中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị bỏng nước sôi phải làm gì? Hướng dẫn xử trí và phòng tránh

Thứ Sáu, 06:10, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp, có thể gây tổn thương da từ nhẹ đến nặng nếu xử trí sai. Tai nạn này dễ xảy ra khi nấu ăn, pha nước hoặc tắm rửa, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người cao tuổi. Sơ cứu đúng cách ngay từ đầu giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và hạn chế để lại sẹo.

Nguyên nhân gây bỏng nước sôi

Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt khá phổ biến, thường xảy ra do những bất cẩn quen thuộc như làm đổ nước khi nấu ăn, tiếp xúc nước nóng lúc tắm, bị nước sôi bắn vào người khi chế biến thực phẩm, trẻ nhỏ nghịch nước nóng hoặc vô tình làm đổ vật chứa, hay cầm nắm dụng cụ đựng nước nóng không chắc chắn. Do xảy ra đột ngột nên người bị bỏng thường không kịp phản ứng, vì vậy việc nhận diện sớm các nguy cơ trong sinh hoạt hằng ngày có ý nghĩa quan trọng trong phòng tránh tai nạn.

Triệu chứng khi bị bỏng nước sôi

Biểu hiện của bỏng nước sôi thay đổi tùy theo mức độ tổn thương, nhưng thường gặp các dấu hiệu như: da đỏ, nóng rát ngay sau khi tiếp xúc; cảm giác đau tăng dần trong vài phút đầu; xuất hiện bóng nước hoặc vùng da ẩm; da có thể bong tróc, đổi màu. Trường hợp nặng hơn có thể gây tổn thương sâu và mất cảm giác tại vùng bị bỏng. Việc nhận biết sớm các biểu hiện này giúp đánh giá ban đầu mức độ tổn thương và xử trí kịp thời, đúng cách.

Bỏng nước sôi là tai nạn sinh hoạt thường gặp, có thể gây tổn thương da từ nhẹ đến nặng nếu xử trí sai

Các mức độ bỏng nước sôi

Bỏng nước sôi thường được chia thành ba mức độ cơ bản, giúp định hướng chăm sóc và theo dõi.

Bỏng độ 1: Đây là mức độ nhẹ nhất, tổn thương chỉ ở lớp ngoài của da. Vùng da bị bỏng đỏ, khô và rát nhẹ. Thông thường, tình trạng này có thể cải thiện sau vài ngày nếu chăm sóc đúng cách.

Bỏng độ 2: Ở mức độ này, tổn thương lan sâu hơn. Da xuất hiện bóng nước, đau rõ rệt và có thể ẩm. Nếu không chăm sóc đúng, nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên.

Bỏng độ 3: Đây là mức độ nặng, tổn thương ảnh hưởng đến các lớp sâu của da, thậm chí gây hoại tử. Một số trường hợp có thể không còn cảm giác đau do dây thần kinh bị tổn thương.

Việc xác định đúng mức độ bỏng giúp biết khi nào có thể theo dõi tại nhà và khi nào cần đến cơ sở y tế.

Nên làm gì khi bị bỏng nước sôi?

Phản ứng ban đầu khi bị bỏng có vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Khi xảy ra tình huống này, cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng loại bỏ nguồn gây bỏng, làm mát vùng da bị tổn thương, đồng thời tránh chạm hoặc tác động mạnh lên vết bỏng. Xử trí đúng ngay từ đầu giúp giảm mức độ tổn thương và hạn chế đau rát, trong khi xử lý sai có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách sơ cứu bỏng nước sôi nhanh chóng

Sơ cứu đúng cách giúp hạn chế đáng kể tổn thương do bỏng. Các bước cơ bản gồm làm mát vùng bỏng dưới vòi nước mát trong khoảng 10-20 phút, tháo bỏ quần áo hoặc trang sức gần vùng bị bỏng nếu không dính vào da, sau đó che phủ vết thương bằng gạc sạch để bảo vệ. Đồng thời, cần tránh các sai lầm như chườm đá trực tiếp, bôi các chất không rõ nguồn gốc hoặc tự ý làm vỡ bóng nước, vì có thể khiến vết bỏng nặng hơn và dễ nhiễm trùng.

Cách điều trị tình trạng bỏng nước sôi

Sau sơ cứu, chăm sóc đúng cách đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi. Cần giữ vùng da bị bỏng sạch và khô, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng và theo dõi các dấu hiệu bất thường. Nếu vết bỏng đau kéo dài, sưng nhiều hoặc có dịch bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Điều trị đúng cách giúp quá trình phục hồi diễn ra an toàn và hạn chế biến chứng.

Biện pháp phòng ngừa bỏng nước sôi

Phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để hạn chế tai nạn bỏng trong sinh hoạt. Cần kiểm tra nhiệt độ nước trước khi sử dụng, đặt vật chứa nước nóng ở vị trí an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em, cẩn trọng khi di chuyển hoặc dùng nước nóng, đồng thời không để dây điện hay dụng cụ chứa nước nóng ở nơi dễ bị kéo đổ.

3 trẻ nhỏ bỏng nặng do tai nạn khi ăn lẩu cùng gia đình

VOV.VN - Một tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ tại Hà Nội bị bỏng nặng, phải điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác với nồi lẩu, bếp nóng và đồ ăn sôi để tránh những tổn thương nguy hiểm cho trẻ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: bị bỏng nước sôi hướng dẫn xử trí tai nạn sinh hoạt tổn thương da sơ cứu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản