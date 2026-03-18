Clip rùa mắc lưới bơi đến thuyền cầu cứu gây xúc động, thu hút 16 triệu lượt xem

Thứ Tư, 10:00, 18/03/2026
Clip ghi lại cảnh con rùa mắc lưới bơi đến thuyền như cầu cứu được ngư dân giải cứu tại vùng biển Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ), thu hút 16 triệu lượt xem và nhiều bình luận xúc động trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip quá trình giải cứu một con rùa mắc lưới bơi đến thuyền của ngư dân cầu cứu thu hút 16 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Đoạn clip dài khoảng 6 phút, ngư dân quay cảnh ngư dân bắt đầu phát hiện con rùa đang bơi tiến lại gần thuyền đánh cá. Thấy vậy, các thành viên trên thuyền chung sức đưa con rùa lên thuyền, dùng dao, kéo gỡ phần lưới xung quanh. Sau đó, thấy trên bụng, mai rùa có nhiều con hàu bám chặt, ngư dân gỡ ra, vệ sinh sạch sẽ rồi thả lại rùa về biển.

Đoạn clip giải cứu con rùa mắc lưới thu hút 16 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Trần Duy Nở (40 tuổi, ở Gia Lai, Bình Định cũ) là người quay đoạn clip quá trình giải cứu rùa cho biết: "Clip được tôi quay từ tháng 5/2025 nhưng mấy ngày trước mới đăng lên mạng xã hội. Chúng tôi phát hiện con rùa mắc lưới có ý định nhảy xuống vớt lên để giúp nó nhưng không ngờ con vật thấy thuyền thì nỗ lực bơi đến gần".

Có kinh nghiệm nhiều năm đi biển và hiện tại làm nghề lặn, anh Nở cho biết từng giải cứu nhiều trường hợp rùa, cá heo... bị mắc lưới tương tự. Anh Nở không đoán được tuổi của con rùa, nhưng đoán được rùa nặng khoảng 60 kg.

Sau khi đoạn clip lan tỏa lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi hành động của nhóm ngư dân. Ngoài ra cũng có những người lên án việc vứt lưới, rác... xuống biển. Sống nhờ biển, anh Nở cho biết bản thân và các anh em ngư dân mong muốn cộng đồng chung tay có ý thức bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế xả rác.

"Ngư dân chúng tôi không ai muốn vứt lưới xuống biển làm gì vì lưới cũ mang về bờ có thể bán phế liệu được. Lưới trôi dạt ở biển chủ yếu là do trong quá trình đánh bắt bị vướng vào rạn san hô hoặc lưới cũ bị đứt...", anh Nở chia sẻ.

Theo Phan Diệp/Thanh Niên
Tin liên quan

Bắt chước “thử thách” trên mạng, nam sinh nhập viện vì nhét dây điện vào niệu đạo
VOV.VN - Chỉ vì tò mò làm theo một "thử thách" trên mạng xã hội, một nam sinh lớp 12 đã phải nhập viện khi tự nhét dây điện vào niệu đạo. Các bác sĩ cảnh báo, những trào lưu nguy hiểm liên quan đến tình dục trên mạng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe, thậm chí để lại di chứng lâu dài.

Vì sao người Thái Lan kiêng ăn mía khi lên xe?
VOV.VN - Tài xế tại Thái Lan thường tỏ ra e ngại khi du khách mang mía lên xe, nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tâm linh, vệ sinh và cả nỗi lo động vật hoang dã.

Mẹo xếp vali giúp bạn đủ quần áo dùng trong 1 tháng
VOV.VN - Nhờ "phương pháp xếp gạch", nhiều du khách có thể mang theo lượng quần áo đủ dùng 4 tuần chỉ với một vali xách tay, tối ưu không gian và tránh hành lý cồng kềnh.

