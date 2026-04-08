中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bao lâu nên giặt gối ngủ? Cách vệ sinh để ngăn nấm mốc hiệu quả

Thứ Tư, 06:07, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gối ngủ tiếp xúc trực tiếp với da và đường hô hấp mỗi đêm nhưng thường bị bỏ quên khi vệ sinh. Làm sạch đúng cách giúp hạn chế nấm mốc, vi khuẩn, đồng thời cải thiện giấc ngủ và bảo vệ sức khỏe.

Vì sao cần vệ sinh gối ngủ định kỳ?

Gối ngủ là “ổ chứa” vi khuẩn, nấm mốc tiềm ẩn

Trong quá trình ngủ, gối hấp thụ mồ hôi, bã nhờn, tế bào chết và nước bọt. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, mạt bụi và nấm mốc phát triển, nhất là trong môi trường ẩm và ít thông thoáng. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, gối có thể tích tụ lượng vi sinh vật lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tác hại của gối ngủ bẩn đối với sức khỏe

Gối bẩn có thể khiến các triệu chứng viêm mũi dị ứng, viêm xoang trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí kích hoạt cơn hen ở người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra, da mặt và vùng cổ tiếp xúc trực tiếp với gối dễ bị kích ứng, nổi mụn hoặc viêm da. Không chỉ vậy, mùi ẩm mốc và cảm giác khó chịu từ gối bẩn còn làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi sau khi thức dậy.

Vệ sinh gối đúng tần suất giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng tích tụ theo thời gian

Bao lâu nên vệ sinh gối ngủ một lần?

Vệ sinh gối đúng tần suất giúp hạn chế vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng tích tụ theo thời gian.

Vỏ gối tiếp xúc trực tiếp với da và tóc nên cần được giặt thường xuyên, tốt nhất từ 1-2 lần mỗi tuần. Điều này giúp loại bỏ bã nhờn, vi khuẩn và tế bào chết - những yếu tố dễ gây mụn và kích ứng da.

Ruột gối vẫn có thể tích tụ mồ hôi và bụi mịn nên cần vệ sinh định kỳ 3-6 tháng/lần, đặc biệt với người dễ dị ứng hoặc đổ mồ hôi nhiều. Nếu gối xuất hiện mùi hôi, ẩm mốc, vết ố hoặc gây hắt hơi, ngứa da, nổi mụn, cần làm sạch hoặc thay mới để đảm bảo vệ sinh.

Những sai lầm phổ biến khi vệ sinh gối ngủ

Một số sai lầm thường gặp khi làm sạch gối ngủ có thể khiến vi khuẩn vẫn tồn tại hoặc làm giảm tuổi thọ của gối.

Chỉ giặt vỏ gối mà bỏ qua ruột gối

Nhiều người chỉ thay và giặt vỏ gối nhưng quên vệ sinh ruột gối. Trong khi đó, ruột gối lại là nơi tích tụ mồ hôi, bụi mịn và vi khuẩn theo thời gian. Nếu không làm sạch định kỳ, các tác nhân gây hại vẫn tồn tại và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh

Các chất tẩy rửa mạnh có thể gây kích ứng da và ảnh hưởng đến đường hô hấp do tồn dư hóa chất. Ngoài ra, chúng còn làm hỏng cấu trúc sợi bông, foam hoặc cao su bên trong, khiến gối nhanh xuống cấp và mất khả năng nâng đỡ.

Những món đồ không cần làm sạch thường xuyên

VOV.VN - Nhiều người có thói quen dọn dẹp và cho rằng cần làm sạch đồ dùng, nội thất càng nhiều càng tốt để giữ vệ sinh. Mặc dù dọn dẹp là thói quen tốt, nhưng không phải mọi đồ dùng trong nhà đều cần giặt giũ, lau chùi liên tục.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: giặt gối ngủ bao lâu nên giặt gối ngủ cách vệ sinh gối ngủ hạn chế nấm mốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản