Hôi miệng kéo dài? Thử ngay 3 loại vỏ trái cây dễ tìm này

Thứ Bảy, 06:06, 25/04/2026
VOV.VN - Hôi miệng là tình trạng phổ biến khiến nhiều người mất tự tin khi giao tiếp. Bên cạnh vệ sinh răng miệng, một số mẹo tự nhiên như dùng vỏ cam, vỏ chanh và vỏ táo được cho là có thể hỗ trợ giảm mùi nhờ đặc tính kháng khuẩn, tuy nhiên hiệu quả vẫn cần được cân nhắc.

3 loại vỏ trái cây giúp hỗ trợ giảm hôi miệng và cơ chế tác động

Khi nhắc đến các loại vỏ trái cây hỗ trợ giảm hôi miệng, vỏ cam, vỏ chanh và vỏ táo thường được đề cập. Những loại vỏ này chứa nhiều hợp chất sinh học có thể tác động đến môi trường vi khuẩn trong khoang miệng.

Vỏ cam và tinh dầu limonene

Vỏ cam chứa limonene cùng các flavonoid tự nhiên. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy, limonene có hoạt tính kháng khuẩn nhất định, giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mùi. Bên cạnh đó, mùi thơm tự nhiên của tinh dầu cam cũng góp phần cải thiện cảm giác hơi thở.

Tuy vậy, phần lớn bằng chứng hiện nay vẫn dựa trên nghiên cứu in vitro. Vì thế, vỏ cam chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế việc chăm sóc răng miệng hàng ngày.

Vỏ cam chứa limonene cùng các flavonoid tự nhiên giúp giảm hôi miệng

Vỏ chanh và vai trò kích thích nước bọt

Vỏ chanh chứa citral và limonene. Độ acid nhẹ của chanh có thể kích thích tuyến nước bọt hoạt động. Nước bọt đóng vai trò quan trọng trong việc làm sạch khoang miệng, giúp cuốn trôi vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn. Khi lượng nước bọt tăng lên, môi trường trong miệng bớt khô, từ đó hạn chế sự phát triển của vi khuẩn kỵ khí gây mùi khó chịu.

Vỏ táo và polyphenol tự nhiên

Vỏ táo giàu polyphenol - nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng ức chế một số vi khuẩn đường miệng trong điều kiện thí nghiệm. Ngoài ra, việc nhai táo còn giúp tăng tiết nước bọt, đồng thời hỗ trợ làm sạch cơ học bề mặt răng.

Cách sử dụng 3 loại vỏ trái cây giúp hỗ trợ giảm hôi miệng an toàn hơn

Để cải thiện hơi thở bằng vỏ trái cây, cần rửa sạch vỏ trước khi sử dụng. Có thể nhai táo còn vỏ, chà nhẹ vỏ cam lên răng rồi súc miệng, hoặc pha loãng tinh dầu vỏ cam, chanh với nước ấm để súc miệng. Không dùng tinh dầu nguyên chất, hạn chế vỏ chanh vì dễ ảnh hưởng men răng và ngừng nếu có kích ứng. Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, nếu hôi miệng kéo dài nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Hôi miệng không chỉ do miệng: Khi nào cần đi khám?

Dù vỏ trái cây có thể hỗ trợ cải thiện hơi thở, hôi miệng kéo dài có thể liên quan đến viêm nướu, sâu răng, khô miệng mạn tính, nhiễm khuẩn tai mũi họng hoặc bệnh lý tiêu hóa. Vì vậy, cần duy trì vệ sinh răng miệng đúng cách như đánh răng hai lần mỗi ngày, dùng chỉ nha khoa và khám nha khoa định kỳ để kiểm soát hiệu quả.

Để tăng hiệu quả, nên kết hợp mẹo tự nhiên với thói quen chăm sóc răng miệng khoa học như đánh răng đúng cách, thay bàn chải định kỳ, vệ sinh lưỡi hằng ngày, uống đủ nước và hạn chế thuốc lá, rượu bia.

Những cách điều trị hiệu quả bệnh hôi miệng

VOV.VN - Hôi miệng có lẽ là một trong những tình trạng khó chịu và xấu hổ nhất mà một người có thể gặp phải. Có nhiều lý do khác nhau khiến vấn đề này xuất hiện, và đôi khi nó còn có thể là dấu hiệu của một điều gì đó nghiêm trọng hơn bạn tưởng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: hôi miệng kéo dài vỏ trái cây hỗ trợ giảm mùi vỏ cam vỏ chanh kháng khuẩn
Một số mẹo để loại bỏ tình trạng hôi miệng
Một số mẹo để loại bỏ tình trạng hôi miệng

VOV.VN - Một số yếu tố, bao gồm hút thuốc lá, vệ sinh răng miệng kém, khô miệng, các vấn đề về răng miệng,… có thể dẫn đến hôi miệng. Dưới đây là các mẹo để ngăn ngừa hơi thở có mùi.

Một số mẹo để loại bỏ tình trạng hôi miệng

Một số mẹo để loại bỏ tình trạng hôi miệng

VOV.VN - Một số yếu tố, bao gồm hút thuốc lá, vệ sinh răng miệng kém, khô miệng, các vấn đề về răng miệng,… có thể dẫn đến hôi miệng. Dưới đây là các mẹo để ngăn ngừa hơi thở có mùi.

Những nguyên liệu trị hôi miệng dễ kiếm mà hiệu quả
Những nguyên liệu trị hôi miệng dễ kiếm mà hiệu quả

VOV.VN - Hôi miệng không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong việc giao tiếp thường ngày. Dưới đây là những nguyên liệu trị hôi miệng dễ kiếm mà hiệu quả giúp bạn trị dứt điểm chứng hôi miệng tại nhà.

Những nguyên liệu trị hôi miệng dễ kiếm mà hiệu quả

Những nguyên liệu trị hôi miệng dễ kiếm mà hiệu quả

VOV.VN - Hôi miệng không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng xấu tới chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong việc giao tiếp thường ngày. Dưới đây là những nguyên liệu trị hôi miệng dễ kiếm mà hiệu quả giúp bạn trị dứt điểm chứng hôi miệng tại nhà.

10 cách khử hôi miệng sau khi ăn hành, tỏi
10 cách khử hôi miệng sau khi ăn hành, tỏi

VOV.VN - Tỏi và hành tây là những thành phần thiết yếu trong nhiều món ăn, làm tăng hương vị của món ăn, chống ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và có nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, chúng để lại mùi hôi miệng sau mỗi bữa ăn.

10 cách khử hôi miệng sau khi ăn hành, tỏi

10 cách khử hôi miệng sau khi ăn hành, tỏi

VOV.VN - Tỏi và hành tây là những thành phần thiết yếu trong nhiều món ăn, làm tăng hương vị của món ăn, chống ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và có nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, chúng để lại mùi hôi miệng sau mỗi bữa ăn.

