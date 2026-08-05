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Để nước hoa trong tủ lạnh có giúp giữ mùi lâu hơn?

Thứ Tư, 06:10, 05/08/2026
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VOV.VN - Nhiều người cho rằng để nước hoa trong tủ lạnh giúp giữ mùi lâu hơn, nhưng đây có thực sự là cách bảo quản đúng? Nhiệt độ, độ ẩm và sự thay đổi môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng, độ ổn định của hương thơm theo thời gian.

Nước hoa để tủ lạnh được không?

Nhìn chung, không nên để nước hoa trong tủ lạnh, nhất là trong thời gian dài hoặc thường xuyên lấy ra, cất vào. Nước hoa phù hợp với nơi khô ráo, ít ánh sáng, nhiệt độ ổn định khoảng 15-22°C. Nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và sự thay đổi nhiệt liên tục có thể ảnh hưởng đến cồn, tinh dầu và chất tạo hương, khiến mùi kém ổn định.

Điều gì xảy ra khi để nước hoa trong tủ lạnh?

Thường xuyên để nước hoa trong tủ lạnh có thể ảnh hưởng đến chất lượng, đặc biệt khi chai liên tục được lấy ra rồi cất lại. Chênh lệch nhiệt độ dễ gây ngưng tụ hơi ẩm, làm các thành phần hương biến động và khiến mùi kém ổn định theo thời gian.

De nuoc hoa trong tu lanh co giup giu mui lau hon hinh anh 1
Để nước hoa trong tủ lạnh có giúp giữ mùi lâu hơn?

Nếu nắp hoặc vòi xịt không kín, nước hoa còn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm và ám mùi thực phẩm trong tủ lạnh. Vì vậy, không nên bảo quản nước hoa thường xuyên trong tủ lạnh; nếu cần làm lạnh tạm thời, hãy giữ chai đóng kín và hạn chế thay đổi nhiệt độ.

Hướng dẫn bảo quản nước hoa đúng cách

Để nước hoa giữ mùi ổn định và sử dụng lâu hơn, nên bảo quản ở nơi có nhiệt độ khoảng 15-22°C, khô ráo, ít ánh sáng và tránh nhiệt độ thay đổi liên tục. Đậy kín nắp sau khi dùng, hạn chế mở chai, rung lắc và di chuyển nhiều. Tủ quần áo, ngăn kéo hoặc kệ riêng thoáng mát sẽ phù hợp hơn phòng tắm, ô tô, bệ cửa sổ hay tủ lạnh.

Yếu tố nào ảnh hưởng đến mùi hương của nước hoa?

Chất lượng nước hoa chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, không khí và công thức sản phẩm. Nhiệt cao, tia UV có thể thúc đẩy bay hơi, oxy hóa khiến nước hoa đổi mùi; môi trường ẩm hoặc mở chai thường xuyên cũng làm hương thơm kém ổn định. Vì vậy, nên bảo quản nước hoa ở nơi mát, khô, ít ánh sáng, đóng kín nắp và hạn chế tiếp xúc với không khí.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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