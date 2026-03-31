Đặt vài chậu cây trong nhà: Lợi ích sức khỏe khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Ba, 06:09, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa nhịp sống đô thị, xu hướng đưa cây xanh vào nhà ngày càng phổ biến. Không chỉ làm đẹp không gian, nhiều loại cây còn giúp cải thiện không khí và hỗ trợ sức khỏe.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ được xem như “máy lọc không khí tự nhiên” nhờ khả năng hấp thụ các chất độc hại như formaldehyde, benzen hay trichloroethylene - thường xuất hiện trong sơn, nội thất và khói bụi. Điểm đặc biệt của loài cây này là có thể nhả oxy vào ban đêm, phù hợp đặt trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc.

Tuy nhiên, lưỡi hổ chứa saponin - chất có thể gây kích ứng nếu nuốt phải. Vì vậy, gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng cần lưu ý khi trồng.

Cây lan Ý

Lan Ý là lựa chọn phổ biến trong nhóm cây nội thất nhờ khả năng thanh lọc không khí hiệu quả. Loài cây này có thể loại bỏ nhiều chất ô nhiễm như formaldehyde, benzene và trichloroethylene.

Ưu điểm của lan Ý là dễ chăm sóc, có thể trồng trong đất hoặc nước và phát triển tốt ở môi trường ít ánh sáng, rất phù hợp với không gian kín.

Xu hướng đưa cây xanh vào nhà ngày càng phổ biến. Không chỉ làm đẹp không gian, nhiều loại cây còn giúp cải thiện không khí và hỗ trợ sức khỏe

Cây nha đam

Không chỉ quen thuộc trong làm đẹp và chế biến thực phẩm, nha đam còn có khả năng hấp thụ một số khí độc trong không khí. Cây có sức sống tốt, chịu hạn và dễ chăm sóc, thích hợp đặt ở khu vực có ánh sáng nhẹ như cửa sổ, nhà bếp hoặc bàn làm việc.

Cây thường xuân

Thường xuân là loại cây leo có khả năng lọc không khí, giảm bụi mịn và hấp thụ các chất độc hại. Ngoài ra, cây còn có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người mắc bệnh hô hấp.

Với dáng mềm mại, thường xuân thường được trồng treo hoặc làm giàn leo trong nhà.

Cây trầu bà

Trầu bà nổi bật nhờ khả năng hấp thụ các hợp chất độc như formaldehyde, benzene và xylene. Đây là loại cây dễ trồng, thích nghi tốt với môi trường thiếu sáng và không cần chăm sóc cầu kỳ.

Cây có thể đặt trên bàn, kệ hoặc trồng dạng treo để tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Cây phát tài

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây phát tài còn có khả năng cải thiện chất lượng không khí bằng cách loại bỏ các khí độc hại. Loài cây này dễ sống, chịu bóng tốt và phù hợp với nhiều không gian như phòng khách, văn phòng hoặc hành lang.

Tuy nhiên, trong cây có chứa một số hợp chất có thể gây ngộ độc nhẹ nếu ăn phải, nên cần đặt ngoài tầm với của trẻ em và thú cưng.

Cây dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston được đánh giá cao trong việc lọc không khí và hấp thụ các chất độc như xylene hay toluene. Đồng thời, cây còn giúp tăng độ ẩm tự nhiên, phù hợp với môi trường sử dụng điều hòa thường xuyên.

Loại cây này thích hợp treo trong phòng khách, phòng ngủ hoặc không gian làm việc.

Cây vạn niên thanh

Vạn niên thanh là cây cảnh quen thuộc, có khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm trong không khí. Nhờ đặc tính dễ trồng, chịu bóng tốt, cây phù hợp với nhiều không gian trong nhà.

Cây hương thảo

Hương thảo không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn tỏa hương thơm dễ chịu, góp phần giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung. Ngoài ra, cây còn có tác dụng xua đuổi côn trùng tự nhiên.

Bạn có thể đặt hương thảo trong bếp, phòng khách hoặc những nơi có ánh sáng nhẹ.

Việc lựa chọn cây trồng trong nhà không chỉ giúp nâng cao tính thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí và sức khỏe. Tuy nhiên, khi sử dụng, cần tìm hiểu đặc tính từng loại cây để đảm bảo an toàn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Những cây cảnh giá rẻ nhưng có lợi ích không nhỏ cho không gian sống

VOV.VN - Không chỉ làm đẹp không gian sống, nhiều loại cây cảnh giá rẻ còn có khả năng lọc không khí, giảm mùi hôi và cải thiện sức khỏe cho cả gia đình. Thực tế cho thấy, những loại cây quen thuộc, dễ trồng đang được nhiều người tiêu dùng thông thái lựa chọn để đặt trong nhà.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
