Đừng để 6 thói quen trong bếp âm thầm "đầu độc" sức khỏe cả gia đình

6 thói quen trong bếp cần từ bỏ

Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Nhiều người có thói quen rửa thịt sống dưới vòi nước với nghĩ rằng sẽ sạch hơn, nhưng việc này lại làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo do vi khuẩn như Salmonella hay E. coli có thể bắn ra bồn rửa, mặt bếp và dụng cụ nấu ăn. Thay vào đó, các chuyên gia khuyến cáo nên dùng giấy sạch thấm khô bề mặt thịt và nấu chín kỹ để tiêu diệt vi khuẩn.

Dùng dụng cụ nhựa để nấu hoặc gắp thức ăn nóng

Dụng cụ nhựa, nhất là loại kém chất lượng, có thể chứa BPA hoặc phthalates và dễ thôi nhiễm vào thực phẩm khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Ngoài nguy cơ giải phóng vi nhựa và các hóa chất gây hại cho sức khỏe, chúng còn dễ cong vênh, biến dạng. Các chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên sử dụng dụng cụ bằng inox, gỗ, tre hoặc silicone chịu nhiệt để đảm bảo an toàn.

Nhiều thói quen trong bếp tưởng vô hại lại âm thầm gây hại sức khỏe cả gia đình (Ảnh minh họa: AI)

Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần

Tái sử dụng dầu chiên nhiều lần là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Khi đun nóng lặp lại, dầu bị oxy hóa và tạo ra các hợp chất có hại, trong đó có benzo(a)pyrene - chất được xếp vào nhóm gây ung thư ở người. Đồng thời, dầu cũng gần như mất hết giá trị dinh dưỡng, vì vậy chỉ nên sử dụng một lần rồi loại bỏ.

Chậm thay mới các vật dụng nhà bếp

Thớt gỗ, đũa tre hay chảo chống dính đều cần được thay mới khi xuống cấp. Các vết nứt, trầy xước có thể là nơi vi khuẩn và nấm mốc phát triển, trong đó nấm Aspergillus flavus có thể sinh ra độc tố aflatoxin gây hại cho gan. Với chảo chống dính bong tróc, lớp phủ có nguy cơ phân hủy khi đun ở nhiệt độ cao, vì vậy nên thay thế ngay khi có dấu hiệu hư hỏng.

Tiếc của, tiếp tục sử dụng thực phẩm mọc mầm hoặc bị nấm mốc

Nhiều người chỉ cắt bỏ phần thực phẩm bị mốc hoặc mọc mầm rồi tiếp tục sử dụng, nhưng độc tố có thể đã lan sâu vào bên trong. Ngũ cốc, lạc, đậu mốc có nguy cơ chứa aflatoxin, còn khoai tây mọc mầm hoặc chuyển xanh chứa nhiều glycoalkaloid có thể gây ngộ độc. Việc sử dụng những thực phẩm này không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu tích lũy độc tố trong thời gian dài.

Không sử dụng hoặc tắt máy hút mùi quá sớm

Khói dầu sinh ra khi chiên, xào hoặc nướng ở nhiệt độ cao chứa nhiều chất có hại, có thể gây kích ứng đường hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi nếu hít phải thường xuyên. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên bật máy hút mùi trước khi nấu và để máy hoạt động thêm khoảng 10-15 phút sau khi tắt bếp nhằm loại bỏ khói và các chất ô nhiễm.

Xây dựng gian bếp an toàn

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi gia đình nên duy trì thói quen chế biến thực phẩm an toàn như dùng giấy thấm khô thịt thay vì rửa dưới vòi nước, ưu tiên dụng cụ bằng inox, gỗ hoặc thủy tinh, không tái sử dụng dầu chiên, thay mới vật dụng bếp khi hư hỏng, loại bỏ thực phẩm mốc hoặc mọc mầm và sử dụng máy hút mùi đúng cách để giữ không gian bếp luôn thông thoáng.