Dùng thực phẩm đông lạnh mỗi ngày có an toàn? Sự thật bạn nên biết

Thứ Sáu, 06:21, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực phẩm đông lạnh tiện lợi và dễ bảo quản, nhưng dùng thường xuyên có tốt cho sức khỏe hay không vẫn khiến nhiều người băn khoăn. Hiểu rõ lợi ích, rủi ro và cách sử dụng an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phù hợp hơn trong bữa ăn hàng ngày.

Lợi ích của thực phẩm đông lạnh khi sử dụng hợp lý

Giữ được giá trị dinh dưỡng trong thời gian nhất định

Đông lạnh giúp làm chậm hoạt động của vi sinh vật và enzyme, nhờ đó hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Khi cấp đông nhanh và bảo quản khoảng -18°C, thực phẩm vẫn giữ được phần lớn protein, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng sẽ giảm dần nếu trữ đông quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Tiện lợi và tiết kiệm chi phí

Thực phẩm đông lạnh tiện dụng, phù hợp với nhịp sống bận rộn nhờ được sơ chế và đóng gói sẵn, giúp tiết kiệm thời gian, giảm lãng phí và chủ động nguồn thực phẩm. Ngoài ra, giá thành thường ổn định, ít phụ thuộc mùa vụ, đồng thời việc trữ đông thực phẩm dư cũng góp phần tiết kiệm chi phí.

Dễ kiểm soát khẩu phần và đa dạng thực đơn

Nhiều sản phẩm đông lạnh được đóng gói theo khẩu phần rõ ràng, giúp dễ kiểm soát lượng ăn, phù hợp với người cần kiểm soát cân nặng, người mắc bệnh mạn tính hoặc gia đình muốn xây dựng thực đơn khoa học. Ngoài ra, nguồn thực phẩm đa dạng từ rau củ đến thịt cá cũng giúp bữa ăn phong phú hơn, không phụ thuộc vào mùa vụ.

Thực phẩm đông lạnh chỉ phát huy lợi ích khi được lựa chọn đúng loại, bảo quản và chế biến theo nguyên tắc an toàn thực phẩm

Rủi ro sức khỏe khi ăn thực phẩm đông lạnh thường xuyên

Dù có nhiều lợi ích, việc sử dụng thực phẩm đông lạnh thường xuyên hoặc sai cách vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Những nguy cơ này chủ yếu liên quan đến thời gian bảo quản, loại thực phẩm và cách chế biến.

Suy giảm dinh dưỡng khi bảo quản quá lâu

Nhiệt độ thấp giúp kéo dài thời gian bảo quản nhưng không ngăn chặn hoàn toàn sự hao hụt dinh dưỡng. Khi trữ đông quá lâu, vitamin C và nhóm B có thể giảm, rau xanh chủ yếu còn chất xơ, đồng thời kết cấu và hương vị thực phẩm cũng thay đổi. Vì vậy, dù vẫn an toàn, giá trị dinh dưỡng có thể không còn tối ưu.

Nguy cơ từ thực phẩm đông lạnh chế biến sẵn

Không phải thực phẩm đông lạnh nào cũng tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói hay đồ chiên đông lạnh thường chứa nhiều natri, chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và phụ gia. Tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch.

Nguy cơ nhiễm khuẩn và mất an toàn thực phẩm

Đông lạnh không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn mà chỉ làm chậm hoạt động của chúng. Nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra khi thực phẩm bị nhiễm chéo trong tủ đông, rã đông ở nhiệt độ phòng hoặc cấp đông lại thực phẩm đã rã đông. Những sai sót này dễ dẫn đến ngộ độc, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có miễn dịch yếu.

Sử dụng thực phẩm đông lạnh như thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Thực phẩm đông lạnh chỉ phát huy lợi ích khi được lựa chọn đúng loại, bảo quản và chế biến theo nguyên tắc an toàn thực phẩm. Việc sử dụng sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Lựa chọn thực phẩm đông lạnh chất lượng

Khâu lựa chọn ban đầu rất quan trọng để đảm bảo an toàn. Người tiêu dùng nên ưu tiên:

Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, từ nhà sản xuất uy tín

Bao bì nguyên vẹn, không rách, không phồng hoặc có dấu hiệu rã đông

Nhãn mác đầy đủ thông tin về thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng

Ưu tiên thực phẩm đông lạnh tự nhiên như rau củ, trái cây, thịt cá cấp đông; hạn chế sản phẩm chế biến sẵn nhiều muối và phụ gia.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
22 thực phẩm lành mạnh có thể bảo quản lâu mà vẫn giữ dinh dưỡng
22 thực phẩm lành mạnh có thể bảo quản lâu mà vẫn giữ dinh dưỡng

VOV.VN - Thực phẩm tươi luôn là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có điều kiện mua sắm hàng ngày. Việc dự trữ các loại thực phẩm có thể bảo quản lâu, vẫn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn, là giải pháp hữu ích.

7 thực phẩm bảo quản lâu trong tủ lạnh cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết
7 thực phẩm bảo quản lâu trong tủ lạnh cực hại sức khỏe không phải ai cũng biết

VOV.VN - Tủ lạnh là công cụ đắc lực giúp kéo dài tuổi thọ thực phẩm, nhưng không phải mọi thứ đều nên được giữ trong đó quá lâu. Việc bảo quản sai cách hoặc để quá hạn không chỉ làm giảm chất lượng, thay đổi hương vị mà còn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây hại cho sức khỏe.

Mẹo bảo quản thực phẩm tươi lâu, an toàn khoa học
Mẹo bảo quản thực phẩm tươi lâu, an toàn khoa học

VOV.VN - Bảo quản thực phẩm đúng cách giúp giữ hương vị, dinh dưỡng, ngăn vi khuẩn, kéo dài thời gian sử dụng và bảo đảm an toàn cho bữa ăn gia đình.

