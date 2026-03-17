Bạn gái yêu 5 năm phản bội khi tôi đi du học, tôi có nên quay lại khi họ chia tay?

Thứ Ba, 06:09, 17/03/2026
VOV.VN - Tôi và bạn gái từng có 5 năm gắn bó, thậm chí đã nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng khi tôi sang nước ngoài học 2 năm, cô ấy đã phản bội tôi. Mới đây, cô ấy chia tay bạn trai, tôi có nên quay lại khi vẫn còn yêu?

Tôi và bạn gái cũ quen nhau khi còn là sinh viên. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu khá giản dị, từ những buổi học chung, những lần đi ăn vỉa hè sau giờ học rồi dần dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhau. Sau 5 năm yêu nhau, cả hai đều nghĩ đến chuyện lâu dài, cả hai bên gia đình cũng ủng hộ.

Khi chuẩn bị tính chuyện cưới hỏi thì tôi nhận được cơ hội đi học nước ngoài 2 năm. Trước khi đi, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về khoảng cách và những khó khăn có thể xảy ra, bạn gái còn nói 5 năm bên nhau, tôi đừng lăn tăn về tình cảm của cô ấy.

ban gai yeu 5 nam phan boi khi toi di du hoc, toi co nen quay lai khi ho chia tay hinh anh 1
5 năm yêu nhau, vậy mà chỉ sau chưa đầy 1 năm xa cách, cô ấy đã có người mới (ảnh minh họa: AI)

Những tháng đầu tiên khi tôi sang nước ngoài, hai đứa vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau dù chênh lệch múi giờ và việc học khá bận rộn, tôi ngày nào cũng liên lạc với bạn gái. Nhưng rồi cô ấy ít nhắn tin hơn, những cuộc gọi cũng thưa dần, tôi bắt đầu cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Rồi đến một ngày, cô ấy nói thật với tôi rằng đã quen một người khác.

5 năm yêu nhau, vậy mà chỉ sau chưa đầy 1 năm xa cách, cô ấy đã có người mới. Tôi đã rất hận vì thấy bị phản bội và đồng ý kết thúc mối quan hệ mà không hề níu kéo.

Hai năm ở nước ngoài sau đó, tôi tập trung vào việc học nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu. Bạn bè nhiều lần giới thiệu cho tôi người mới, nhưng tôi không thể mở lòng, có lẽ vì trong lòng tôi vẫn còn hình bóng của cô ấy.

Khi tôi về nước, chúng tôi gần như không còn liên lạc. Tôi nghĩ rằng mỗi người đã có con đường riêng và nên để quá khứ ngủ yên. Nhưng cách đây không lâu, tôi nghe tin cô ấy đã chia tay bạn trai mới.

Từ khi biết bạn gái cũ chia tay, tôi thấy trong lòng mình nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một phần tôi vẫn còn giận chuyện cũ, phần khác lại không thể phủ nhận rằng tình cảm dành cho cô ấy vẫn còn.

Có người bạn khuyên tôi nên thử nói chuyện lại, biết đâu cả hai vẫn còn tình cảm nhưng quá khứ không dễ dàng quên, tôi vận hận cô ấy. Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn còn yêu cô ấy. Liệu tôi có nên cho cả hai một cơ hội quay lại, hay chấp nhận nên dừng lại ở quá khứ.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Phản bội vợ con, 70 tuổi tôi phải trả giá sống cô độc giữa con cháu đề huề
VOV.VN - Ở tuổi 70, khi nhiều người đã an yên bên con cháu, tôi lại sống lủi thủi một mình khi có đủ vợ con và cả đàn cháu nội ngoại. Sự cô đơn này không phải do số phận, mà là cái giá tôi phải trả cho những sai lầm đã gây ra.

Chồng cũ từng phản bội lại là ân nhân cứu mạng tôi trong suốt 20 năm
VOV.VN - Ly hôn vì chồng ngoại tình, tôi từng nghĩ hai người sẽ mãi mãi là người dưng. Nhưng biến cố bệnh tật ập đến với tôi sau đó đã khiến mọi thứ thay đổi. Suốt 20 năm qua, người đàn ông từng làm tôi tổn thương lại âm thầm hỗ trợ tôi chữa bệnh, anh là người đứng ra lo chi phí ghép thận cho tôi

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội
VOV.VN - Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

