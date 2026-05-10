Có nên rửa mặt bằng nước lạnh mỗi ngày? Những điều nhiều người đang hiểu sai

Thói quen rửa mặt bằng nước lạnh có tốt không?

Rửa mặt bằng nước lạnh có thể đem lại một số lợi ích nhất định nếu thực hiện đúng cách. Nhiệt độ thấp tác động lên bề mặt da giúp co mạch tạm thời, giảm tiết dầu và tạo cảm giác da săn chắc hơn. Đây cũng là lý do nhiều người đưa phương pháp này vào chu trình chăm sóc da hàng ngày.

Tuy nhiên, tác dụng của nước lạnh chủ yếu chỉ mang tính tạm thời và không thể thay thế các bước làm sạch da chuyên sâu. Để hiểu rõ hơn, cần nhìn vào những lợi ích cụ thể mà phương pháp này mang lại.

Se khít lỗ chân lông, hỗ trợ kiểm soát dầu thừa

Nước lạnh có thể khiến lỗ chân lông trông nhỏ hơn trong thời gian ngắn nhờ tác động làm co vùng cơ quanh nang lông. Đồng thời, nhiệt độ thấp cũng giúp tuyến bã nhờn hoạt động chậm lại, từ đó giảm cảm giác bóng dầu trên da. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ mang tính nhất thời và không thể làm thay đổi kích thước lỗ chân lông lâu dài. Nếu da chưa được làm sạch kỹ, bụi bẩn và dầu thừa vẫn có thể bị giữ lại bên trong.

Giảm sưng viêm, hỗ trợ làm dịu mụn và bọng mắt

Một trong những công dụng phổ biến của nước lạnh là hỗ trợ làm dịu vùng da sưng đỏ. Khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, mạch máu co lại giúp giảm sưng, giảm đỏ và mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho các nốt mụn viêm. Ngoài ra, rửa mặt bằng nước lạnh vào buổi sáng còn có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng bọng mắt nhẹ nhờ giảm tích tụ dịch dưới da và kích thích tuần hoàn tại chỗ.

Tạo cảm giác da sáng khỏe, căng mịn tạm thời

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, làn da thường có cảm giác săn chắc và tươi tắn hơn. Điều này xảy ra do tuần hoàn máu tăng trở lại khi da dần thích nghi với nhiệt độ bình thường, giúp bề mặt da trông hồng hào hơn. Tuy vậy, đây chỉ là hiệu ứng ngắn hạn, không có tác dụng trẻ hóa da hay cải thiện cấu trúc da lâu dài.

Giúp lớp trang điểm bền hơn

Không ít người lựa chọn rửa mặt bằng nước lạnh trước khi trang điểm vì cảm giác da mịn hơn và ít tiết dầu trong thời gian đầu. Nhờ đó, lớp nền có thể bám tốt hơn và hạn chế tình trạng xuống tông nhanh. Tuy nhiên, nếu lạm dụng mà không dưỡng ẩm đầy đủ, da có thể bị khô khiến lớp trang điểm dễ bong tróc hoặc mốc nền.

Cẩn trọng khi rửa mặt bằng nước quá lạnh

Dù có một số lợi ích, việc dùng nước quá lạnh hoặc chườm đá thường xuyên có thể gây hại cho da, đặc biệt với người có da nhạy cảm, da khô hoặc đang điều trị da liễu. Nhiệt độ quá thấp có thể khiến mao mạch co thắt đột ngột, gây đỏ rát hoặc tổn thương vùng da mỏng. Thói quen này cũng có thể làm da khô hơn, mất cân bằng độ ẩm, tăng nguy cơ kích ứng ở da yếu và thậm chí khiến da tiết dầu nhiều hơn để bù lại độ ẩm đã mất. Ngoài ra, nếu dùng đá lạnh hoặc nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, da mặt còn có nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn, dễ gây viêm da.

Có nên rửa mặt bằng nước đá mỗi ngày?

Nhiều người cho rằng rửa mặt bằng nước đá mỗi ngày giúp da đẹp hơn, nhưng đây không nên là thói quen duy trì liên tục. Lạm dụng nhiệt độ quá thấp có thể gây “stress nhiệt”, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da. Nếu muốn áp dụng, chỉ nên thực hiện vài lần mỗi tuần trong thời gian ngắn để da có thời gian thích nghi. Người có da khô, da nhạy cảm hoặc đang dùng retinol, AHA, BHA… càng cần thận trọng vì da dễ bị kích ứng hơn. Nếu xuất hiện đỏ da, khô căng hoặc châm chích kéo dài, nên ngừng ngay.

Bí quyết rửa mặt sạch và giúp da thông thoáng

Bên cạnh nhiệt độ nước, cách rửa mặt đúng cũng rất quan trọng để giữ da khỏe và hạn chế nổi mụn. Bạn nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày vào sáng và tối, dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng thay vì chà xát mạnh. Sau khi vận động, cần làm sạch da để loại bỏ mồ hôi và tránh bít tắc lỗ chân lông. Đồng thời, hãy uống đủ nước, chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ phù hợp với làn da và đừng quên dưỡng ẩm sau khi rửa mặt. Rửa mặt bằng nước lạnh chỉ phát huy lợi ích khi áp dụng đúng cách, không phải “bí quyết thần kỳ” cho làn da đẹp.