Đeo bạc có tác dụng gì? Sự thật không phải ai cũng biết

Đeo bạc có tác dụng gì?

Có đặc tính kháng khuẩn

Một trong những đặc tính nổi bật của bạc là khả năng kháng khuẩn. Các ion bạc có thể ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn và nấm bằng cách phá hủy màng tế bào vi sinh vật, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của các enzyme cần thiết cho quá trình hô hấp của chúng.

Nhờ đặc tính này, bạc được ứng dụng trong sản xuất băng gạc kháng khuẩn và một số thiết bị y tế. Tuy nhiên, đối với trang sức bạc thông thường, tác dụng kháng khuẩn chỉ giới hạn trên bề mặt và không thể thay thế các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn.

Dễ phản ứng với môi trường

Bạc có thể bị oxy hóa hoặc phản ứng với các hợp chất chứa lưu huỳnh trong không khí, khiến bề mặt chuyển sang màu xỉn.

Bạc không chỉ được sử dụng để chế tác trang sức mà còn gắn với nhiều quan niệm về lợi ích đối với sức khỏe

Trong dân gian, hiện tượng bạc đổi màu từng được cho là dấu hiệu nhận biết thực phẩm có độc. Tuy nhiên, khoa học cho thấy sự thay đổi màu sắc chủ yếu xuất phát từ phản ứng hóa học với lưu huỳnh, độ ẩm hoặc các chất trong môi trường, chứ không phải là căn cứ đáng tin cậy để phát hiện độc tố trong thức ăn hay nước uống.

Có thể tạo cảm giác yên tâm về mặt tinh thần

Theo quan niệm của một số nền y học cổ truyền, bạc có thể giúp cân bằng năng lượng và hỗ trợ lưu thông khí huyết.

Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh chứng minh việc đeo bạc có tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, tuần hoàn hay các chức năng sinh lý của cơ thể. Cảm giác dễ chịu hoặc an tâm khi đeo bạc chủ yếu mang tính cá nhân và tâm lý.

Được sử dụng cho trẻ sơ sinh theo tập quán dân gian

Nhiều gia đình có thói quen đeo vòng bạc hoặc lắc bạc cho trẻ sơ sinh với mong muốn bảo vệ trẻ khỏi bệnh tật.

Dù bạc có đặc tính kháng khuẩn, hiện chưa có nghiên cứu lâm sàng chứng minh việc đeo trang sức bạc giúp tăng cường miễn dịch hoặc phòng bệnh cho trẻ. Khi sử dụng, cha mẹ nên chọn sản phẩm có chất lượng tốt, không chứa các kim loại dễ gây dị ứng như niken để hạn chế nguy cơ kích ứng da.

Mang giá trị thẩm mỹ

Bạc có độ dẻo cao, dễ tạo hình nên được sử dụng để chế tác nhiều mẫu trang sức tinh xảo. Các sản phẩm từ bạc không chỉ làm nổi bật phong cách cá nhân mà còn góp phần tăng sự tự tin trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày.

Tác dụng của bạc với trẻ sơ sinh

Theo quan niệm dân gian, nhiều gia đình đeo vòng hoặc lắc bạc cho trẻ sơ sinh với mong muốn phòng bệnh và mang lại bình an. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học chứng minh việc đeo trang sức bạc giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ. Nếu sử dụng, nên chọn bạc có độ tinh khiết cao, thiết kế an toàn, không chứa kim loại dễ gây dị ứng hoặc các chi tiết có thể gây trầy xước.

Những lưu ý khi đeo bạc

Chọn bạc có độ tinh khiết cao

Nên ưu tiên các sản phẩm bạc chất lượng tốt để hạn chế tiếp xúc với kim loại pha tạp, đặc biệt là niken - nguyên nhân phổ biến gây viêm da dị ứng. Bạc có độ tinh khiết cao cũng ít bị oxy hóa hơn trong quá trình sử dụng.

Theo dõi phản ứng của da

Nếu vùng da tiếp xúc xuất hiện các biểu hiện như ngứa, nổi mẩn đỏ, mề đay hoặc sạm màu, nên ngừng đeo và tham khảo ý kiến bác sĩ. Người có tiền sử dị ứng kim loại hoặc viêm da cơ địa cần đặc biệt thận trọng.

Vệ sinh trang sức thường xuyên

Nên lau sạch trang sức bạc định kỳ bằng khăn mềm hoặc dung dịch chuyên dụng để giữ độ sáng bóng. Tránh tiếp xúc với các hóa chất có tính ăn mòn mạnh như clo, axit hoặc chất tẩy rửa công nghiệp vì có thể làm hư hại bề mặt bạc và tăng nguy cơ kích ứng.

Hạn chế đeo khi tiếp xúc hóa chất

Mồ hôi, mỹ phẩm, nước biển hoặc nước hồ bơi có chứa clo đều có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa, khiến bạc nhanh xỉn màu và giảm tuổi thọ.

Bảo quản đúng cách

Khi không sử dụng, nên cất trang sức bạc trong hộp kín hoặc túi chống oxy hóa, đặt ở nơi khô ráo để hạn chế tiếp xúc với không khí và các hợp chất chứa lưu huỳnh. Thực hiện đúng các lưu ý trên không chỉ giúp trang sức bạc bền đẹp lâu hơn mà còn góp phần giảm nguy cơ ảnh hưởng đến làn da trong quá trình sử dụng.