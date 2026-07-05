Đừng xem nhẹ ô nhiễm tiếng ồn: Nguyên nhân và cách bảo vệ sức khỏe

Nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn

Ô nhiễm tiếng ồn là tình trạng âm thanh vượt quá ngưỡng cho phép hoặc xuất hiện liên tục trong thời gian dài, gây tác động xấu đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Nguồn gây tiếng ồn rất đa dạng, chủ yếu đến từ các hoạt động thường ngày.

Giao thông vận tải

Giao thông được xem là nguồn phát sinh tiếng ồn lớn nhất tại các đô thị. Tiếng động cơ từ ô tô, xe máy, xe tải, tàu hỏa hay máy bay cùng với tiếng còi xe, mật độ phương tiện dày đặc và tình trạng ùn tắc khiến mức độ ô nhiễm tiếng ồn ngày càng gia tăng. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các tuyến đường lớn và khu vực đông dân cư.

Hoạt động xây dựng

Các công trình xây dựng thường sử dụng máy khoan, máy cắt bê tông, máy đóng cọc và nhiều thiết bị cơ giới có công suất lớn. Quá trình thi công, nhất là giai đoạn đào móng hoặc phá dỡ công trình, tạo ra âm thanh có cường độ cao. Nếu việc thi công kéo dài hoặc không tuân thủ khung giờ quy định sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của người dân xung quanh.

Sản xuất công nghiệp

Tại các khu công nghiệp và nhà máy, hệ thống máy móc hoạt động liên tục tạo ra lượng tiếng ồn lớn. Âm thanh từ dây chuyền sản xuất, máy phát điện, máy nén khí và các thiết bị cơ khí có thể lan ra khu vực lân cận nếu không có biện pháp cách âm phù hợp. Đối với người lao động, việc tiếp xúc lâu dài với môi trường nhiều tiếng ồn còn làm tăng nguy cơ suy giảm thính lực nghề nghiệp.

Ảnh minh họa

Hoạt động kinh doanh và dịch vụ

Quán karaoke, quán bar, nhà hàng, sự kiện ngoài trời hay hoạt động quảng cáo bằng loa công suất lớn cũng là những nguồn gây tiếng ồn phổ biến. Tại nhiều khu dân cư, việc mở nhạc lớn hoặc sử dụng loa kéo trong thời gian dài không chỉ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người xung quanh mà còn góp phần gia tăng ô nhiễm tiếng ồn.

Sinh hoạt trong khu dân cư

Không chỉ các hoạt động sản xuất hay giao thông, tiếng ồn còn phát sinh từ chính sinh hoạt hằng ngày. Việc sửa chữa nhà cửa, sử dụng máy khoan, máy cắt cỏ, thiết bị âm thanh công suất lớn hoặc tổ chức tiệc tùng kéo dài đều có thể gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Thiết bị điện tử và đồ gia dụng

Sự phổ biến của các thiết bị điện tử như loa, dàn âm thanh, tivi công suất lớn hay một số thiết bị gia dụng cũng góp phần làm gia tăng tiếng ồn. Khi sử dụng với âm lượng quá lớn, đặc biệt trong không gian kín, những thiết bị này không chỉ ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình mà còn gây phiền toái cho các hộ dân lân cận.

Ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

Suy giảm thính lực

Tai là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tiếng ồn. Khi tiếp xúc lâu dài với âm thanh có cường độ lớn, các tế bào lông trong tai trong có thể bị tổn thương và không thể phục hồi. Ban đầu, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng ù tai hoặc nghe kém tạm thời. Nếu tiếp xúc kéo dài, nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn sẽ tăng lên, đặc biệt ở những người làm việc trong môi trường công nghiệp hoặc thường xuyên vận hành máy móc.

Rối loạn giấc ngủ

Tiếng ồn vào ban đêm khiến nhiều người khó đi vào giấc ngủ, dễ tỉnh giấc hoặc ngủ không sâu. Chất lượng giấc ngủ suy giảm kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc. Tình trạng thiếu ngủ lâu ngày cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng sức khỏe tinh thần

Việc phải tiếp xúc liên tục với tiếng ồn khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng, làm tăng tiết các hormone stress. Người sống trong môi trường ồn ào thường dễ cáu gắt, lo âu, mất bình tĩnh và suy giảm khả năng kiểm soát cảm xúc. Nếu kéo dài, chất lượng cuộc sống và sức khỏe tinh thần sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy ô nhiễm tiếng ồn kéo dài có liên quan đến tăng huyết áp, bệnh mạch vành và các bệnh lý tim mạch khác. Căng thẳng do tiếng ồn làm nhịp tim và huyết áp tăng liên tục, từ đó tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có sẵn bệnh nền.

Tác động đến sự phát triển của trẻ em

Trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn. Môi trường sống quá ồn ào có thể làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến quá trình học tập, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ. Ngoài ra, trẻ thường xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn cũng dễ gặp các vấn đề về giấc ngủ và hành vi hơn so với trẻ sống trong môi trường yên tĩnh.

Cách giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn

Để giảm ô nhiễm tiếng ồn, cần hạn chế phát sinh tiếng ồn trong sinh hoạt và giao thông, tăng cường cách âm, trồng cây xanh, sử dụng thiết bị bảo vệ thính lực khi làm việc trong môi trường ồn và tuân thủ các quy định về tiếng ồn. Những giải pháp này không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần xây dựng môi trường sống yên tĩnh, văn minh và bền vững.