  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hóc xương cá kéo dài nguy hiểm thế nào?

Thứ Tư, 06:11, 20/05/2026
VOV.VN - Hóc xương cá là tình huống thường gặp nhưng không nên chủ quan. Nếu xương mắc lâu ngày trong cổ họng hoặc đường tiêu hóa, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm nhiễm, áp xe, thủng cơ quan nội tạng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Bị hóc xương cá lâu ngày và những dấu hiệu điển hình

Hóc xương cá xảy ra khi xương không trôi xuống dạ dày mà mắc lại ở miệng, họng hoặc thực quản. Ban đầu, người bệnh thường cảm thấy đau họng, vướng cổ, ho hoặc thậm chí khạc ra máu nếu niêm mạc bị tổn thương. Nếu tình trạng kéo dài nhiều ngày, các triệu chứng có thể nghiêm trọng hơn như đau họng tăng dần, tức ngực, khó nuốt, ho kéo dài, khó thở hoặc khạc ra máu.

Bị hóc xương cá lâu ngày có đáng lo ngại không?

Gây áp xe

Khi xương cá đâm sâu vào thành họng, khu vực tổn thương dễ bị viêm nhiễm và hình thành ổ áp xe. Nếu áp xe phát triển lớn, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng máu hoặc tắc nghẽn đường thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Gây thủng dạ dày

Trong trường hợp xương cá trôi xuống dạ dày nhưng mắc lại và đâm vào thành dạ dày, người bệnh có thể bị viêm loét, thủng dạ dày hoặc viêm phúc mạc. Đây là biến chứng nguy hiểm cần cấp cứu kịp thời.

Tổn thương động mạch chủ

Do động mạch chủ nằm gần ống tiêu hóa, xương cá trong một số trường hợp hiếm gặp có thể xuyên qua thành thực quản và gây tổn thương mạch máu lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Thủng ruột

Nếu xương cá di chuyển xuống ruột và mắc lại, dị vật có thể gây thủng ruột non hoặc ruột già, dẫn đến viêm phúc mạc và nhiều biến chứng khác.

Gây viêm hoặc thủng ruột thừa

Một số trường hợp hiếm gặp, xương cá có thể mắc ở ruột thừa, gây viêm hoặc thủng ruột thừa nếu không được phát hiện sớm.

Cách ứng phó khi bị hóc xương cá

Nếu bị hóc xương cá trong nhiều ngày hoặc xuất hiện các triệu chứng bất thường, người bệnh nên xử lý đúng cách để tránh biến chứng.

Ngừng ăn uống và hạn chế nuốt

Nhiều người có thói quen nuốt liên tục để kiểm tra xem xương đã trôi hay chưa. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến xương cắm sâu hơn. Vì vậy, nên hạn chế nuốt và tạm thời ngừng ăn uống.

Kiểm tra vị trí xương cá

Nếu có thể nhìn thấy xương cá ở vị trí nông, người bệnh có thể dùng đèn soi để kiểm tra và nhờ người hỗ trợ lấy ra. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp với xương nhỏ, dễ tiếp cận. Nếu xương mắc sâu hoặc gây tổn thương rộng, không nên tự ý xử lý tại nhà.

Đến cơ sở y tế

Trong trường hợp xương lớn, mắc sâu ở cổ họng hoặc thực quản, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được bác sĩ xử lý bằng các phương pháp chuyên môn. Đặc biệt, cần đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau dữ dội, khó thở, tức ngực hoặc không thể ăn uống bình thường.

Một số lưu ý khi bị hóc xương cá

Nhiều người thường chữa hóc xương cá bằng mẹo dân gian như nuốt cơm, ăn rau sống hay móc họng. Tuy nhiên, những cách này có thể khiến xương cắm sâu hơn và làm tổn thương đường tiêu hóa. Để phòng tránh, nên gỡ xương kỹ trước khi ăn, ăn chậm, nhai kỹ và hạn chế nói chuyện, cười đùa trong bữa ăn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: hóc xương cá biến chứng nguy hiểm thủng cơ quan nội tạng
Phẫu thuật cấp cứu trường hợp bị hóc xương cá nguy hiểm
Phẫu thuật cấp cứu trường hợp bị hóc xương cá nguy hiểm

VOV.VN - Chiều 26/11, BVĐK Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông tin, vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp bị hóc xương cá xuyên thủng rất sâu vào trong mô mềm ở vùng đáy lưỡi, gây ra tình trạng biến chứng áp xe nhiễm trùng.

Cụ ông gần 100 tuổi bị hóc xương cá lớn ở Quảng Trị được cấp cứu kịp thời
Cụ ông gần 100 tuổi bị hóc xương cá lớn ở Quảng Trị được cấp cứu kịp thời

VOV.VN - Cụ ông Hoàng Văn T., 99 tuổi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện tại Quảng Trị trong tình trạng đau rát cổ họng, khó thở sau bữa ăn. Qua nội soi, các y, bác sĩ phát hiện một dị vật kích thước lớn nằm sâu ở vùng hạ họng và thực quản cổ bệnh nhân.

