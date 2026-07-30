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Có nên uống nước trực tiếp từ máy lọc mà không cần đun sôi?

Thứ Năm, 06:09, 30/07/2026
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VOV.VN - Máy lọc nước giúp cải thiện chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nhưng nhiều người vẫn băn khoăn liệu nước sau lọc có thể uống trực tiếp hay cần đun sôi. Điều này phụ thuộc vào công nghệ lọc, chất lượng nguồn nước đầu vào và việc bảo dưỡng thiết bị.

Uống nước trực tiếp từ máy lọc nước có tốt không?

Câu trả lời là có, nếu máy lọc nước đạt tiêu chuẩn chất lượng, được lắp đặt đúng kỹ thuật và thay lõi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các công nghệ lọc hiện nay như RO, Nano hay UF có khả năng loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, kim loại nặng và nhiều chất gây hại, giúp nước sau lọc có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi nếu hệ thống hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, chất lượng nước còn phụ thuộc vào công nghệ lọc, chất lượng và tuổi thọ lõi lọc, nguồn nước đầu vào cũng như việc vệ sinh, bảo trì định kỳ. Nếu lõi lọc quá hạn hoặc thiết bị không được vệ sinh thường xuyên, hiệu quả lọc sẽ giảm và có thể ảnh hưởng đến độ an toàn của nguồn nước.

co nen uong nuoc truc tiep tu may loc ma khong can dun soi hinh anh 1
Có nên uống nước trực tiếp từ máy lọc mà không cần đun sôi?

Vì sao nước từ máy lọc có thể uống trực tiếp?

Nhiều người vẫn có thói quen đun sôi nước sau khi lọc vì lo ngại vi khuẩn và tạp chất. Tuy nhiên, các công nghệ lọc hiện đại, đặc biệt là màng RO, có thể loại bỏ phần lớn vi khuẩn, virus, kim loại nặng như chì, thủy ngân, asen, đồng thời khử mùi clo, tạp chất hữu cơ và cải thiện vị nước. Một số dòng máy còn được trang bị lõi khoáng giúp bổ sung một lượng nhỏ khoáng chất. Vì vậy, nếu máy đạt tiêu chuẩn, được bảo dưỡng và thay lõi định kỳ, nước sau lọc có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đun sôi lại.

Lợi ích khi uống nước trực tiếp từ máy lọc nước

Uống nước trực tiếp từ máy lọc giúp tiết kiệm thời gian vì không cần đun sôi, đồng thời giảm chi phí so với sử dụng nước đóng chai hoặc đun nước hàng ngày. Bên cạnh đó, thói quen này còn góp phần hạn chế rác thải nhựa, tạo điều kiện để uống đủ nước và chủ động kiểm soát chất lượng nguồn nước sử dụng mỗi ngày.

Cách sử dụng máy lọc nước an toàn

Dù nước sau lọc có thể uống trực tiếp, người dùng vẫn cần thay lõi đúng định kỳ, vệ sinh máy thường xuyên, kiểm tra chất lượng nước khi cần và lựa chọn thiết bị từ thương hiệu uy tín. Đồng thời, nên đặt máy ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm thấp và ánh nắng trực tiếp để duy trì hiệu quả lọc và đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Những ai nên sử dụng nước từ máy lọc?

Hầu hết mọi người đều có thể sử dụng nước uống trực tiếp từ máy lọc đạt chuẩn, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có hệ miễn dịch suy giảm và các gia đình ở khu vực có nguồn nước chưa ổn định. Nguồn nước sạch, an toàn góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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