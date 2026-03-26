中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đền bù nhà hơn 10 tỷ, tôi là con đẻ nhưng bị gạt ra khỏi danh sách chia tiền

Thứ Năm, 06:09, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Căn nhà cho thuê của gia đình tôi vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng, bố mẹ quyết định chia tiền cho ba anh chị em của tôi và gạch tên tôi ra khỏi phần tài sản chỉ vì 3 năm trước, tôi lấy người bố mẹ không đồng ý

Bố mẹ tôi làm ăn khá giả, nhiều năm tích cóp nên đến nay có vài căn nhà cho thuê. Từ nhỏ, 4 anh em tôi không thiếu thốn gì và được bố mẹ chăm lo đầy đủ.

Ba năm trước, khi tôi dẫn bạn trai về ra mắt, bố mẹ đã tỏ thái độ không hài lòng vì bạn trai tôi không có công việc ổn định. Bố mẹ nói thẳng rằng bạn trai tôi không có tương lai và khuyên tôi nên suy nghĩ lại.

Nhưng khi ấy tôi đang yêu, tôi tin rằng chỉ cần hai người cố gắng thì cuộc sống rồi sẽ ổn nên bất chấp sự phản đối của gia đình, tôi và bạn trai quyết định đi đăng ký kết hôn. Không có lễ cưới, không có họ hàng hai bên chứng kiến, chúng tôi về sống với nhau trong căn nhà thuê ở xa trung tâm thành phố.

Từ ngày tôi lấy chồng, mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ càng căng thẳng, bố mẹ không từ mặt tôi, nhưng gần như không quan tâm. Tôi không còn nhận được sự hỗ trợ nào từ bố mẹ, cuộc sống của hai vợ chồng vì thế khá chật vật. Tôi đi làm với mức lương bình thường, còn chồng tôi vẫn loay hoay với những công việc thời vụ.

Den bu nha hon 10 ty, toi la con de nhung bi gat ra khoi danh sach chia tien hinh anh 1
Chỉ vì tôi lấy chồng trái ý khiến bố mẹ mà bị gạch tên khỏi phần tài sản chung (ảnh minh họa: AI)

Nhiều lúc tôi cũng tủi thân khi nghĩ về những lời bố mẹ từng nói nhưng đã lựa chọn rồi, tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng. Ba năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi vẫn về thăm nhà và vẫn hy vọng thời gian sẽ khiến bố mẹ nguôi ngoai.

Gia đình tôi có một căn nhà cho thuê nhưng nằm trong diện giải tỏa, căn nhà ấy vừa được đền bù hơn 10 tỷ đồng. Khi nghe tin, cả nhà bàn chuyện chia tiền, bố mẹ nói sẽ giữ lại 1 tỷ đồng để dưỡng già, còn lại chia cho ba anh chị em của tôi mà không có tên tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ mình nghe nhầm nhưng anh trai nói rõ bố mẹ đã quyết định như vậy từ trước. Theo lời ông bà, tôi đã chọn con đường riêng, không nghe lời khuyên của gia đình nên mọi chuyện sau này phải tự chịu trách nhiệm.

Tôi cảm thấy rất tủi thân vì cũng là con của bố mẹ, cũng lớn lên trong ngôi nhà ấy mà chỉ vì tôi lấy chồng trái ý khiến bố mẹ mà bị gạch tên khỏi phần tài sản chung. Các anh chị của tôi cũng không nói gì nhiều, họ chỉ bảo rằng đó là quyết định của bố mẹ, khó có thể thay đổi. Nhiều lúc tôi cũng định nói chuyện với bố mẹ nhưng chỉ sợ nếu đòi hỏi, khoảng cách giữa tôi và bố mẹ sẽ càng lớn hơn.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ
VOV.VN - Khi chúng tôi cưới nhau, bố mẹ tôi cho một căn chung cư nên không phải lo chuyện nhà cửa. Thế nhưng gần đây, khi chồng muốn mua ô tô và đề nghị vay thêm tiền từ bố mẹ tôi, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh

Tiền nhiều để làm gì khi con cái coi người lạ trên mạng là chỗ dựa thay vì bố mẹ?
VOV.VN - Bao lâu nay tôi mải mê công việc mà sao nhãng chuyện gia đình, để các con lớn lên thiếu thốn tình cảm của người bố, càng ngày càng xa cách, chúng coi những người lạ trên mạng là tri kỷ để tâm sự chứ không phải bố mẹ.

Chồng đưa toàn bộ lương 10 triệu mỗi tháng trả nợ cho bố mẹ
VOV.VN - Hai vợ chồng tôi lương công chức chỉ đủ ăn, suốt một năm qua tôi sống trong cảnh “giật gấu vá vai” khi toàn bộ số tiền 10 triệu chồng đưa hàng tháng chuyển về quê trả nợ sửa nhà cho bố mẹ chồng

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI