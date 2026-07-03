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Đau đầu sau khi uống rượu: Cách xử lý nhanh và hiệu quả ít ai biết

Thứ Sáu, 06:11, 03/07/2026
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VOV.VN - Đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn sau khi uống rượu bia là tình trạng phổ biến do tác động của cồn lên cơ thể. Áp dụng đúng cách giúp giảm triệu chứng và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Cách giảm đau đầu sau khi uống rượu

Bổ sung nước và điện giải cho cơ thể

Rượu bia khiến cơ thể tăng đào thải nước qua đường tiểu, dễ gây mất nước, vì vậy bù nước và điện giải là cách quan trọng giúp giảm đau đầu và hỗ trợ đào thải cồn. Người dùng có thể bổ sung nước lọc để bù nước, nước muối loãng hoặc dung dịch điện giải để cân bằng khoáng chất, nước chanh giàu vitamin C hỗ trợ chuyển hóa rượu, nước gừng chanh giúp giảm buồn nôn, nước cà chua bổ sung kali và vitamin, hoặc nước mía giúp cung cấp glucose và cải thiện tình trạng hạ đường huyết sau khi uống rượu bia.

Bổ sung một số thực phẩm hỗ trợ phục hồi

Một số thực phẩm giúp hỗ trợ chuyển hóa acetaldehyde nhanh hơn, từ đó giảm đau đầu và cải thiện mệt mỏi sau khi uống rượu bia. Trứng gà chứa cysteine giúp phân hủy acetaldehyde, chuối giàu kali giúp bù khoáng, trái cây tươi như cam, táo, nho, dưa hấu cung cấp nước, vitamin và chất chống oxy hóa hỗ trợ phục hồi cơ thể, trong khi đậu xanh và cam thảo có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và giảm cảm giác nóng trong.

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Đau đầu là triệu chứng phổ biến sau khi uống rượu bia, chủ yếu do mất nước, rối loạn điện giải và tác động của cồn lên hệ thần kinh

Nghỉ ngơi hợp lý, tránh các yếu tố khiến triệu chứng nặng hơn

Bên cạnh dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý cũng giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Nên nằm nghỉ ở nơi yên tĩnh, thoáng mát, tránh ánh sáng mạnh; hạn chế vận động nặng hoặc xông hơi vì dễ làm mất nước; đồng thời ngủ đủ giấc để hệ thần kinh phục hồi, giảm đau đầu và mệt mỏi.

Lưu ý khi sử dụng cà phê hoặc thuốc giảm đau

Một lượng nhỏ caffeine có thể giúp tỉnh táo và giảm đau đầu tạm thời, nhưng dùng quá nhiều cà phê lại làm tăng mất nước. Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau, đặc biệt paracetamol vì có thể gây áp lực cho gan khi đang chuyển hóa rượu. Nếu đau đầu kéo dài hoặc kèm nôn nhiều, khó thở, rối loạn ý thức hay co giật, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Thông thường, đau đầu sau khi uống rượu sẽ giảm khi cơ thể đào thải hết cồn và được bù đủ nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ngộ độc rượu hoặc bệnh lý nguy hiểm cần được xử trí kịp thời. Người bệnh nên đi khám nếu đau đầu kéo dài trên 24 giờ, xuất hiện đột ngột dữ dội, kèm rối loạn ý thức, rối loạn thị giác, nôn ói liên tục, có dấu hiệu thần kinh như tê yếu tay chân, nói khó, mất thăng bằng, hoặc các triệu chứng toàn thân như sốt cao, cứng cổ, khó thở, sưng môi hoặc họng.

Cách phòng ngừa đau đầu sau khi uống rượu bia

Đau đầu sau khi uống rượu bia chủ yếu do mất nước, giãn mạch và tác động của cồn lên hệ thần kinh. Để phòng tránh, nên uống rượu bia có chừng mực, không uống khi đói, bổ sung đủ nước trong và sau khi uống, ưu tiên đồ uống nhẹ, tránh dùng khi mệt mỏi hoặc thiếu ngủ. Việc sử dụng thuốc giảm đau như ibuprofen hay aspirin cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tác dụng phụ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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