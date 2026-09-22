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Đi bộ thường xuyên có tác dụng gì?

Thứ Ba, 09:04, 22/09/2026
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VOV.VN - Đi bộ là hoạt động thể dục được nhiều người yêu thích, vậy đi bộ thường xuyên có tác dụng gì?

Đi bộ thường xuyên có tác dụng gì?

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, phù hợp với nhiều người. Báo Lao động dẫn nguồn trang Boldsky cho biết, duy trì thói quen này sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời dưới đây:

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Đi bộ là hoạt động thể dục tốt cho sức khỏe

Hỗ trợ giảm cân

Đi bộ là bài tập cường độ thấp có thể giúp giảm cân và giảm mỡ bụng. Một nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ thừa cân đi bộ từ 50-70 phút ba lần một tuần trong 12 tuần sẽ giảm được 1,1 inch vòng eo và giảm 1,5% lượng mỡ trong cơ thể.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Đi bộ hàng ngày 30 phút sẽ làm tăng nhịp tim của bạn. Nhịp tim càng cao thì sự lưu thông máu trong cơ thể càng tốt. Đi bộ nhanh cũng có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao, giúp ích cho việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, đi bộ là cách tuyệt vời để hạn chế bệnh tiểu đường và chúng ta nên bắt đầu bằng cách đi bộ từ từ, sau đó đi bộ với tốc độ vừa phải.

Ngăn ngừa ung thư

Theo các nhà nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, đi bộ ở mức độ thấp có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư đại tràng. Phụ nữ đi bộ hàng ngày có thể giảm nguy cơ ung thư vú xuống gần 54%, đặc biệt là ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Ngăn ngừa lão hóa

Đi bộ là một trong những cách tốt nhất để chống lại lão hóa vì nó sẽ giữ cho các cơ trên cơ thể bạn hoạt động, củng cố xương và giúp bạn trẻ lâu hơn và sẽ làm tăng tuổi thọ của bạn.

Giảm nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ

Đột quỵ là một căn bệnh nhắm vào các động mạch trong não, có thể gây tử vong và tàn tật. Một nghiên cứu cho biết hoạt động thể chất, bao gồm đi bộ thường xuyên, đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa đột quỵ ở phụ nữ.

Lưu ý khi đi bộ

Báo VnExpress dẫn nguồn Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết, người ít vận động không nhất thiết phải bắt đầu bằng các bài tập cường độ cao. Đi bộ đều đặn là cách đơn giản để hình thành thói quen vận động, sau đó có thể tăng dần thời gian, tốc độ hoặc địa hình.

Duy trì lịch trình vận động đơn giản có thể gồm đi bộ nhanh khoảng 30 phút trong 5 ngày mỗi tuần, kết hợp hai buổi tập sức mạnh. Người có nhiều thời gian và sức khỏe phù hợp có thể tăng thêm các hoạt động khác như đạp xe, bơi lội hoặc các bài tập thăng bằng. Khối lượng vận động nên được điều chỉnh theo tuổi, thể trạng, mục tiêu và mức độ hoạt động hiện tại.

Người mới tập nên tăng từ từ, đặc biệt nếu trước đó ít vận động. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở bất thường, chóng mặt hoặc đau kéo dài khi tập, nên dừng hoạt động và đi khám.

Vân Anh/VTC News
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