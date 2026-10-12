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Cụ ông 100 tuổi vẫn đi chơi bowling hàng tuần chia sẻ bí quyết trường thọ

Thứ Hai, 10:06, 12/10/2026
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VOV.VN - Ở tuổi 100, cụ ông William Owen Hanna vẫn chơi bowling hàng tuần, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và duy trì lối sống năng động. Bí quyết sống thọ của cụ đến từ những thói quen giản dị: vận động thường xuyên, ăn chay và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống.

Cụ ông William Owen Hanna (sinh sống tại thị trấn Darby, bang Montana, Mỹ) chơi bowling từ khi còn là thiếu niên. Vào dịp sinh nhật 100 tuổi ngày 4/10, cụ ném được cú strike, đánh đổ toàn bộ các cọc gỗ.

cu ong 100 tuoi van di choi bowling hang tuan chia se bi quyet truong tho hinh anh 1
Cụ ông Hanna vẫn đều đặn chơi bowling mỗi tuần.

Ông Owen là cựu chiến binh, từng phục vụ 2 năm trong Quân đội Mỹ, thuộc Quân đoàn Hậu cần. Sau đó, ông làm nhiều công việc khác nhau như nhà thầu vận tải đường bộ, thợ hàn, thợ cơ khí động cơ diesel và nhiều ngành nghề khác.

Ông cụ chia sẻ rằng việc chăm chỉ tham gia các hoạt động cộng đồng, ăn chay và duy trì sở thích thể thao như chơi bowling hàng tuần chính là nguồn năng lượng giúp bản thân sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Lời khuyên cốt lõi của ông là: “Đừng chỉ ngồi yên một chỗ, hãy bước ra ngoài, tiếp tục vận động và làm những điều mình yêu thích”.

Trong khoảng 70 năm hoạt động cộng đồng, ông đã đảm nhận các vai trò như giáo viên, giám nhiệm, thủ quỹ, chủ tịch Bộ phận Vận tải Xe buýt, chấp sự tại nhà thờ địa phương. Hiện tại, ông vẫn là thành viên của Ban Chấp sự Nhà thờ.

Cuộc sống của ông Hanna cũng không hẳn viên mãn. Vợ và 3 trong số 4 con gái của ông đều đã qua đời. May mắn, ông cụ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cháu, chắt và thậm chí cả chút gọi với cái tên thân thương “Big Pop-Pop”. Vào dịp sinh nhật, ông được chúc mừng bởi các thành viên trong câu lạc bộ người cao tuổi tại sân bowling MacDade Bowl.

Ở độ tuổi bách niên, ông vẫn đều đặn chơi bowling mỗi tuần.

Người cao tuổi nhất nước Mỹ hiện nay là cụ bà Naomi Whitehead, sinh ngày 26/9/1910 đang sống tại bang Pennsylvania. Cụ trở thành người sống thọ nhất nước Mỹ vào năm 2024.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ trên 116 tuổi, bà Whitehead chia sẻ một triết lý vô cùng giản dị là chăm chỉ làm việc và tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống như làm đồ thủ công, nghe nhạc hay tham gia các hoạt động tôn giáo. Cụ cũng cho biết mình chưa bao giờ hút thuốc hay uống rượu.

Dù đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới, chứng kiến biết bao biến động lịch sử và trải qua nỗi đau mất đi người chồng cùng các con, bà cụ vẫn giữ được sự minh mẫn đáng kinh ngạc.

PV/VTC News
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