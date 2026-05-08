Cụ ông cởi áo che yên xe để vợ ngồi không bị nóng, dân mạng khen rần rần

Thứ Sáu, 17:14, 08/05/2026
VOV.VN - Giữa trời nắng như đổ lửa, cụ ông lót yên xe máy bằng chiếc áo sơ mi của mình để vợ không bị khó chịu khi ngồi lên, clip đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ.

Trong clip đang gây xúc động cho nhiều cư dân mạng, người đàn ông ở độ tuổi U70 đang chuẩn bị chở vợ bằng xe máy. Họ đứng trên vỉa hè trống trải dưới cái nắng chói chang. Ông lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi phủ lên yên xe máy, giúp cụ bà có thể ngồi lên mà không bị bỏng rát.

Nhiều dân mạng lại có ý kiến rằng bản thân không nỡ nhìn chồng hy sinh như vậy. (Ảnh chụp màn hình)

Hành động nhỏ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ này khiến người xem xúc động: "Soái ca là đây chứ đâu. Cụ ông chăm sóc cụ bà bằng sự ân cần, tỉ mỉ như những người mới yêu nhau"; "Dù đã ở tuổi U70 nhưng sự ân cần và tinh tế ấy vẫn không hề vơi đi. Chúc hai cụ luôn bình an và mãi là tấm gương sáng về tình nghĩa vợ chồng cho con cháu noi theo".

"Ông vừa thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hội anh em, muốn lấy lòng vợ thì không cần siêu xe, chỉ cần siêu quan tâm chăm sóc"; "Đúng là 'gừng càng già càng cay', mà tình càng già thì càng say đắm"; "Tình yêu thời ông bà anh lúc nào cũng khiến con cháu phải nể phục"...

Thanh Thảo bình luận: "Soái ca sơ mi trắng trong ngôn tình gọi bằng ông theo đúng nghĩa đen luôn ạ. Nhìn ông phong trần với chiếc áo ba lỗ mà thấy ngầu hơn tất cả các idol bây giờ, đúng là nóc nhà của ông là nhất, nắng nóng chỉ là chuyện nhỏ".

Phương Anh chia sẻ: "Chưa bao giờ mình thấy ghen tị với sự ngọt ngào của những đôi trẻ, nhưng lại đặc biệt rung động trước tình cảm của những người đã đi cùng nhau đến dốc bên kia cuộc đời mà vẫn trọn vẹn nghĩa tình như thế này. Không cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần sự quan tâm âm thầm lúc xế chiều như hai cụ là đủ để mình ngưỡng mộ cả đời rồi".

 

Không ít bạn trẻ chia sẻ rằng, tình cảm giữa ông bà của họ cũng chẳng kém hai nhân vật chính trong clip. Mạnh Hà khoe: "Ông ngoại tôi cũng vậy đó, cưới nhau 40 năm rồi vẫn cưng chiều bà như hồi mới yêu, chở vợ đi chơi là gạt chân chống, lau mát yên, cài quai mũ bảo hiểm cho bà".

Còn Hoài Anh kể: "Bà nội mình 72 tuổi còn suốt ngày làm nũng chồng; con dâu và cháu có xách dép cũng chạy theo không kịp. Mình 23 tuổi nhờ chồng lấy đồ còn phải giở chiêu mới được chiều, mẹ thì khỏi nói, còn lâu mới sai được bố. Còn bà ấy à, muốn cái lược của bà cũng hỏi ông là nó ở đâu rồi, chỉ cần hỏi thế là ông phải đi kiếm..."

Trong khi nhiều cư dân mạng xuýt xoa ao ước tình yêu của mình khi về già cũng đẹp như vậy, không ít cô gái trẻ "tranh thủ" khoe người đàn ông của mình.

Linh Chi chia sẻ: "Xem clip hai cụ lại thấy thương anh xã nhà mình. Mỗi lần chở vợ về quê là đi ròng rã 5, 6 tiếng đồng hồ vì anh chẳng bao giờ dám chạy nhanh. Cứ đi được hơn tiếng là ảnh lại chủ động tấp xe vào lề cho mình nghỉ vì sợ mình mỏi. Nhìn ảnh vừa dừng xe, nón bảo hiểm còn chưa kịp tháo đã vội vàng lấy ghế nhỏ, mở nước cho vợ uống mà thấy đáng yêu".

Kim Lan viết: "9 năm qua bạn trai tôi vẫn chăm mình như ngày đầu, nên mình rút ra kết luận: đó là tính cách rồi. Thậm chí, tôi còn xấu tính đến mức nghĩ rằng chẳng may chia tay, bạn trai vẫn phục vụ người mới tốt như vậy liền giận dỗi".

Đàn ông quá ga-lăng liệu có đáng tin?

VOV.VN - Đằng sau câu chuyện "Quạt cả đêm cho bạn gái ở lễ diễu binh A80” khiến nhiều chị em đặt ra câu hỏi: Đàn ông quá ga-lăng có đáng tin hay không?- Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ quan điểm về chuyện này.

Hoàng Hà/VTC News
