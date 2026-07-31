Bỗng dưng bị ù tai một bên, đừng chủ quan: Đây là cách xử lý bạn nên biết

Tự nhiên bị ù tai phải làm sao?

Nếu đột ngột bị ù tai, nên nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh, giữ tinh thần thư giãn và hạn chế cà phê, rượu bia, thuốc lá. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc kèm đau đầu, chóng mặt, giảm thính lực, cần đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được chẩn đoán. Bác sĩ có thể kiểm tra tai, khai thác tiền sử bệnh, đo thính lực và chỉ định chụp MRI hoặc CT khi cần để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Hiểu về hiện tượng ù tai

Ù tai là cảm giác nghe thấy các âm thanh như tiếng chuông, tiếng vo ve, tiếng rít hoặc tiếng gầm dù xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 15-20% dân số từng gặp phải tình trạng này, đặc biệt phổ biến ở người cao tuổi.

Ù tai có thể xuất hiện đột ngột do nhiều nguyên nhân, từ căng thẳng, mệt mỏi đến bệnh lý về tai

Âm thanh bất thường có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai tai, với mức độ từ nhẹ đến nghiêm trọng. Ở nhiều trường hợp, ù tai kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng tập trung và chất lượng cuộc sống.

Triệu chứng của ù tai

Người bị ù tai thường nghe thấy những âm thanh bất thường như tiếng vo ve, tiếng rít, tiếng chuông hoặc tiếng gầm dù không có nguồn phát từ bên ngoài. Âm thanh có thể thay đổi về cường độ và cao độ, từ trầm đến cao, đồng thời có thể đi kèm các triệu chứng như giảm thính lực, cảm giác đầy tai hoặc chóng mặt.

Nguyên nhân gây ù tai

Muốn điều trị ù tai hiệu quả, trước hết cần xác định đúng nguyên nhân. Tình trạng này có thể do suy giảm thính lực, tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn lớn, nhiễm trùng hoặc tắc nghẽn tai, chấn thương vùng đầu, cổ, tai, tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc các bệnh lý như Meniere, rối loạn chức năng vòi nhĩ và co thắt cơ tai giữa, tai trong.

Phương pháp điều trị chứng ù tai

Liệu pháp âm thanh

Liệu pháp âm thanh giúp giảm cảm giác ù tai bằng cách tạo các âm thanh dễ chịu để não bộ bớt chú ý đến tiếng ù. Các thiết bị thường dùng gồm máy phát âm thanh thư giãn, máy trợ thính cho người suy giảm thính lực và thiết bị phát âm thanh đeo được hỗ trợ giảm ù tai trong sinh hoạt hàng ngày.

Liệu pháp hành vi

Bên cạnh điều trị triệu chứng, các liệu pháp tâm lý như liệu pháp hành vi nhận thức (CBT) và liệu pháp tái đào tạo ù tai (TRT) cũng được áp dụng để giúp người bệnh giảm căng thẳng, thay đổi cách phản ứng với tiếng ù, đồng thời hỗ trợ não bộ dần thích nghi, từ đó giảm cảm giác khó chịu và cải thiện chất lượng cuộc sống.