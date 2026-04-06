Cách nấu nước riêu cua chuẩn vị đơn giản tại nhà

Thứ Hai, 09:44, 06/04/2026
VOV.VN - Bánh đa riêu cua là món ăn dân dã với vị ngọt của cua đồng, sắc đỏ của cà chua và mùi thơm của hành phi hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cuốn hút.

Cách làm bánh đa riêu cua tại nhà không khó, nhưng cần chút tỉ mỉ, tinh tế để có món ăn chuẩn vị, ngon và đẹp mắt.

Nguyên liệu nấu bánh đa riêu cua

Bạn cần chuẩn bị:

- Bánh đa cua, cua đồng xay, đậu hũ trắng; mọc (giò sống); chả lụa, cà chua, hành tím, hành lá, rau răm, mắm tôm và hành phi.

Bánh đa riêu cua là món ăn thơm ngon, thanh mát. (Ảnh: Bảo Linh)

- Rau ăn kèm: Rau muống luộc, rau thơm, chanh, ớt.

- Gia vị: Muối, nước mắm, bột ngọt.

Sơ chế nguyên liệu

Cua đồng sau khi xay cần lọc kỹ bằng nước, giữ lại phần nước cua và bỏ bã. Đây là bước quyết định độ mịn và chất lượng riêu.

Cà chua bổ múi cau. Đậu hũ cắt miếng vừa ăn, chiên vàng đều các mặt. Mọc vo viên vừa ăn. Chả lụa thái lát mỏng. Hành tím băm nhỏ, hành lá, rau răm rửa sạch, thái nhỏ.

Cách nấu nước riêu cua chuẩn vị

Bạn cho nước cua đã lọc vào nồi, đun lửa vừa, khuấy nhẹ tay theo một chiều để riêu kết tảng đẹp. Khi riêu nổi lên thành từng mảng, hạ nhỏ lửa, vớt nhẹ ra bát riêng để giữ độ tơi.

Phi hành tím cho thơm, cho cà chua vào xào sơ với muối. Sau đó, đổ phần cà chua vào nồi nước cua.

Nêm nếm chút mắm tôm, muối, bột ngọt sao cho nước dùng có vị thanh, hơi dậy mùi mắm tôm nhưng không gắt. Cuối cùng, thả lại phần riêu cua đã vớt vào nồi.

Khi nước sôi, cho các viên mọc vào nồi, khi mọc nổi lên là chín

Hoàn thiện món ăn

Bạn trụng bánh đa trong nước sôi khoảng 1–2 phút cho mềm, để ráo nước rồi cho vào tô. Xếp lần lượt đậu hũ chiên, mọc, chả lụa vào tô. Chan nước riêu cua nóng hổi vào, thêm hành lá, rau răm cắt nhỏ và chút hành phi thơm vào tô. Khi ăn, bạn có thể thêm chút mắm tôm hoặc chanh, ớt tùy khẩu vị.

Điểm cốt lõi của món bánh đa riêu cua nằm ở nước dùng thanh, riêu tơi, không tanh. Muốn vậy, cua phải tươi, lọc kỹ và đun đúng kỹ thuật. Mắm tôm chỉ nên cho vừa đủ để tạo “hồn” cho món ăn.

Đậu hũ chiên nên dùng nóng, mọc phải dai mềm, còn chả lụa giúp cân bằng vị béo – tất cả tạo nên một tô bánh đa riêu tròn vị, dân dã nhưng lại tinh tế. Một tô bánh đa riêu cua đạt chuẩn không cần cầu kỳ, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Bảo Linh/VTC News
Tin liên quan

Cách nấu 2 món giúp thải độc, ăn mỗi tuần để thanh lọc gan
Cách nấu 2 món giúp thải độc, ăn mỗi tuần để thanh lọc gan

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển sang mùa hè oi bức, những món ăn thải độc và mát gan rất phù hợp để nấu cho bữa ăn gia đình, giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, sảng khoái.

Cách nấu 2 món giúp thải độc, ăn mỗi tuần để thanh lọc gan

Cách nấu 2 món giúp thải độc, ăn mỗi tuần để thanh lọc gan

VOV.VN - Khi thời tiết chuyển sang mùa hè oi bức, những món ăn thải độc và mát gan rất phù hợp để nấu cho bữa ăn gia đình, giúp cơ thể thêm khỏe mạnh, sảng khoái.

Cách nấu lẩu cá kèo chua cay đơn giản, ăn là ghiền
Cách nấu lẩu cá kèo chua cay đơn giản, ăn là ghiền

VOV.VN - Lẩu cá kèo chua cay - món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi sự hòa quyện giữa vị chua dịu, cay nồng và sự thơm ngon từ cá kèo tươi.

Cách nấu lẩu cá kèo chua cay đơn giản, ăn là ghiền

Cách nấu lẩu cá kèo chua cay đơn giản, ăn là ghiền

VOV.VN - Lẩu cá kèo chua cay - món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi sự hòa quyện giữa vị chua dịu, cay nồng và sự thơm ngon từ cá kèo tươi.

8 cách sử dụng vỏ hành tây ngoài nấu ăn
8 cách sử dụng vỏ hành tây ngoài nấu ăn

VOV.VN - Vỏ hành tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ. Loại vỏ này có thể được tái sử dụng theo nhiều cách khác nhau ngoài việc nấu ăn. Dưới đây là 8 cách sử dụng vỏ hành tây thiết thực để bạn có thể tận dụng tối đa sản phẩm phụ thường bị bỏ qua này.

8 cách sử dụng vỏ hành tây ngoài nấu ăn

8 cách sử dụng vỏ hành tây ngoài nấu ăn

VOV.VN - Vỏ hành tây chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và chất xơ. Loại vỏ này có thể được tái sử dụng theo nhiều cách khác nhau ngoài việc nấu ăn. Dưới đây là 8 cách sử dụng vỏ hành tây thiết thực để bạn có thể tận dụng tối đa sản phẩm phụ thường bị bỏ qua này.

