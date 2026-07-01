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Đũa sợi thủy tinh: Tiện lợi nhưng có thực sự an toàn cho sức khỏe?

Thứ Tư, 15:16, 01/07/2026
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VOV.VN - Đũa sợi thủy tinh được nhiều gia đình lựa chọn nhờ độ bền, khả năng chịu nhiệt và dễ vệ sinh. Tuy nhiên, liệu loại đũa này có thực sự an toàn cho sức khỏe?

Đũa sợi thủy tinh là gì?

Đũa sợi thủy tinh được làm từ sợi thủy tinh kết hợp vật liệu composite, có độ bền cao, chịu nhiệt tốt và ít biến dạng khi sử dụng. Bề mặt nhẵn bóng giúp hạn chế bám bẩn, chống ẩm mốc và dễ vệ sinh. So với đũa tre hay đũa gỗ, loại đũa này nổi bật nhờ độ bền, khả năng chịu nhiệt, thiết kế hiện đại và tuổi thọ cao. Vì vậy, đũa sợi thủy tinh ngày càng được nhiều gia đình, nhà hàng và khách sạn lựa chọn.

Đặc điểm nổi bật của đũa sợi thủy tinh

Khả năng chịu nhiệt cao

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý của đũa sợi thủy tinh là khả năng chịu nhiệt tốt. Khi sử dụng với các món ăn nóng như lẩu, súp, canh hay đồ chiên mới chế biến, đũa vẫn giữ được hình dạng ổn định. Với sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, nguy cơ phát sinh các chất không mong muốn khi tiếp xúc nhiệt độ cao là rất thấp.

Độ bền vượt trội

Khác với đũa tre hoặc đũa gỗ dễ nứt, cong vênh sau thời gian sử dụng, đũa sợi thủy tinh có tuổi thọ cao hơn nhờ cấu tạo từ các sợi thủy tinh được ép chặt bằng công nghệ hiện đại. Sản phẩm có khả năng chịu lực tốt và ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

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Đũa sợi thủy tinh được nhiều gia đình lựa chọn nhờ độ bền, khả năng chịu nhiệt và dễ vệ sinh

Dễ vệ sinh, hạn chế nấm mốc

Bề mặt nhẵn bóng giúp dầu mỡ và cặn thức ăn khó bám dính, đồng thời không hút nước như đũa gỗ. Người dùng chỉ cần rửa bằng nước rửa chén thông thường là có thể làm sạch. Đây cũng là ưu điểm giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc.

Thiết kế đẹp mắt

Đũa sợi thủy tinh được sản xuất với nhiều kiểu dáng, màu sắc và hoa văn khác nhau, mang lại vẻ hiện đại, sang trọng cho không gian bếp cũng như bàn ăn.

Trọng lượng nhẹ, dễ cầm

Mặc dù có độ cứng cao nhưng đũa sợi thủy tinh khá nhẹ, giúp cầm nắm thoải mái và hạn chế mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài. Sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em đến người lớn tuổi.

Có thể sử dụng lâu dài

Nếu được bảo quản đúng cách và không bị nứt, gãy hay bong lớp phủ bề mặt, đũa sợi thủy tinh có thể sử dụng trong nhiều năm mà vẫn giữ được màu sắc và hình dáng ban đầu. Điều này góp phần tiết kiệm chi phí và giảm lượng rác thải từ các sản phẩm dùng một lần.

Nhờ những ưu điểm trên, đũa sợi thủy tinh đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình cũng như các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đũa sợi thủy tinh có độc hại không?

Đũa sợi thủy tinh đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng và sử dụng đúng cách nhìn chung không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, người dùng cần thận trọng với các sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc vì có thể chứa phụ gia độc hại, tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Bên cạnh đó, loại đũa này có nhược điểm là khó phân hủy, giá thành cao hơn đũa truyền thống và bề mặt khá trơn, gây bất tiện khi gắp một số món ăn. Do thị trường có nhiều sản phẩm khác nhau, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn đũa từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.

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Những lầm tưởng về sản phẩm từ thủy tinh

VOV.VN - Thủy tinh là một vật liệu được sử dụng phổ biến làm bao bì đựng thực phẩm, y tế, … với rất nhiều ưu điểm, đặc biệt, vật liệu này cũng thân thiện với môi trường trong quá trình sử dụng cũng như tái chế.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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