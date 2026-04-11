Bị trầy xước da nên ăn gì để vết thương nhanh lành, hạn chế sẹo?

Thứ Bảy, 06:07, 11/04/2026
VOV.VN - Bị trầy xước da ngoài việc chăm sóc đúng cách, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng lớn đến tốc độ hồi phục. Lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp vết thương nhanh lành, giảm nguy cơ nhiễm trùng và hạn chế để lại sẹo.

Bị trầy xước da nên ăn gì cho mau khỏi?

Một số thực phẩm quen thuộc chứa dưỡng chất cần thiết giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi da. Bạn có thể cân nhắc bổ sung các nhóm thực phẩm sau:

Tăng cường thực phẩm giàu protein: Protein là thành phần quan trọng giúp cơ thể tổng hợp collagen, từ đó hỗ trợ tái tạo mô và làm lành vết thương. Các thực phẩm giàu protein gồm thịt lợn, cá, trứng. Người ăn chay có thể lựa chọn nguồn đạm thực vật như đậu nành, đậu lăng hoặc hạt bí.

Thực phẩm giàu kẽm: Kẽm là khoáng chất cần thiết cho quá trình làm lành vết thương, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch. Chất này tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và sửa chữa mô tổn thương. Một số thực phẩm giàu kẽm có thể kể đến như gan, cá, trứng, các loại đậu, hạt hướng dương, hạnh nhân và yến mạch.

bi tray xuoc da nen an gi de vet thuong nhanh lanh, han che seo hinh anh 1
Khi da bị trầy xước, ngoài thực phẩm nên bổ sung, bạn cũng cần hạn chế những món có thể khiến vết thương lâu lành hoặc dễ để lại sẹo

Thực phẩm giàu vitamin C: Vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen và hỗ trợ hình thành mạch máu mới quanh vùng tổn thương. Nhờ đó, các dưỡng chất được vận chuyển đến vết thương hiệu quả hơn. Bạn có thể bổ sung vitamin C từ trái cây họ cam quýt, ớt chuông, cà chua, súp lơ, bắp cải và khoai tây.

Rau xanh và các loại lá có tính kháng khuẩn: Một số loại rau như rau má, rau diếp cá, rau cải, rau ngót có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Những thực phẩm này giúp làm dịu vùng da tổn thương và hỗ trợ vết trầy xước phục hồi nhanh hơn.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: Các loại quả mọng, lựu, mận, rau lá xanh, ớt chuông và trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào da. Nhờ đó, quá trình tái tạo mô diễn ra thuận lợi hơn, hạn chế nguy cơ để lại sẹo.

Nghệ tươi: Curcumin trong nghệ tươi có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Bổ sung nghệ trong bữa ăn hoặc sử dụng đúng cách có thể hỗ trợ phục hồi da và giảm nguy cơ hình thành sẹo.

Bổ sung đủ nước: Uống đủ nước mỗi ngày giúp cải thiện tuần hoàn máu và vận chuyển dưỡng chất đến vùng da bị tổn thương. Đây là yếu tố quan trọng giúp mô da tái tạo nhanh và vết thương sớm lành.

Những thực phẩm nên kiêng khi bị trầy xước da

Khi da bị trầy xước, ngoài thực phẩm nên bổ sung, bạn cũng cần hạn chế những món có thể khiến vết thương lâu lành hoặc dễ để lại sẹo như thịt gà, thịt bò, hải sản và đồ ăn nhiều muối. Bên cạnh đó, nên tránh đồ ngọt, rau muống, cà phê, rượu bia, đậu phộng và các món từ gạo nếp vì có thể ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da, làm tăng nguy cơ viêm và hình thành sẹo.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Muốn vết thương mau lành, đừng bỏ qua 8 loại trái cây này
Muốn vết thương mau lành, đừng bỏ qua 8 loại trái cây này

VOV.VN - Trái cây không chỉ là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể mà còn góp phần thúc đẩy quá trình tái tạo mô, hỗ trợ vết thương hồi phục nhanh hơn. Một số loại trái cây giàu vitamin C, A, K và các chất chống oxy hóa có thể rút ngắn thời gian lành vết cắt, trầy xước hay bỏng nhẹ.

Lưu ý gì khi chăm sóc vết thương?
Lưu ý gì khi chăm sóc vết thương?

VOV.VN - Chăm sóc vết thương đúng cách là điều rất quan trọng nếu bạn muốn giảm thiểu khả năng hình thành sẹo. Dùng nước mát, không đắp đá… là những cách bạn có thể áp dụng.

