Clip 2 cô gái Tây quay tít trên thuyền thúng Hội An thu hút 27 triệu lượt xem

Thứ Ba, 15:42, 14/04/2026
VOV.VN - Cảnh đi thuyền thúng ở Hội An đang lãng mạn bỗng thành màn mạo hiểm, hai cô gái Tây thích thú với trải nghiệm "như hồn lìa khỏi xác" khi chiếc thuyền thúng quay tít.

Lâu nay, dịch vụ đi thuyền thúng ở Hội An luôn hấp dẫn du khách nước ngoài. Những chiếc thuyền thúng nho nhỏ dập dềnh trên nước, được người lái đưa đẩy một cách khéo léo chở khách tham quan rừng dừa Bẩy Mẫu. Với những vị khách thích cảm giác mạnh, họ để thuyền xoay tròn với tốc độ cao tạo nên trải nghiệm "nhớ đời".

Mới đây, Jasmine, du khách người Mỹ gốc Việt Nam, thử cả hai kiểu này. Cô cùng bạn ghi hình hai khoảnh khắc đối lập từ khi thuyền di chuyển một cách nhẹ nhàng tạo cảm giác lãng mạn, trữ tình đến lúc nó quay như chong chóng tạo cảm giác mạo hiểm tưởng như "hồn lìa khỏi xác". Clip thu hút hơn 27 triệu lượt xem trên TikTok.

clip 2 co gai tay quay tit tren thuyen thung hoi an thu hut 27 trieu luot xem hinh anh 1
Dân mạng thích thú khi mua 1 vé mà trải nghiệm tận 2 dịch vụ khác nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng cảm thấy thích thú khi chứng kiến trải nghiệm độc đáo của hai cô gái, đoán chắc rằng đây là tour du lịch khó mà quên được với họ. "Xem clip mà vừa cười vừa thương hai bạn. Đúng là đặc sản Hội An, lúc đi hết mình lúc về hết hồn. Trải nghiệm này không dành cho những người yếu tim nhưng chắc chắn là kỷ niệm nhớ đời nhất trong chuyến về Việt Nam lần này của Jasmine rồi".

"Cái cảm giác đang thư thái ngắm dừa xanh mướt, tâm hồn đang bay bổng mà bỗng chốc xoay như chong chóng đúng là pha lật mặt của năm"; "Nhìn mặt hai cô bạn lúc thuyền xoay mà mình cũng thấy chóng mặt lây, nhưng công nhận các bác lái thuyền thúng ở rừng dừa quá nghệ"; "Từ nàng thơ dịu dàng phút chốc biến thành chiến thần bám thúng. Những khoảnh khắc tự nhiên thế này mới là thứ khiến du lịch Việt Nam trở nên gần gũi và thú vị trong mắt du khách"...

Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự yêu thích với trải nghiệm thuyền thúng tại Hội An, đảm bảo mình sẽ thử khi có đủ can đảm. Thùy Dung chia sẻ: "Việt Nam mình còn nhiều chỗ hay ho thật sự. Một chiếc thuyền thúng đơn sơ thôi mà qua bàn tay của người dân địa phương lại thành dịch vụ du lịch thu hút hàng chục triệu view quốc tế. Tự hào du lịch nước nhà quá, vừa mộc mạc lại vừa đầy sức sống. Bản thân có dịp ghé Hội An thì chắc chắn sẽ thử".

Ngoài ra, không ít dân mạng cũng chia sẻ quan điểm rằng chính những tour dân dã, mộc mạc, độc đáo như vậy mới là điểm thu hút du khách quốc tế, cần có sự đầu tư và phát triển mạnh. Anh Tú viết: "Du khách quốc tế bây giờ họ không thiếu những khách sạn 5 sao hay khu nghỉ dưỡng sang trọng, cái họ tìm kiếm là sự khác biệt về văn hóa. Một chiếc thuyền thúng, một rừng dừa nước chính là những giá trị độc bản mà chỉ Việt Nam mới có. Cần giữ gìn và nâng tầm những trải nghiệm mộc mạc này".

Khương Quang bình luận: "Chúng ta không cần những công trình bê tông đồ sộ để làm du lịch, chỉ cần những nét sinh hoạt đời thường được tổ chức bài bản là đủ thu hút hàng chục triệu view. Đầu tư vào con người và dịch vụ bản địa chính là hướng đi bền vững nhất. Sự mộc mạc, hiếu khách mới là thứ khiến khách du lịch muốn quay trở lại lần thứ hai, thứ ba".

Clip nữ du khách trải nghiệm thuyền thúng thu hút 27 triệu lượt xem trên TikTok. (Nguồn: @jasminemoomoo)
Hoàng Hà/VTC News
Ngỡ ngàng ngày đi xem mắt, "đối tượng" lại là người cũ tôi chưa quên

VOV.VN - Tôi chia tay người yêu cũ được 1 năm, nhưng vẫn chưa thể quên được cô ấy. Thật không ngờ, mới đây tôi lại được em họ làm mối cho cô bạn học, khi gặp mặt tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đối tượng "xem mắt" lại chính là cô ấy, người tôi vẫn luôn vương vấn bấy lâu nay.

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị hành hung trước cổng trường

VOV.VN - Công an xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) đang xác minh vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị nhóm học sinh nam hành hung trước cổng trường sau giờ tan học, gây bầm tím và ảnh hưởng tâm lý.

Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm

VOV.VN - Em gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.

Thận yếu thì "chuyện ấy" có yếu theo?

VOV.VN - Thận có mối liên quan mật thiết tới sinh lý. Nếu thận có vấn đề bất ổn, khả năng sinh lý bị ảnh hưởng như thế nào? Cung bác sĩ Hà Ngọc Mạnh lý giải vấn đề này.

