Dị ứng nước hoa và những biểu hiện nhiều người nhầm lẫn

Chủ Nhật, 06:07, 19/04/2026
VOV.VN - Dị ứng nước hoa không phải tình trạng hiếm gặp, đặc biệt ở những người có làn da nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng. Việc nhận biết sớm dấu hiệu và xử lý đúng cách sẽ giúp hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cơ chế gây dị ứng nước hoa

Dị ứng nước hoa thường là viêm da tiếp xúc kích ứng hoặc viêm da tiếp xúc dị ứng, tùy cơ địa mỗi người. Các thành phần hương liệu, tinh dầu hay chất bảo quản khi tiếp xúc với da có thể bị hệ miễn dịch nhận diện là yếu tố lạ, từ đó kích hoạt phản ứng viêm tại chỗ.

Ngoài ra, một số người còn xuất hiện hắt hơi, chảy nước mũi hoặc kích ứng mắt do nhạy cảm với mùi. Hậu quả là ngứa, ban đỏ, viêm da vùng tiếp xúc hoặc triệu chứng hô hấp, thường rõ hơn ở người có cơ địa dị ứng hoặc da nhạy cảm.

di ung nuoc hoa va nhung bieu hien nhieu nguoi nham lan hinh anh 1
Nên thử phản ứng trên da trước khi dùng, tránh xịt nước hoa lên vùng da nhạy cảm và chỉ sử dụng với lượng vừa phải

Triệu chứng dị ứng nước hoa

Dị ứng nước hoa xảy ra khi cơ thể phản ứng với hương liệu, dung môi hoặc chất bảo quản trong sản phẩm. Triệu chứng có thể xuất hiện ngay sau khi tiếp xúc hoặc sau vài giờ, tùy mức độ nhạy cảm của từng người. Một số biểu hiện thường gặp gồm:

Kích ứng da tại vùng tiếp xúc: Da có thể nổi mẩn đỏ, phát ban, ngứa, châm chích hoặc nóng rát tại vị trí xịt nước hoa như cổ, cổ tay hoặc sau tai. Đây là dấu hiệu điển hình của viêm da tiếp xúc dị ứng.

Biểu hiện thần kinh và toàn thân: Một số người có thể bị đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn, nhất là khi tiếp xúc với mùi hương nồng trong thời gian dài.

Phản ứng dị ứng nghiêm trọng: Trong trường hợp hiếm gặp, người bệnh có thể xuất hiện khò khè, khó thở, sưng môi hoặc sưng họng. Đây là dấu hiệu cảnh báo phản ứng dị ứng nặng và cần được xử trí y tế kịp thời.

Triệu chứng ở đường hô hấp: Việc hít phải các hợp chất tạo mùi có thể gây hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi hoặc kích ứng niêm mạc mũi họng. Một số người còn có cảm giác vướng họng hoặc ho nhẹ.

Cách xử lý khi bị dị ứng

Tùy mức độ biểu hiện, người bị dị ứng nước hoa có thể chăm sóc tại nhà hoặc cần can thiệp y tế. Một số biện pháp xử lý gồm:

Xử lý ban đầu tại nhà

Với triệu chứng nhẹ, người bệnh nên ngừng sử dụng nước hoa nghi gây dị ứng, rửa sạch vùng da tiếp xúc bằng nước mát và sữa rửa dịu nhẹ để loại bỏ hương liệu còn lưu lại. Có thể chườm lạnh nhằm giảm ngứa, sưng đỏ và tránh gãi hoặc chà xát vì dễ làm tổn thương da, khiến tình trạng kích ứng nặng hơn.

Can thiệp điều trị y tế

Nếu triệu chứng kéo dài, lan rộng hoặc xuất hiện dấu hiệu toàn thân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Bác sĩ có thể chỉ định thuốc kháng histamin giúp giảm ngứa, hắt hơi, phát ban; kem bôi chứa corticoid nồng độ thấp để giảm viêm. Trường hợp khó thở, khò khè hoặc tụt huyết áp cần được cấp cứu kịp thời.

Cách phòng ngừa dị ứng nước hoa

Dị ứng nước hoa có thể được hạn chế nếu lựa chọn và sử dụng đúng cách. Nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thử phản ứng trên da trước khi dùng, tránh xịt lên vùng da nhạy cảm và chỉ sử dụng với lượng vừa phải. Đồng thời, bảo quản nước hoa ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng và nhiệt độ cao để giảm nguy cơ kích ứng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Mẹo tại nhà giúp đối phó với tình trạng dị ứng mỹ phẩm
Mẹo tại nhà giúp đối phó với tình trạng dị ứng mỹ phẩm

VOV.VN - Chúng ta sử dụng nhiều loại mỹ phẩm mỗi ngày, nhưng những loại mỹ phẩm không phù hợp với tính chất của da có thể gây dị ứng và phản tác dụng.

Mẹo tại nhà giúp đối phó với tình trạng dị ứng mỹ phẩm

Mẹo tại nhà giúp đối phó với tình trạng dị ứng mỹ phẩm

VOV.VN - Chúng ta sử dụng nhiều loại mỹ phẩm mỗi ngày, nhưng những loại mỹ phẩm không phù hợp với tính chất của da có thể gây dị ứng và phản tác dụng.

Mách bạn cách đơn giản, dễ làm nhằm điều trị dị ứng
Mách bạn cách đơn giản, dễ làm nhằm điều trị dị ứng

VOV.VN - Dị ứng khiến bạn khó chịu? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn những phương pháp điều trị dị ứng vô cùng tự nhiên, từ trái cây tươi và vitamin D đến châm cứu và lọc không khí.

Mách bạn cách đơn giản, dễ làm nhằm điều trị dị ứng

Mách bạn cách đơn giản, dễ làm nhằm điều trị dị ứng

VOV.VN - Dị ứng khiến bạn khó chịu? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn những phương pháp điều trị dị ứng vô cùng tự nhiên, từ trái cây tươi và vitamin D đến châm cứu và lọc không khí.

Nhiều bệnh nhân dị ứng nặng sau điều trị bằng thuốc nam
Nhiều bệnh nhân dị ứng nặng sau điều trị bằng thuốc nam

Dị ứng thuốc thể TEN là một phản ứng nặng của da và niêm mạc, nguyên nhân phổ biến nhất là do thuốc, đặc trưng bởi tình trạng hoại tử lan tỏa và mất thượng bì.

Nhiều bệnh nhân dị ứng nặng sau điều trị bằng thuốc nam

Nhiều bệnh nhân dị ứng nặng sau điều trị bằng thuốc nam

Dị ứng thuốc thể TEN là một phản ứng nặng của da và niêm mạc, nguyên nhân phổ biến nhất là do thuốc, đặc trưng bởi tình trạng hoại tử lan tỏa và mất thượng bì.

