中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chàng trai lặng lẽ "vá lại ký ức" cho người xa lạ

Thứ Tư, 06:20, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỗi bức ảnh được phục hồi không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật, mà là một câu chuyện, là cảm xúc và phần ký ức được nối lại.

Những bức ảnh gửi đến với Bách phần lớn đều không còn nguyên vẹn. Có tấm đã mờ nhòe theo thời gian, có tấm rách nát, thậm chí có tấm gần như không thể nhận diện. Nhưng phía sau mỗi bức ảnh ấy là một câu chuyện, một nỗi nhớ và mong muốn được níu giữ những điều đã qua.

Chị Nguyễn Lê Nga ở Hà Nội luôn có mong ước rất giản dị nhưng chưa từng có cơ hội trở thành hiện thực, đó là một bức ảnh chung của cha mẹ.

“Bố mẹ tôi thì đã mất hết rồi, nên tôi rất trân trọng và xúc động vì có thể lưu giữ lại những kỷ niệm. Nhìn lại ảnh, tôi nhớ về những ngày còn bé và nhớ đến bố mẹ nhiều hơn. Cảm ơn bạn Lê Bách đã có những hành động rất nhân văn”, chị Nga chia sẻ.

chang trai lang le va lai ky uc cho nguoi xa la hinh anh 1
Lê Bách, chàng trai trẻ giúp mọi người phục chế miễn phí những tấm ảnh cũ hoặc bị hư hỏng (Ảnh: NVCC)

Không phải ai cũng còn giữ được những hình ảnh rõ nét về người thân. Có những gia đình chỉ còn lại một tấm ảnh duy nhất, thậm chí không đầy đủ góc nhìn.

Bà Nguyễn Hoàng Lan từng nhiều năm trăn trở khi muốn phục dựng chân dung người cha đã mất từ rất sớm. Những bức ảnh cũ không đáp ứng được mong muốn, bởi chi tiết thiếu, góc chụp hạn chế. “Tôi có một cái ảnh của bố tôi, ông mất từ năm 1976, lúc mới 49 tuổi. Hồi đó ảnh ít, chỉ có một tấm chụp nghiêng. Cảm ơn những người như Lê Bách đã giúp cho chúng tôi”,bà Lan bày tỏ.

Thực tế, phục chế ảnh không chỉ là làm rõ hình ảnh. Quan trọng hơn là giữ được thần thái, cảm xúc và sự chân thực của con người trong từng chi tiết. “Tôi muốn phục chế lại những bức ảnh của các con khi còn bé. Bây giờ ảnh bị mờ, bị ố, nhưng nhìn lại vẫn thấy các con ngày xưa rất đáng yêu. Nhớ lại những kỷ niệm cũ, tôi thấy vui. Thấy bạn Lê Bách làm được như vậy, tôi rất cảm ơn”, bà Trần Thị Cúc chia sẻ.

chang trai lang le va lai ky uc cho nguoi xa la hinh anh 2
Lê Bách nhận được nhiều lời nhờ hỗ trợ từ những người chưa từng quen biết. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến những bức ảnh như một cách kết nối với quá khứ mà họ chưa từng được trải qua.

“Em phục chế lại ảnh với ông bà hồi xưa, vì giờ ông bà đã đi xa rồi. Những bức ảnh đó giúp em nhớ về ông bà. Với em, đó là một phần ký ức tuổi thơ và sẽ theo em suốt đời. Em thấy việc bạn làm rất đẹp”, bạn Nguyễn Ngọc Ánh cho biết.

Điều đặc biệt là tất cả những việc ấy đều được thực hiện một cách lặng lẽ. Chia sẻ về hành trình của mình, Lê Bách cho biết: “Mình cũng chỉ là một người trẻ đang đi trên hành trình của mình thôi. Mình chỉ muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ là đừng quá áp lực phải làm điều gì đó thật lớn lao ngay lập tức. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Đôi khi ý nghĩa cuộc sống nằm ở việc mình dùng một chút kỹ năng để mang lại niềm vui cho người khác”.

Đôi khi, một bức ảnh được phục hồi không chỉ là hình ảnh rõ nét hơn, mà còn là ký ức được giữ lại, là tình cảm được nối dài, là niềm tin được bồi đắp theo cách rất âm thầm nhưng bền vững.

em chồng.jpg

Vỡ mộng khi đón em chồng tính "tiểu thư" về ở cùng

VOV.VN - Em chồng tôi tính tiểu thư đỏng đảnh, chuyện ăn uống vô cùng khó tính, món nào tôi nấu em ấy cũng chê, rồi tỏ ra khó chịu khi không hợp ý. Ở cùng anh chị, nhưng những lúc rảnh rỗi em ấy cũng không bao giờ chịu đỡ đần anh chị việc nhà, hay trông cháu.

Mỹ Trang/VOV2
Tag: ký ức phục chế ảnh cũ phục chế ảnh miễn phí khôi phục ảnh cũ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bố mẹ ly hôn, con gái lấy chồng làm lễ gia tiên ở đâu?

Bố mẹ ly hôn, con gái lấy chồng làm lễ gia tiên ở đâu?

VOV.VN - Bố mẹ ly hôn, cô gái sống với mẹ nhưng bố vẫn làm tròn nghĩa vụ nuôi cô khôn lớn. Nay đến ngày thành hôn, bố mẹ đều không muốn đến nhà nhau để tổ chức lễ cưới cho con. Cô gái đang đứng giữa "đôi dòng" không biết nên làm như thế nào cho phải đạo?

Quán cà phê càng nhiều quy định cấm, càng khiến thực khách thích thú

Quán cà phê càng nhiều quy định cấm, càng khiến thực khách thích thú

VOV.VN - Một quán cà phê tại Sơn Đông (Trung Quốc) gây chú ý khi công bố bảng nội quy dài “kỷ lục” với hàng loạt quy định cấm kỳ quặc, xuất phát từ những trải nghiệm thực tế của chủ quán và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị hành hung trước cổng trường

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị hành hung trước cổng trường

VOV.VN - Công an xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đang xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh nam hành hung trước cổng trường sau giờ tan học, gây bầm tím và ảnh hưởng tâm lý.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản