中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cụ bà 70 tuổi luôn được chồng đưa đi làm đẹp, dân mạng trẻ xuýt xoa ghen tị

Thứ Năm, 08:58, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ở tuổi 70, cụ bà trong clip đang gây sốt trên mạng xã hội vẫn là "cô gái nhỏ" của chồng; bà thường xuyên được chồng đưa đi chăm sóc sắc đẹp, chẳng hạn như làm móng.

Clip cụ bà 70 tuổi vẫn được chồng đưa đi làm đẹp khiến dân mạng ghen tị. (Nguồn: @thu_anh_beautyfull)

Clip đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng ghi lại cảnh cụ bà 70 tuổi tại Hà Nội vẫn trẻ trung, xinh đẹp và được chồng chiều chuộng ân cần khiến giới trẻ ghen tị. Người đăng chú thích: "Bà gần 70 rồi vẫn 'anh em' với ông; ốm đau hay khỏe ông cũng vẫn đưa đón bà đi làm đẹp, cụ thể là làm móng".

Mở đầu đoạn video, chủ spa vừa làm nail xong cho nữ khách hàng xinh đẹp, điệu đà và nhẹ nhàng hỏi thăm về tuổi tác. Người phụ nữ chia sẻ: "Nếu mà tính cả tuổi đẻ (mụ) là 70 rồi". Sự ngưỡng mộ hiện rõ qua lời tán dương của chủ spa: "Nhất bà rồi".

Lúc này, chồng của vị khách hàng chạy xe máy đến đón, và với cách xưng hô tình tứ như vợ chồng son, người phụ nữ hỏi chồng: "Anh đội mũ cho em không?". Người chồng ân cần: "Đây, để anh đội mũ cho" và tự tay đội mũ bảo hiểm cho vợ trước khi chở về.

Tình cảm của đôi vợ chồng cao tuổi thể hiện trong clip khiến ai xem cũng phải ngưỡng mộ. Nhiều cư dân mạng trầm trồ về vẻ đẹp của bà, cho rằng nhờ chồng luôn yêu thương, chiều chuộng nên bà mới giữ được nhan sắc như vậy ở tuổi 70: "Nhìn bác gái mà con không tin được là bác đã 70 tuổi rồi. Làn da với thần thái này chắc chắn là kết quả của một đời sống tinh thần vô cùng viên mãn"; "Khi người phụ nữ được yêu thương và tôn trọng, họ sẽ luôn có ý thức làm đẹp cho bản thân bất chấp tuổi tác. Nhìn hai bác mà có thêm niềm tin vào hôn nhân bền vững".

"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, nhìn bà 70 tuổi mà da dẻ với thần thái vẫn trẻ măng thế kia là biết ông cưng chiều đến mức nào rồi. Chẳng bù cho mình mới 25 mà trông già khọm. Ngưỡng mộ tình cảm của hai bác quá, đúng chuẩn tình già bình yên"; "Đúng là phụ nữ chỉ cần gặp đúng người thì chắc chắn tuổi nào cũng đẹp, ngưỡng mộ bác quá"; "Bác gái 70 tuổi vẫn đi làm nail, bác trai thì sốt sắng đón đưa, đúng là hình mẫu gia đình hạnh phúc lý tưởng"...

cu ba 70 tuoi luon duoc chong dua di lam dep, dan mang tre xuyt xoa ghen ti hinh anh 1
Dân mạng ước ao tuổi già mình cũng có tình yêu đẹp nhường vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Huyền Chi chia sẻ: "70 tuổi mụ mà vẫn trẻ trung thế này thì đúng là nhất bà rồi! Không chỉ đẹp ở ngoại hình mà còn đẹp ở cái tình của ông dành cho bà. Ước gì sau này về già, chúng con cũng giữ được sự lãng mạn và ngọt ngào như cách ông bà đang dành cho nhau bây giờ".

Nhiều bạn trẻ bày tỏ mong ước mình cũng sẽ có tình cảm tuổi già đẹp như hai ông bà, vẫn gọi nhau là anh - em và quan tâm, ân cần mỗi ngày. "Nghe câu 'Anh đội mũ cho em không?' mà lịm cả tim. Ở tuổi 70 mà vẫn xưng hô ngọt ngào, chăm chút cho nhau từng chút một thế này đúng là tình yêu đích thực. Chẳng cần quà cáp sang chảnh, sự quan tâm chân thành thế này mới là thứ giới trẻ chúng con mong muốn nhất", Linh Anh bình luận.

Thanh Phong chia sẻ: "Bác gái tươi tắn, xinh xắn thế kia là biết bác trai đã thay bác gánh vác hết những nhọc nhằn của cuộc đời rồi. Cuộc đời không biết giàu sang phú quý có hạnh phúc không, nhưng có người yêu mình thật lòng thì chắc chắn hạnh phúc. Ngưỡng mộ tình yêu bình dị mà cao cả của hai bác, chúc hai bác mãi mạnh khỏe bên nhau".

Ngoài ra, không ít dân mạng chia sẻ câu chuyện tình yêu của gia đình mình. Diệu Nguyễn viết: "Chẳng biết sau này ra sao, chứ 8 năm qua chồng mình vẫn cưng chiều vợ hết mực, đi đâu cũng mở cửa, đội mũ cho vợ, đi làm không quên hôn. Đặc biệt là chưa bao giờ cáu gắt với vợ, ngay cả lúc cãi nhau cũng chỉ có mình là thỉnh thoảng xưng 'tôi - ông' vì giận".

Ngọc Mai kể: "Bà nội mình ngày xưa khéo lắm, lúc nào với ông cũng một điều anh, hai điều em, cơm nước thì mời mọc cung kính nên ông cưng bà hết mực, giành làm hết việc nhà. Tiếc là bà mất sớm vì bạo bệnh năm 65 tuổi. Những tháng ngày sau đó, ông cứ quanh quẩn bên bàn thờ khóc rồi tâm sự với bà, mãi đến năm 82 tuổi ông theo bà đi xa".

Hoàng Hà/VTC News
Tag: cụ bà 70 tuổi gây sốt mạng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Làm cách nào để tình yêu lúc nào cũng "màu hồng" như thủa ban đầu?
VOV.VN - Không ít người từng trải qua cảm giác yêu cuồng nhiệt, say đắm ở những ngày đầu, nhưng theo thời gian, cảm xúc ấy dần nhạt đi khiến họ hoài nghi về tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, theo chuyên gia, sự "hạ nhiệt" này là diễn biến tự nhiên của tình yêu, xuất phát từ thay đổi nội tiết tố và áp lực cuộc sống.

Làm thế nào để giữ ngọn lửa tình yêu cho cuộc hôn nhân đã dài cả thập kỷ?
Làm thế nào để giữ ngọn lửa tình yêu cho cuộc hôn nhân đã dài cả thập kỷ?

VOV.VN - Khi ở tuổi 30+, con người ta dường như đã đi qua những lãng mạn ban đầu và hiểu rằng: Giữ được một cuộc hôn nhân không phải chỉ bằng nhẫn cưới, bằng tờ giấy kết hôn mà phải bằng sự đồng cảm, thấu hiểu, đồng hành. Xuân mới đừng để hôn nhân bị cũ.

Hôn nhân có giết chết tình yêu?
Hôn nhân có giết chết tình yêu?

VOV.VN - Trước đám cưới, chúng ta yêu nhau thế nào? Sau đám cưới, chúng ta yêu nhau ra sao? Vẫn là 2 con người đó, nhưng có cả nghìn sự thật mà chỉ khi bước vào hôn nhân người ta mới nhận ra. Cùng nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ những khía cạnh, góc nhìn về chủ đề này.

Tình già có vẫn còn hạnh phúc khi không còn "chuyện yêu"?
Tình già có vẫn còn hạnh phúc khi không còn "chuyện yêu"?

VOV.VN - Tôi đã trải qua 2 lần phẫu thuật ung thư trực tràng, sau đó hóa trị. Kể từ khi hồi phục lại, tôi không dám làm chuyện yêu vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Vợ tôi cũng ngoài 60 tuổi nên không còn ham hố gì. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản