中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hôm nay 20/3 là ngày gì mà nhiều người quan tâm và mong được hạnh phúc?

Thứ Sáu, 08:51, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

Hôm nay 20/3 được xem là ngày Quốc tế hạnh phúc. Ngày này có gì đặc biệt, nguồn gốc từ đâu mà nhiều người Việt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu trong tuần. Theo lịch âm ngày 20/3 hôm nay là ngày 2 tháng 2, theo cách gọi can chi là ngày Quý Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Người Việt vừa đón tháng 2 (Tân Mão) vào ngày hôm qua 19/3.

Hôm nay 20/3 được xem là ngày Quốc tế hạnh phúc!

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày tốt để khởi sự mọi việc. Tuy nhiên xét về dương lịch, ngày 20/3 hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày đặc biệt.

Hôm nay không chỉ xảy ra hiện tượng Xuân phân mà còn đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng như ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày Chim sẻ thế giới đồng thời cũng là ngày Quốc tế Pháp ngữ. Bạn có biết ý nghĩa, nguồn gốc của những ngày này?

Ý nghĩa ngày 20/3

Theo Timeanddate.com vào năm 2012, Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 20/3 là ngày Quốc tế hạnh phúc. Ngày này nhằm tôn vinh hạnh phúc là mục tiêu cơ bản của con người và kêu gọi các quốc gia tiếp cận các chính sách công theo hướng cải thiện đời sống của tất cả mọi người.

Bằng cách chọn một ngày đặc biệt dành cho hạnh phúc, Liên Hiệp Quốc hướng đến việc thu hút sự chú ý của thế giới vào ý tưởng rằng tăng trưởng kinh tế phải bao trùm, công bằng và cân bằng, sao cho thúc đẩy phát triển bền vững và giảm nghèo. Thêm vào đó, Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng để đạt được hạnh phúc toàn cầu, phát triển kinh tế phải đi kèm với phúc lợi xã hội và môi trường.

Sáng kiến tuyên bố một ngày hạnh phúc xuất phát từ Bhutan, một quốc gia mà người dân được coi là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Đất nước này đã tiên phong một thước đo khác về sự thịnh vượng quốc gia và xã hội, được gọi là chỉ số hạnh phúc quốc gia (GNH).

Ngày 20/3 không chỉ là ngày Quốc tế hạnh phúc mà còn là ngày Quốc tế Pháp ngữ.

GNH bác bỏ việc chỉ sử dụng của cải kinh tế và vật chất làm chỉ số phát triển và thay vào đó áp dụng một quan điểm toàn diện hơn, trong đó hạnh phúc tinh thần của người dân và cộng đồng được coi trọng ngang bằng với hạnh phúc vật chất của họ.

Hôm nay cũng là ngày Quốc tế Pháp ngữ. Được tổ chức vào ngày 20/3 hằng năm, ngày này nhằm tôn vinh ngôn ngữ và văn hóa Pháp ngữ. Đây là dịp cộng đồng hàng trăm triệu người nói tiếng Pháp trên toàn thế giới kỷ niệm sự đa dạng, tình đoàn kết và các giá trị chung như hòa bình, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

Hôm nay 20/3 cũng là ngày Chim sẻ thế giới (World Sparrow Day). Theo nationaltoday.com, ngày này được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo tồn chim sẻ và các loài chim nhỏ khác đang bị đe dọa bởi quá trình đô thị hóa, ô nhiễm môi trường và mất môi trường sống.

Ngày Chim sẻ thế giới là một sáng kiến được khởi xướng bởi một hiệp hội bảo tồn thiên nhiên của Ấn Độ (do Mohammed Dilawar sáng lập) cùng với tổ chức Hành động vì hệ sinh thái của Pháp và nhiều tổ chức khác trên thế giới.

Theo Cao An Biên/Thanh Niên
Tag: 20/3 ngày 20/3 ngày Quốc tế hạnh phúc ngày 20/3 là ngày gì ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 Xuân phân ngày quốc tế pháp ngữ hôm nay là ngày gì?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà
Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà

VOV.VN - Sau khi tan làm, tôi vội về nhà cơm nước, cho con cái ăn uống tắm giặt, còn chồng đi làm về chỉ thong dong đi thể dục ở công viên, đến giờ về ăn cơm, rồi ăn xong lại ngồi chơi game "xả stress". Trong khi đó, người thực sự trầm cảm cần xả stress lại là tôi.

Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà

Muốn ly hôn vì chồng lười làm việc nhà

VOV.VN - Sau khi tan làm, tôi vội về nhà cơm nước, cho con cái ăn uống tắm giặt, còn chồng đi làm về chỉ thong dong đi thể dục ở công viên, đến giờ về ăn cơm, rồi ăn xong lại ngồi chơi game "xả stress". Trong khi đó, người thực sự trầm cảm cần xả stress lại là tôi.

Clip em trai 80 tuổi hát "Tây du ký" mừng thọ anh 100 tuổi gây xúc động
Clip em trai 80 tuổi hát "Tây du ký" mừng thọ anh 100 tuổi gây xúc động

VOV.VN - Màn trình diễn bất ngờ với bản nhạc phim "Tây du ký" mà cụ ông 80 tuổi dành tặng anh trai 100 tuổi trong lễ mừng thọ khiến dân mạng vừa thích thú vừa xúc động.

Clip em trai 80 tuổi hát "Tây du ký" mừng thọ anh 100 tuổi gây xúc động

Clip em trai 80 tuổi hát "Tây du ký" mừng thọ anh 100 tuổi gây xúc động

VOV.VN - Màn trình diễn bất ngờ với bản nhạc phim "Tây du ký" mà cụ ông 80 tuổi dành tặng anh trai 100 tuổi trong lễ mừng thọ khiến dân mạng vừa thích thú vừa xúc động.

Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà
Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà

VOV.VN - Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.

Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà

Công việc không cần bằng cấp giúp cô gái du lịch miễn phí, 24 tuổi đã mua nhà

VOV.VN - Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI