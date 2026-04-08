Bao lâu nên giặt gối ngủ? Cách vệ sinh để ngăn nấm mốc hiệu quả

Vì sao cần vệ sinh gối ngủ định kỳ?

Gối ngủ là “ổ chứa” vi khuẩn, nấm mốc tiềm ẩn

Trong quá trình ngủ, gối hấp thụ mồ hôi, bã nhờn, tế bào chết và nước bọt. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, mạt bụi và nấm mốc phát triển, nhất là trong môi trường ẩm và ít thông thoáng. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, gối có thể tích tụ lượng vi sinh vật lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác hại của gối ngủ bẩn đối với sức khỏe

Gối bẩn có thể khiến các triệu chứng viêm mũi dị ứng, viêm xoang trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí kích hoạt cơn hen ở người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra, da mặt và vùng cổ tiếp xúc trực tiếp với gối dễ bị kích ứng, nổi mụn hoặc viêm da. Không chỉ vậy, mùi ẩm mốc và cảm giác khó chịu từ gối bẩn còn làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi sau khi thức dậy.

Bao lâu nên vệ sinh gối ngủ một lần?

Vệ sinh gối đúng tần suất giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng tích tụ theo thời gian.

Vỏ gối tiếp xúc trực tiếp với da và tóc nên cần được giặt thường xuyên, tốt nhất từ 1-2 lần mỗi tuần. Điều này giúp loại bỏ bã nhờn, vi khuẩn và tế bào chết - những yếu tố dễ gây mụn và kích ứng da.

Ruột gối vẫn có thể tích tụ mồ hôi và bụi mịn nên cần vệ sinh định kỳ 3-6 tháng/lần, đặc biệt với người dễ dị ứng hoặc đổ mồ hôi nhiều. Nếu gối xuất hiện mùi hôi, ẩm mốc, vết ố hoặc gây hắt hơi, ngứa da, nổi mụn, cần làm sạch hoặc thay mới để đảm bảo vệ sinh.

Những sai lầm phổ biến khi vệ sinh gối ngủ

Một số sai lầm thường gặp khi làm sạch gối ngủ có thể khiến vi khuẩn vẫn tồn tại hoặc làm giảm tuổi thọ của gối.

Chỉ giặt vỏ gối mà bỏ qua ruột gối

Nhiều người chỉ thay và giặt vỏ gối nhưng quên vệ sinh ruột gối. Trong khi đó, ruột gối lại là nơi tích tụ mồ hôi, bụi mịn và vi khuẩn theo thời gian. Nếu không làm sạch định kỳ, các tác nhân gây hại vẫn tồn tại và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh

Các chất tẩy rửa mạnh có thể gây kích ứng da và ảnh hưởng đến đường hô hấp do tồn dư hóa chất. Ngoài ra, chúng còn làm hỏng cấu trúc sợi bông, foam hoặc cao su bên trong, khiến gối nhanh xuống cấp và mất khả năng nâng đỡ.