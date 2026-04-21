Bí quyết luộc gà ngon, da không nứt, thịt không khô

Thứ Ba, 06:11, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gà luộc là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, nếu luộc không đúng cách, gà dễ bị rách da, thịt khô và kém ngọt. Nắm được kỹ thuật luộc gà sẽ giúp món ăn đẹp mắt, giữ trọn hương vị và dinh dưỡng.

Luộc gà tưởng đơn giản nhưng nếu sai kỹ thuật, da dễ nứt, bong tróc, làm giảm tính thẩm mỹ. Ngược lại, luộc đúng cách giúp da gà căng bóng, không rách, phù hợp dùng trong các dịp lễ, cúng hoặc đãi khách. Đồng thời, nhiệt độ và thời gian hợp lý còn giúp thịt mềm, giữ vị ngọt tự nhiên, hạn chế thất thoát dinh dưỡng.

Cách luộc gà ngon không rách da, đảm bảo dinh dưỡng

Chọn gà ngon để luộc

Việc lựa chọn nguyên liệu đóng vai trò quan trọng quyết định chất lượng món gà luộc. Gà quá non hoặc gà công nghiệp thường có da mỏng, khi gặp nhiệt độ cao dễ co lại và bị rách. Vì vậy, nên chọn gà ta có thịt săn chắc, da dày. Da gà ngon thường có màu vàng nhạt tự nhiên, không quá trắng cũng không vàng sậm. Ngoài ra, có thể dùng tay ấn nhẹ vào phần đùi hoặc ức, ưu tiên chọn con có độ đàn hồi tốt, thịt không bị nhão.

Sơ chế gà trước khi luộc

Khâu sơ chế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc da gà có bị rách hay không. Khi chuẩn bị, cần lưu ý: Sau khi làm sạch lông, dùng muối hạt và gừng chà xát toàn thân gà để khử mùi, rồi rửa lại nhiều lần với nước sạch. Buộc cố định chân và cánh sát thân để giữ dáng đẹp, sau đó để gà ráo nước trước khi luộc.

bi quyet luoc ga ngon, da khong nut, thit khong kho hinh anh 1
Luộc gà tưởng đơn giản nhưng nếu sai kỹ thuật, da dễ nứt, bong tróc, làm giảm tính thẩm mỹ

Cách luộc gà không rách da

Đây là bước quan trọng nhất, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cho gà vào nồi, đổ nước ngập thân gà. Thêm gừng đập dập, hành tím và một chút muối để khử mùi và tăng hương vị.

Bước 2: Đun lửa vừa, khi nước bắt đầu sôi thì hạ nhỏ lửa để nước sôi lăn tăn. Tránh đun lửa lớn vì dễ làm da gà co rút và nứt. Thời gian luộc khoảng 20-30 phút tùy kích thước gà.

Bước 3: Dùng tăm xiên vào phần đùi, nếu không thấy nước đỏ chảy ra là gà đã chín. Tắt bếp và tiếp tục ủ gà trong nồi thêm 5-10 phút để thịt chín đều.

Mẹo giúp da gà vàng đẹp sau khi luộc

Ngoài việc luộc đúng cách, có thể áp dụng thêm một số mẹo để da gà có màu đẹp: Sau khi vớt, ngâm gà vào nước lạnh khoảng 5 phút để da săn và không bị thâm. Có thể giã nghệ tươi trộn với mỡ gà hoặc dầu ăn, phết nhẹ lên da để tạo màu vàng bóng. Nên để gà nguội, ráo nước rồi mới chặt để tránh rách da.

Những sai lầm thường gặp khi luộc gà

Một số lỗi thường gặp khiến gà luộc không đạt yêu cầu như cho gà vào nước đang sôi làm da co rút, đun lửa lớn khiến gà chín không đều, không buộc chân cánh làm gà mất dáng, không vớt bọt khiến nước đục và da xỉn màu, luộc quá lâu làm thịt nhũn, hoặc chặt khi còn nóng khiến da bị rách.

Một số món ngon từ thịt gà luộc

 Gà xé phay trộn hành tây

Thịt gà luộc xé sợi, trộn với hành tây thái mỏng, rau răm, chanh, đường và nước mắm. Món ăn có vị chua nhẹ, thơm và không ngấy, thích hợp làm món khai vị hoặc ăn kèm bánh phồng tôm.

Nộm gà rau củ

Thịt gà xé nhỏ trộn cùng bắp cải, cà rốt, dưa leo và rau thơm, sau đó rưới nước mắm chua ngọt. Món nộm giòn, thanh mát, phù hợp đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Cháo gà từ nước luộc

Nước luộc gà có vị ngọt tự nhiên, có thể tận dụng để nấu cháo. Cho gạo vào nước luộc, nấu đến khi nhừ, thêm thịt gà xé nhỏ, hành lá và tiêu là có món cháo gà thơm ngon, bổ dưỡng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
10 cách “hô biến” gà luộc thành món mới hấp dẫn
10 cách “hô biến” gà luộc thành món mới hấp dẫn

VOV.VN - Gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, sau những ngày sum họp, không ít nhà rơi vào tình trạng “dư gà”. Thay vì hâm đi hâm lại gây ngán, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, vừa tiết kiệm vừa đổi vị cho cả gia đình.

10 cách “hô biến” gà luộc thành món mới hấp dẫn

10 cách “hô biến” gà luộc thành món mới hấp dẫn

VOV.VN - Gà luộc là món ăn quen thuộc, gần như không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, sau những ngày sum họp, không ít nhà rơi vào tình trạng “dư gà”. Thay vì hâm đi hâm lại gây ngán, bạn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn, vừa tiết kiệm vừa đổi vị cho cả gia đình.

Ăn thịt gà có nên bỏ da? Điều không phải ai cũng biết
Ăn thịt gà có nên bỏ da? Điều không phải ai cũng biết

VOV.VN - Thịt gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ giàu protein và dễ chế biến. Tuy nhiên, phần da gà lại khiến nhiều người băn khoăn vì chứa nhiều chất béo và năng lượng. Vậy da gà bao nhiêu calo, ăn thịt gà có nên bỏ da hay không?

Ăn thịt gà có nên bỏ da? Điều không phải ai cũng biết

Ăn thịt gà có nên bỏ da? Điều không phải ai cũng biết

VOV.VN - Thịt gà là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ giàu protein và dễ chế biến. Tuy nhiên, phần da gà lại khiến nhiều người băn khoăn vì chứa nhiều chất béo và năng lượng. Vậy da gà bao nhiêu calo, ăn thịt gà có nên bỏ da hay không?

Chuyên gia chỉ ra 3 phần tốt nhất của thịt gà, nhiều người Việt ăn hàng ngày
Chuyên gia chỉ ra 3 phần tốt nhất của thịt gà, nhiều người Việt ăn hàng ngày

VOV.VN - Thịt gà là một trong những loại thực phẩm phổ biến và được yêu thích nhất trên thế giới. Không chỉ dễ chế biến, thơm ngon mà còn cực kỳ bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải phần nào của gà cũng mang lại giá trị dinh dưỡng và hương vị như nhau.

Chuyên gia chỉ ra 3 phần tốt nhất của thịt gà, nhiều người Việt ăn hàng ngày

Chuyên gia chỉ ra 3 phần tốt nhất của thịt gà, nhiều người Việt ăn hàng ngày

VOV.VN - Thịt gà là một trong những loại thực phẩm phổ biến và được yêu thích nhất trên thế giới. Không chỉ dễ chế biến, thơm ngon mà còn cực kỳ bổ dưỡng. Tuy nhiên, không phải phần nào của gà cũng mang lại giá trị dinh dưỡng và hương vị như nhau.

