gian dưới đây được nhiều người áp dụng để giảm cảm giác thèm rượu:

Cai rượu bằng táo tàu

Táo tàu được cho là có thể giúp giảm cảm giác thèm rượu và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Cách thực hiện khá đơn giản: ngâm khoảng 5 quả táo tàu trong một cốc nước khoảng 1 giờ, sau đó uống trực tiếp. Có thể áp dụng 2 lần mỗi ngày.

Dùng mướp đắng hỗ trợ cai rượu

Mướp đắng cũng được nhiều người lựa chọn để giảm thói quen uống rượu. Bạn lấy khoảng 3 thìa nước ép mướp đắng pha cùng một cốc sữa, khuấy đều rồi uống. Theo kinh nghiệm dân gian, nên sử dụng khi bụng đói để đạt hiệu quả tốt hơn. Cách này còn được cho là giúp thanh lọc cơ thể.

Sử dụng bột sắn dây

Trong bột sắn dây có một số hoạt chất như isoflavone, được cho là giúp giảm cảm giác thèm rượu. Nhiều người chọn uống một cốc nước sắn dây trước bữa ăn nhằm hỗ trợ cai rượu bia.

Bồ công anh giúp giảm thèm rượu

Một cách khác là dùng rễ cây bồ công anh phơi khô, cho vào nồi đun sôi khoảng 10 phút rồi lấy nước uống. Nước bồ công anh được cho là giúp giảm cảm giác thèm rượu nếu sử dụng đều đặn.

Duy trì những thói quen tốt để cai rượu thành công

Các bài thuốc dân gian có thể hỗ trợ giảm cảm giác thèm rượu, nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là thay đổi thói quen sinh hoạt. Một số cách áp dụng gồm: giảm dần lượng rượu thay vì ngừng đột ngột, ưu tiên đồ uống có nồng độ cồn thấp và xây dựng thói quen lành mạnh như tập thể dục, đọc sách, đi bộ, đồng thời hạn chế các buổi tụ tập uống rượu không cần thiết.

Kết hợp phương pháp dân gian với lối sống tích cực và quyết tâm cá nhân sẽ giúp cai rượu hiệu quả và cải thiện sức khỏe lâu dài.

ruou_bia.jpg

Cơ thể thay đổi ra sao nếu bạn nói “không” với rượu bia?

VOV.VN - Rượu bia không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà còn tác động lâu dài đến chất lượng cuộc sống, hạnh phúc gia đình và hiệu quả công việc. Việc hạn chế hoặc ngừng uống rượu được xem là một quyết định tích cực. Vậy cơ thể sẽ thay đổi ra sao khi bạn nói “không” với rượu bia?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: bài thuốc dân gian cai rượu cách cai rượu đơn giản tác hại của rượu bia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cách giảm nhanh nồng độ cồn khi sáng hôm sau vẫn thấy mệt mỏi
Cách giảm nhanh nồng độ cồn khi sáng hôm sau vẫn thấy mệt mỏi

VOV.VN - Việc bổ sung nước và thực phẩm phù hợp giúp gan chuyển hóa tốt hơn, hỗ trợ giảm nhanh nồng độ cồn và giúp cơ thể sớm thoát khỏi cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu bia.

Cách giảm nhanh nồng độ cồn khi sáng hôm sau vẫn thấy mệt mỏi

Cách giảm nhanh nồng độ cồn khi sáng hôm sau vẫn thấy mệt mỏi

VOV.VN - Việc bổ sung nước và thực phẩm phù hợp giúp gan chuyển hóa tốt hơn, hỗ trợ giảm nhanh nồng độ cồn và giúp cơ thể sớm thoát khỏi cảm giác mệt mỏi sau khi uống rượu bia.

Giải rượu đúng cách tại nhà: An toàn, nhanh và hiệu quả
Giải rượu đúng cách tại nhà: An toàn, nhanh và hiệu quả

VOV.VN - Sau khi uống rượu, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như buồn nôn, nôn ói, khát, đầy bụng, mệt mỏi hay nhức đầu - đó là biểu hiện cho thấy bạn đã say. Để giảm triệu chứng và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, có thể áp dụng một số cách giải rượu đơn giản ngay tại nhà.

Giải rượu đúng cách tại nhà: An toàn, nhanh và hiệu quả

Giải rượu đúng cách tại nhà: An toàn, nhanh và hiệu quả

VOV.VN - Sau khi uống rượu, cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như buồn nôn, nôn ói, khát, đầy bụng, mệt mỏi hay nhức đầu - đó là biểu hiện cho thấy bạn đã say. Để giảm triệu chứng và nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, có thể áp dụng một số cách giải rượu đơn giản ngay tại nhà.

Giải rượu bia nhanh chóng với 5 thực phẩm quen thuộc
Giải rượu bia nhanh chóng với 5 thực phẩm quen thuộc

VOV.VN - Sau những cuộc nhậu, một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp cơ thể nhanh chóng giải rượu bia và giảm mệt mỏi nhưng không phải ai cũng biết.

Giải rượu bia nhanh chóng với 5 thực phẩm quen thuộc

Giải rượu bia nhanh chóng với 5 thực phẩm quen thuộc

VOV.VN - Sau những cuộc nhậu, một số thực phẩm quen thuộc có thể giúp cơ thể nhanh chóng giải rượu bia và giảm mệt mỏi nhưng không phải ai cũng biết.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản